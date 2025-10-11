España

La ‘superabuela’ catalana que falleció con 117 años siempre comía el mismo yogur: la empresa recibe en dos semanas las mismas peticiones que en todo un año

Un estudio que constituyó el análisis más completo realizado nunca a una persona supercentenaria ha causado el salto a la fama de este producto

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Maria Branyas. (Reuters)
Maria Branyas. (Reuters)

Maria Branyas Morera murió el año pasado con 117 años. Su vida no solo fue noticia por su longevidad, sino también por cómo esta catalana ‘supercentenaria’ se puso al servicio de la ciencia. “Estudiadme a mí”, le dijo a Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y autor sénior del análisis más completo realizado nunca a una persona supercentenaria, una investigación en la que han participado una cuarentena de científicos.

El estudio profundizó en el sustrato biológico de la longevidad de María y su posible conexión con sus hábitos. Es la primera vez que se investigaba de manera tan completa la biología de una persona tan mayor. Y entre las múltiples conclusiones, el informe citaba la presencia de “un microbioma dominado por bifidobacterias beneficiosas”, en conexión directa con la dieta de Branyas. Una dieta que incluía el consumo diario de un yogur de la cooperativa La Fageda.

Ahora, como ha señalado la Agencia EFE, este dato ha desatado el interés por el producto. “De ahí surge la locura mundial que existe ahora por adquirir el producto, que únicamente se comercializaba durante décadas en Cataluña y, desde 2023, también en Baleares, Valencia y Madrid”, destaca EFE. “La responsable de Comunicación de la cooperativa que fabrica estos yogures, Esther Carreras, ha explicado que, en las dos primeras semanas desde la publicación del estudio, liderado por el Instituto de Investigación Josep Carreras, han recibido las mismas peticiones que en todo un año”, añade la agencia de noticias.

Historia del yogur La Fageda

La Cooperativa La Fageda nació en 1982 de la mano de su fundador Cristóbal Colón (sin aparente relación con la otra persona del mismo nombre). “En sus inicios, su actividad se basa en trabajos encargados por otras empresas y se ubica en una sala del convento del Carme de Olot cedida por el Ayuntamiento. El proyecto se inicia con una quincena de personas, la mayoría procedentes del hospital psiquiátrico de Salt”, comenta la compañía en su página web. Hoy, de las 650 personas que integran la plantilla, la mayoría pertenece a colectivos vulnerables, en cumplimiento del compromiso social que acompaña al proyecto desde su creación.

El objetivo, según Carreras, fue desde el principio “mejorar la vida de aquellas personas, concibiendo el trabajo como un instrumento con un rol transformador”. Así, la empresa no persigue beneficios económicos como finalidad, sino que considera toda su actividad de producción como un medio para la inclusión social y laboral. Por ello, Carreras precisa a EFE que “la cooperativa no tiene intención alguna de ampliar sus mercados ni su producción”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

Los hábitos de la abuela supercentenaria

Una de las claves del interés científico sobre Branyas fue la regularidad y coherencia de sus rutinas alimenticias y sociales. Los investigadores destacaron su “dieta mediterránea equilibrada”, además de que le gustaba “andar, no bebía alcohol ni fumaba y estaba acompañada muy a menudo por su familia, con lo cual no se sentía aislada y esto evitaba la demencia”.

La longevidad y el bienestar de Branyas emergieron, en gran medida, de la integración de estos hábitos alimentarios y físicos con un entorno emocional estable. Tal como sostiene el estudio, pese a haber atravesado “varios eventos emocionalmente dolorosos que ocurrieron en sus últimos años de vida, como la muerte de su hijo, mantuvo una salud física y mental fuerte durante toda la vida, con buenos hábitos de sueño, dieta mediterránea equilibrada y una vida social activa”.

El estudio científico sobre su caso incluyó también observaciones sobre sus rutinas de sueño y actividades lúdicas. Le gustaba pasar tiempo con su familia, leer, cuidar el jardín, caminar, jugar con sus perros y, hasta pocos años antes de su muerte, “tocar el piano”.

Temas Relacionados

LongevidadEnvejecimientoProductos EspañaCienciaEmpresas EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

En el almacén quedaban 171 ejemplares vivos, entre ellos animales exóticos, que sobrevivían en condiciones insalubres

La Guardia Civil interviene un

Ni vinagre ni bicarbonato: cómo limpiar de manera rápida y fácil los asientos del coche

La elección de los productos y utensilios adecuados marca la diferencia entre una limpieza exitosa y una intervención contraproducente

Ni vinagre ni bicarbonato: cómo

Muere María Marcote López, la suegra de Amancio Ortega, a los 96 años

La familia del fundador del grupo Inditex atraviesa un delicado momento tras haber dado el último adiós a María Marcote López, madre de Flora López y abuela de Marta Ortega

Muere María Marcote López, la

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: más de 800 personas afectadas por averías eléctricas en las islas Baleares

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

Vox lo ha confirmado en un comunicado oficial y ha explicado que irá a “la calle” con “los españoles”

Santiago Abascal no irá a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil interviene un

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

Una empresa española se suma a la defensa de Europa de los ciberataques: el nuevo proyecto de la UE ante las perturbaciones y amenazas digitales

Pablo Iglesias compara a María Corina Machado con Hitler tras ser premiada con el Nobel de la Paz: “Si ya total...”

La UE pone fin a los sellos en los pasaportes: el nuevo modelo de control fronterizo llega a los aeropuertos españoles a partir del 12 de octubre

ECONOMÍA

Un banco despide a 45

Un banco despide a 45 empleados tras obligarles a entrenar a la IA que los sustituiría: “Nos sentimos como si fuéramos solo un número”

Números ganadores del Super Once del 11 octubre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 octubre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Le llaman el ‘Courtois de

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección