La ‘superabuela’ catalana que falleció con 117 años siempre comía el mismo yogur: la empresa recibe en dos semanas las mismas peticiones que en todo un año

Maria Branyas. (Reuters)

Maria Branyas Morera murió el año pasado con 117 años. Su vida no solo fue noticia por su longevidad, sino también por cómo esta catalana ‘supercentenaria’ se puso al servicio de la ciencia. “Estudiadme a mí”, le dijo a Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y autor sénior del análisis más completo realizado nunca a una persona supercentenaria, una investigación en la que han participado una cuarentena de científicos.

El estudio profundizó en el sustrato biológico de la longevidad de María y su posible conexión con sus hábitos. Es la primera vez que se investigaba de manera tan completa la biología de una persona tan mayor. Y entre las múltiples conclusiones, el informe citaba la presencia de “un microbioma dominado por bifidobacterias beneficiosas”, en conexión directa con la dieta de Branyas. Una dieta que incluía el consumo diario de un yogur de la cooperativa La Fageda.

Ahora, como ha señalado la Agencia EFE, este dato ha desatado el interés por el producto. “De ahí surge la locura mundial que existe ahora por adquirir el producto, que únicamente se comercializaba durante décadas en Cataluña y, desde 2023, también en Baleares, Valencia y Madrid”, destaca EFE. “La responsable de Comunicación de la cooperativa que fabrica estos yogures, Esther Carreras, ha explicado que, en las dos primeras semanas desde la publicación del estudio, liderado por el Instituto de Investigación Josep Carreras, han recibido las mismas peticiones que en todo un año”, añade la agencia de noticias.

Historia del yogur La Fageda

La Cooperativa La Fageda nació en 1982 de la mano de su fundador Cristóbal Colón (sin aparente relación con la otra persona del mismo nombre). “En sus inicios, su actividad se basa en trabajos encargados por otras empresas y se ubica en una sala del convento del Carme de Olot cedida por el Ayuntamiento. El proyecto se inicia con una quincena de personas, la mayoría procedentes del hospital psiquiátrico de Salt”, comenta la compañía en su página web. Hoy, de las 650 personas que integran la plantilla, la mayoría pertenece a colectivos vulnerables, en cumplimiento del compromiso social que acompaña al proyecto desde su creación.

El objetivo, según Carreras, fue desde el principio “mejorar la vida de aquellas personas, concibiendo el trabajo como un instrumento con un rol transformador”. Así, la empresa no persigue beneficios económicos como finalidad, sino que considera toda su actividad de producción como un medio para la inclusión social y laboral. Por ello, Carreras precisa a EFE que “la cooperativa no tiene intención alguna de ampliar sus mercados ni su producción”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

Los hábitos de la abuela supercentenaria

Una de las claves del interés científico sobre Branyas fue la regularidad y coherencia de sus rutinas alimenticias y sociales. Los investigadores destacaron su “dieta mediterránea equilibrada”, además de que le gustaba “andar, no bebía alcohol ni fumaba y estaba acompañada muy a menudo por su familia, con lo cual no se sentía aislada y esto evitaba la demencia”.

La longevidad y el bienestar de Branyas emergieron, en gran medida, de la integración de estos hábitos alimentarios y físicos con un entorno emocional estable. Tal como sostiene el estudio, pese a haber atravesado “varios eventos emocionalmente dolorosos que ocurrieron en sus últimos años de vida, como la muerte de su hijo, mantuvo una salud física y mental fuerte durante toda la vida, con buenos hábitos de sueño, dieta mediterránea equilibrada y una vida social activa”.

El estudio científico sobre su caso incluyó también observaciones sobre sus rutinas de sueño y actividades lúdicas. Le gustaba pasar tiempo con su familia, leer, cuidar el jardín, caminar, jugar con sus perros y, hasta pocos años antes de su muerte, “tocar el piano”.