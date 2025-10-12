España

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

La protesta coincide con la Fiesta Nacional y denuncia el neocolonialismo extractivista y la opresión histórica de los pueblos originarios

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal han lanzado este domingo pintura roja biodegradable sobre un cuadro en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar el actual neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales (@FuturoVegetal)

Dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal han arrojado este domingo pintura roja biodegradable sobre el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar el neocolonialismo extractivista que, según el colectivo, sigue explotando los recursos naturales de los pueblos originarios.

Según ha confirmado EFE, la pintura ha afectado principalmente a la mitad izquierda de la obra, que se encuentra a la entrada del museo y forma parte de la exposición permanente.

Las activistas fueron inicialmente retenidas por un funcionario del museo hasta la llegada de varios agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a interrogar a las dos mujeres. Por motivos de seguridad, el personal del museo desalojó a los visitantes presentes durante el incidente.

La protesta y sus reivindicaciones

De acuerdo con un comunicado difundido por Futuro Vegetal, las activistas portaban una pancarta con el lema “12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial”. La acción busca visibilizar que, para muchos pueblos originarios, esta fecha simboliza “el despojo y el sufrimiento colectivo”, y que existe una demanda de reconocimiento de las injusticias históricas y de la promoción de reparaciones hacia estas comunidades.

El colectivo considera que la
El colectivo considera que la celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión (@FuturoVegetal)

El colectivo ha subrayado que celebrar el 12 de octubre se percibe como un acto que “ignora las heridas de un pasado doloroso y la opresión continúa hasta la actualidad”. Según Futuro Vegetal, la protesta se enmarca dentro de las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios y en contra de las prácticas extractivistas contemporáneas que afectan a sus recursos naturales.

Luna Lagos, portavoz de la organización, declaró a los medios que el Día de la Hispanidad representa “siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales”.

Por su parte, Victòria Domingo, también portavoz del movimiento, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se manifieste en contra de la celebración de esta fecha. Además, instó a la población a realizar boicots y sabotajes contra empresas implicadas en el extractivismo, en un intento de visibilizar los daños medioambientales y sociales que estas actividades generan.

Los reyes Felipe y Letizia,
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. (EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS)

El incidente se produce en un contexto en el que diversos colectivos sociales han cuestionado históricamente la celebración del 12 de octubre, tanto en España como en América Latina, señalando que las festividades oficiales ignoran las consecuencias históricas de la colonización. Futuro Vegetal se suma a esta corriente de crítica social, centrando su denuncia en la explotación actual de los recursos naturales bajo dinámicas que consideran neocolonialistas.

El colectivo climático ha utilizado sus redes sociales para difundir imágenes del acto y reforzar su mensaje de protesta, subrayando que su acción busca poner de relieve la continuidad de injusticias históricas y contemporáneas hacia los pueblos originarios y la necesidad de un cambio estructural en la manera en que se gestionan los recursos naturales.

Temas Relacionados

12 de octubreDía de la HispanidadCristóbal ColónMuseosMadridArtePinturaActivismoSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Banco Santander no tendrá que devolver los 40.000 euros que pagó un hombre por una vivienda en Brasil al ser para fines especulativos

La resolución judicial expone que, aunque concurrían elementos que justificaban la aplicación de la legislación española, no se daban las condiciones personales necesarias para que el demandante pudiera ampararse en su protección

El Banco Santander no tendrá

Europa frena el precio del alquiler, pero España pisa el acelerador: subidas del 4,5% en Madrid y hasta el 10% en Valencia

Según un informe, el tercer trimestre de 2025 cierra con un aumento anual del coste igual al 0% en el viejo continente, una tendencia que no ocurre en nuestro país

Europa frena el precio del

Sánchez planta a la prensa en el Palacio Real: se retira antes de los tradicionales corrillos para viajar a Egipto y participar en la firma del acuerdo de paz

Tras saludar a los reyes y a sus hijas, el jefe del Ejecutivo se dirige a Sharm El-Sheikh para participar en un acto diplomático internacional

Sánchez planta a la prensa

Una camarera recibe un billete de lotería como propina y gana 6 millones de euros: fue el inicio de un infierno judicial que terminó con un secuestro

Cuatro compañeros de trabajo presentaron una demanda contra ella, alegando la existencia de un acuerdo verbal entre los empleados para repartir el dinero

Una camarera recibe un billete

Gemma Mengual, nadadora sincronizada profesional: “Llegaba a casa cansada, muy frustrada, lloraba, y no quería transmitir eso a mi hijo”

La nadadora volvió en 2016 al primer plano internacional tras clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río, pero no tuvo una muy buena experiencia

Gemma Mengual, nadadora sincronizada profesional:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez planta a la prensa

Sánchez planta a la prensa en el Palacio Real: se retira antes de los tradicionales corrillos para viajar a Egipto y participar en la firma del acuerdo de paz

Desfile del 12 de octubre en imágenes: la familia real unida, la aparición de Pedro Sánchez y un borrego como “nueva” estrella

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Al menos 17 detenidos en Vitoria durante unos disturbios en un acto de la Falange Española en la celebración del 12 de octubre

Pedro Sánchez publica un vídeo por la Hispanidad defendiendo la “cultura y diversidad” y la derecha se revuelve porque no hay “ni una bandera de España”

ECONOMÍA

Europa frena el precio del

Europa frena el precio del alquiler, pero España pisa el acelerador: subidas del 4,5% en Madrid y hasta el 10% en Valencia

Tarifa de la luz en España este 13 de octubre

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1