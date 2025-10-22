España

Cómo hacer la ensalada de espinacas y yogur griego de Pepa Muñoz, la chef responsable de World Central Kitchen

La chef española Pepa Muñoz elabora en directo un par de recetas en el Mercado de la Paz, en Madrid, durante un ‘showcooking’ organizado por la marca de yogures La Fageda

Por Carolina Viciano

Ensalada de brotes de espinacas
Ensalada de brotes de espinacas con yogur griego, receta de Pepa Muñoz. / Freepick

Las ensaladas son para todos los gustos: las hay con o sin tomate, con aliños de lo más variopintos, con posibilidad de añadir una gran variedad de brotes frescos y perfectas para albergar frutas y verduras en un mismo plato. Además, las ensaladas en todas sus versiones son parte indiscutible de la dieta mediterránea, ya sea como plato principal o como entrante; así como el uso de alimentos de proximidad y de temporada. Un ejemplo es la ensalada de brotes de espinacas frescas con yogur griego, paletilla ibérica, granada y tomates cherry. El contraste de texturas y matices le aporta frescor vegetal, toques frutales ácidos, cremosidad láctea y el punto sabroso del ibérico.

Este plato ha sido propuesto por la chef española Pepa Muñoz, responsable de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. Muñoz elaboró en directo una ensalada de brotes de espinacas frescas con yogur griego de la marca La Fageda durante un showcooking celebrado en el Mercado de la Paz, en Madrid. El evento, organizado por los yogures catalanes, buscaba arrojar algunas ideas sobre el uso de estos lácteos en el día a día. Más aún, después de conocer el caso de María Branyas, una de las mujeres más longevas del mundo, y quien afirmó con 117 años que consumía los yogures elaborados por la Fundación La Fageda. Este yogur aporta cremosidad y equilibra el dulzor de la granada y la intensidad de la paletilla ibérica. El vinagre de frambuesa, cada día más presente en la cocina contemporánea española, añade un guiño moderno. Admite numerosas variantes: frutos secos tostados para añadir textura, queso azul en vez de yogur, o incluso sustituir la granada por uvas en temporada.

Receta de ensalada de brotes de espinacas frescas con yogur griego

La receta trata de alcanzar el equilibrio entre productos frescos y curados. Los brotes de espinaca forman la base; los tomates cherry y la granada aportan algunas notas frescas y ácidas, mientras la paletilla ibérica ofrece profundidad de sabor. El aliño cremoso de yogur griego, en este caso de la marca catalana La Fageda, junto al aceite de oliva virgen extra y el vinagre de frambuesa, termina de aportar redondez al conjunto. No obstante, si no tiene alguno de estos ingredientes, como el vinagre de frambuesa, se puede variar con alguna mermelada que se tenga en la nevera.

Tiempo de preparación

  • Preparación de los ingredientes: 10 minutos
  • Montaje y aliño: 5 minutos
  • Tiempo total estimado: 15 minutos

Ingredientes

  • 75 gramos de espinacas frescas (brotes)
  • 1 yogur griego natural
  • 1 granada (desgranada previamente)
  • 6 tomates cherry
  • 50 gramos de paletilla ibérica en lonchas finas o trozos pequeños
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de frambuesa (o alguna mermelada que se tenga en casa)
  • Sal al gusto

Cómo hacer ensalada de brotes de espinacas frescas con yogur griego, paso a paso

  1. Lava y escurre cuidadosamente las espinacas frescas para mantener su textura y nutrientes. Reservar sobre un paño o un papel absorbente.
  2. Parte los tomates cherry a finas lonchas.
  3. Desgrana la granada y reserva sus granos.
  4. Corta la paletilla ibérica en tiras muy pequeñas.
  5. Elabora la vinagreta: mezcla en un bol el aceite de oliva virgen extra, vinagre de frambuesa y sal hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.
  6. Baña las espinacas frescas en la vinagreta, ligeramente.
  7. Unta el bol o el plato con el yogur griego de manera que conserve su textura.
  8. Dispón en el plato o el bol las espinacas bañadas en la vinagreta; reparte encima los tomates cherry, los granos de granada y la paletilla ibérica.
  9. Añade la vinagreta, si ha sobrado, justo antes de servir.
  10. Sirve inmediatamente para disfrutar al máximo de la frescura de la ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La ensalada de espinacas frescas con yogur griego rinde para dos personas como plato único ligero, o para cuatro personas como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190-220 kcal aprox.
  • Grasas: 11-13 g (proporcionadas principalmente por el aceite de oliva virgen extra y la paletilla)
  • Proteínas: 8-10 g (principalmente del yogur y el ibérico)
  • Hidratos de carbono: 7-9 g (de la fruta, verduras y yogur)
  • Fibra: 2-3 g
  • Sodio: medio (dependiendo de la paletilla y la cantidad de sal añadida)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Es una ensalada de consumo inmediato. Si necesita conservarse, guárdala tapada en la nevera (sin aliñar) hasta 12 horas. Añade el aliño y el yogur griego solo en el momento de servir para mantener la textura.

