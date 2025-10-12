Desfile del Día de la Fiesta Nacional 2025, en directo: Pedro Sánchez, de nuevo recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participarán este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que no contará con la Patrulla Águila.

Los reyes encabezarán el palco de las autoridades, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante Teodoro López Calderón.