El aumento de precios en el transporte público tensiona la logística de la Copa Mundial en Miami

El alza de precios en el transporte público de Miami durante la Copa Mundial de la FIFA genera polémica entre residentes y aficionados (EFE)

El incremento de precios en el transporte público durante la Copa Mundial de la FIFA ha puesto a la ciudad de Miami en el centro de la polémica. La ferroviaria Brightline, que conecta el centro de la ciudad con Aventura —la estación más cercana al Hard Rock Stadium, sede de los partidos—, aplicará tarifas significativamente más elevadas en los días de encuentro. De acuerdo con una investigación de Business Insider, un viaje de ida y vuelta entre estos dos puntos suele costar 24 dólares, pero durante el Mundial, el precio oscilará entre 76 y 151 dólares, dependiendo del partido. Esta diferencia convierte a Brightline en el sistema de transporte público más caro entre las dieciséis ciudades estadounidenses que albergarán partidos del torneo, que arranca el 11 de junio.

La distancia entre el centro de Miami y Aventura es de aproximadamente 21 kilómetros, y el trayecto dura unos 17 minutos en tren. Para el partido del 24 de junio entre Escocia y Brasil, el sitio web de reservas de Brightline muestra un precio de 151 dólares ida y vuelta. El primer encuentro en Miami, que enfrentará a Arabia Saudita contra Uruguay, costará 76 dólares, mientras que para los otros cinco partidos programados en la ciudad el billete alcanza los 141 dólares. En contraste, el mismo viaje en fechas fuera de los días de partido mantiene la tarifa estándar de 24 dólares.

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Este aumento de precios no es un caso aislado en el contexto del Mundial, aunque sí resulta el más pronunciado del país. Brightline no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por Business Insider, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los aficionados y residentes que dependen de este servicio para desplazarse durante el evento.

Comparación con otras ciudades sede en Estados Unidos

Brightline aplicará tarifas ferroviarias de hasta 151 dólares ida y vuelta en días de partido, frente a los 24 dólares habituales (AP Photo/Marta Lavandier)

El alza de precios en Miami se inscribe en una tendencia observada en algunas —pero no todas— las ciudades sede del torneo en Estados Unidos. Nueva Jersey y Boston también han implementado incrementos tarifarios notables para sus sistemas de transporte público durante el Mundial. En Nueva Jersey, NJ Transit fijó el precio de un viaje de ida y vuelta entre la estación Penn Station de Manhattan y el MetLife Stadium en 150 dólares, superando más de once veces el importe habitual de 12,90 dólares para cubrir una distancia de unos 10 kilómetros. Boston, por su parte, anunció una tarifa de 80 dólares para el tren y de 95 dólares para el autobús en el trayecto de 32 kilómetros entre el centro de la ciudad y el Gillette Stadium. Normalmente, este recorrido cuesta 20 dólares en días de partido de la NFL y 8,75 dólares en días regulares.

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En contraste, ninguna de las otras trece ciudades anfitrionas ha incrementado sus tarifas de transporte público para el Mundial. Filadelfia ha optado por reducir a la mitad el coste habitual del metro, permitiendo que los aficionados viajen gratis en el trayecto de regreso desde los partidos. Atlanta y Houston mantienen billetes de metro a 2,50 dólares ida y vuelta, Dallas ofrecerá un servicio gratuito de autobuses lanzadera entre el estadio AT&T y la estación de tren más cercana, y Kansas City tendrá un servicio similar por 15 dólares.

Esto posiciona a Miami, Nueva Jersey y Boston como las únicas sedes donde el costo del transporte público será una barrera económica importante para los asistentes a los partidos, en marcado contraste con las facilidades y subsidios proporcionados en otras ciudades.

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Detalles logísticos del transporte en Miami para los partidos del Mundial

Miami encabeza la lista de ciudades sede con el sistema de transporte público más caro durante el Mundial 2026

El condado de Miami-Dade ha implementado algunas medidas para facilitar el acceso al estadio durante la Copa Mundial. Para quienes cuenten con entrada, se ofrecerán autobuses lanzadera gratuitos desde la estación de Aventura hasta el Hard Rock Stadium, trayecto que se realiza en aproximadamente 20 minutos en coche. Además, se pondrán a disposición servicios de autobuses desde la estación de tren de cercanías, la estación de metro y el hotel Seminole Hard Rock.

Estas alternativas buscan mitigar el impacto del aumento en las tarifas ferroviarias, aunque no eliminan la necesidad de adquirir el billete de Brightline para el tramo principal del trayecto desde el centro de Miami. La combinación de transporte ferroviario y lanzaderas gratuitas aspira a agilizar la llegada de miles de aficionados al estadio, pero el elevado costo del tren sigue siendo un punto crítico para quienes buscan opciones económicas y eficientes.

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Precios de las entradas para los partidos y la política de precios de la FIFA

El sistema de precios dinámicos de la FIFA encarece las entradas, que alcanzan hasta 4.000 dólares para partidos de máxima demanda (Ilustración: Jesús Aviles)

El Mundial de este año no solo será caro por el transporte: la FIFA ha introducido un sistema de precios dinámicos para las entradas, lo que ha elevado considerablemente el gasto total de los aficionados. Las entradas para la fase de grupos han variado desde 60 dólares —destinados a los aficionados más fieles— hasta más de 4.000 dólares por localidades de “último minuto” para partidos como el debut de Estados Unidos ante Paraguay. Esta política de precios, unida a los costos incrementados en transporte, ha hecho que asistir al torneo suponga un desembolso considerablemente mayor que en ediciones anteriores.

El sistema de precios dinámicos ha generado debate sobre la accesibilidad del evento para el público general y ha intensificado la percepción de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una de las más costosas para los asistentes en la historia reciente del fútbol internacional.

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Participación de equipos y partidos programados en Miami

Miami será escenario de siete partidos durante la Copa Mundial, incluyendo cuatro encuentros de la fase de grupos, un partido de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto. Entre los equipos que jugarán en la ciudad se encuentran Brasil, Cabo Verde, Colombia, Portugal, Arabia Saudita, Escocia y Uruguay. Este año, el torneo se ha expandido a 48 equipos, permitiendo el debut de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.