Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres tras su boda secreta: Tamara Falcó sumará 17 sobrinos con el hijo de su cuñada y el actor internacional

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres (Europa Press)

La actriz española Alejandra Onieva y el intérprete estadounidense Jesse Williams han anunciado que esperan su primer hijo en común, apenas unos meses después de su boda celebrada en un entorno íntimo. La noticia ha sido confirmada por Alberto Guzmán y la revista ¡Hola!. La relación entre ambos se reveló en septiembre del año pasado y poco a poco se han ido publicando los pasos hacia delante de su noviazgo.

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, está embarazada y la pareja confía en que concluirán el año 2026 con su bebé en casa. El enlace entre la hermana de Íñigo Onieva y el protagonista de Anatomía de Grey tuvo lugar en Estados Unidos, país natal del actor, y sólo asistieron familiares y amigos cercanos. Tanto la boda como el embarazo han sido comunicados a su círculo íntimo, según recoge ¡Hola!.

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La relación de Alejandra Onieva y Jesse Williams surgió durante el rodaje de la serie italiana Hotel Costiera, grabada a principios de 2024 en Positano, localidad de la Costa Amalfitana. En la ficción, estrenada en septiembre en Prime Video, Williams interpretaba a Daniel de Luca, un exmarine encargado de encontrar a la hija desaparecida del propietario de un hotel, mientras que Onieva daba vida a Sheryl, un personaje envuelto en misterio. La química profesional entre ambos fue inmediata, desarrollándose en paralelo a una relación personal marcada por la discreción.

'Hotel Costiera', la serie que unió a Alejandra Onieva con el actor Jesse Williams. (Instagram)

El embarazo de Alejandra Onieva

Según ha detallado el periodista Alberto Guzmán, la actriz está en los primeros meses de gestación y se enteró del embarazo en febrero. La llegada del bebé supone una alegría para toda la familia, especialmente en un momento sensible tras la muerte reciente del amigo y compañero de Jesse, Eric Dane. Este nacimiento supondrá que Carolina Molas, madre de Alejandra, se convierta en abuela por primera vez.

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Íñigo Onieva y Tamara Falcó, cuñados de la actriz, ya están habituados a la tarea de ser tíos de una amplia prole: Falcó suma 16 sobrinos, seis por su propia familia y diez por la parte de los Preysler. Durante la ceremonia, Alejandra Onieva lució su anillo de compromiso y, según relatan fuentes presentes a ¡Hola!, se mostraba “feliz y guapísima”. La discreción con la que han tratado tanto el enlace como el embarazo ha sido una constante desde el inicio de su relación.

The Bar Edition ha creado una exclusiva y personalizada selección de cócteles para la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio de 2023 en el Palacio del Rincón

La paternidad de Alejandra Onieva y Jesse Williams

Ellos han compartido la noticia principalmente con su entorno más próximo. El futuro hijo será el tercero para Jesse Williams, que ya es padre de Sadie Williams, nacida en diciembre de 2013, y de Maceo August Lion-Baldwin Williams, nacido en junio de 2015, fruto de su anterior matrimonio con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee. Williams ha definido en público a su hija Sadie como una “ayudante y sanadora entusiasta, curiosa y aventurera”, además de recalcar que “encarna el amor incondicional”.

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Por tanto, la familia que están formando Alejandra Onieva y Jesse Williams se amplía en un momento de especial significado. En cuanto a Íñigo Onieva y Tamara Falcó, ejercerán su papel de tíos tal y como han hecho con los hijos de Anna Boyer, que recientemente acaba de ser madre de su cuarta hija, o Enrique Iglesias.