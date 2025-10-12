Al menos 17 detenidos en Vitoria durante unos disturbios en un acto de la Falange Española en la celebración del 12 de octubre

Un coche patrulla de la Ertzaintza (Ertzaintza)

La Ertzaintza ha detenido a 17 personas este domingo en Vitoria tras los disturbios registrados en el centro de la ciudad cuando un grupo de personas trataba de impedir la celebración de un acto organizado por la Falange Española con motivo de la Fiesta Nacional de España. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los arrestados están acusados de un delito de desórdenes públicos.

El acto de la Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia, y consistía en una concentración en la que los participantes ondearon banderas españolas y corearon consignas como “Todo es España. Vasconia es España”. Sin embargo, los incidentes comenzaron hora y media antes, alrededor de las 10:50, cuando se empezaron a congregar personas que buscaban impedir la celebración del evento.

Altercados y tensión en el centro de Vitoria

Durante los disturbios, que se prolongaron hasta el centro de la ciudad, se produjeron momentos de alta tensión. Según los informes policiales, se lanzaron todo tipo de objetos, se movió mobiliario urbano y se cruzaron contenedores en la vía, generando un escenario caótico que obligó a la intervención de la Ertzaintza con material antidisturbios.

La Policía vasca precisó que, pese a la magnitud de los incidentes, no se han registrado heridos graves entre los agentes ni entre los manifestantes. Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, según las fuentes del Departamento de Seguridad, pasarán a disposición judicial acusados de desórdenes públicos.

El acto de la Falange en Vitoria se enmarca dentro de las actividades programadas para el 12 de octubre, jornada que en España se conmemora como la Fiesta Nacional, tradicionalmente celebrada con desfiles militares, recepciones en el Palacio Real y actos institucionales en varias ciudades. Este año, los actos en Madrid contaron con la participación de casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados, además de homenajes especiales como la conmemoración del 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Día de la Fiesta Nacional se celebra cada 12 de octubre, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La jornada incluye desfiles militares, con presencia de las Fuerzas Armadas y la participación de autoridades como los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía en actos oficiales en Madrid. Este año, la recepción en el Palacio Real comenzó a las 13:15, con la asistencia de más de mil invitados, entre ellos miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, representantes de la sociedad civil y figuras de la cultura y la ciencia.

Durante los desfiles y recepciones, se rindió homenaje a la trayectoria de unidades como la UME, que participó con dos compañías, duplicando su presencia habitual como parte de la conmemoración de su 20.º aniversario. Asimismo, se estrenó oficialmente la Formación Mirlo, el nuevo grupo acrobático del Ejército del Aire y del Espacio, que sustituye a la histórica Patrulla Águila y realizó su primera exhibición en los cielos de Madrid, dibujando los colores de la bandera española.

Aunque la celebración del 12 de octubre combina actos solemnes con muestras de tradición militar, la jornada también ha sido escenario de controversias y manifestaciones en distintas ciudades del país, como se ha visto en Vitoria, donde los enfrentamientos entre partidarios de la Falange y grupos contrarios provocaron la intervención policial y detenciones.

España celebra este domingo 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país en la que se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Entre los actos centrales destaca el tradicional desfile militar con la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Venimos a celebrar el glorioso día de nuestra nación", ha explicado uno de los asistentes. (Europa Press)

El contexto en el País Vasco es especialmente sensible, dado que históricamente la presencia de actos de corte nacionalista español ha generado tensiones y protestas ciudadanas, como ocurrió en la jornada de hoy.