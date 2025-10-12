Ni Día de la Hispanidad ni Día de la Raza: qué se celebra realmente en la Fiesta Nacional del 12 de octubre y en el día del Pilar

Paracaidista con la bandera de España (Eduardo Parra/Europa Press)

Todos los años el 12 de octubre es uno de los días marcados en el calendario por ser uno de los festivos nacionales de España. Durante la mañana del sábado, el tradicional desfile militar paseará por algunas de las calles centrales y más conocidas de Madrid el tradicional desfile militar. Además, la ciudad de Zaragoza celebra su fiesta más grande conmemorando a la patrona de la ciudad, la Virgen del Pilar. Pero la elección de este día no es por casualidad.

El Día de la Fiesta Nacional de España conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, según el Ministerio de Defensa. Este evento marcó un hito en la historia, ya que dio inicio a un periodo de proyección lingüística y cultural en el continente americano. La festividad se celebra con un acto central en la Plaza de Colón de la capital, donde, además del desfile, se rinde homenaje a la bandera de nuestro país.

La elección del 12 de octubre como fecha de celebración está regulada por la Ley 18/1987, que establece que este día tiene como objetivo recordar todos los momentos significativos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio común de los ciudadanos. El acto va a ser presidido por el rey Felipe VI y cuenta con la presencia de miembros de la Familia Real, la princesa Leonor y la reina Letizia, y representantes del Estado y las autonomías.

¿Qué otras cosas se celebran el 12 de octubre?

El origen de esta celebración se remonta al momento en que Colón llegó a América. A partir de ese momento de la historia, el mundo conocido hasta ese entonces se conectó con el nuevo continente. Además, desde 2014, el 12 de octubre también se celebra el Día de la Lengua Española, establecido por la ONU para fortalecer las relaciones entre todos los países hispanohablantes del mundo.

Históricamente, el 12 de octubre no siempre fue conocido como el Día de la Fiesta Nacional de España. Hasta 1931, se denominaba Día de la Raza tanto en España como en algunos países de América. México, Colombia, Honduras y El Salvador continúan con esa denominación. Este nombre fue modificado a instancias del ex embajador español en Argentina, Ramiro de Maeztu, quien consideró que el título era incorrecto y propuso el nombre Día de la Hispanidad. La consolidación de esta festividad ocurrió durante el régimen franquista, cuando se instituyó como festivo nacional.

La forma actual de la celebración fue establecida en 1982, tras la restauración democrática y la creación de la Constitución de 1978. La Ley 18/1987 eliminó la palabra “hispanidad” del nombre oficial de la festividad, que pasó a ser conocida simplemente como el Día de la Fiesta Nacional de España.

En otros países de habla hispana, el 12 de octubre también se conmemora, aunque con diferentes nombres y enfoques. En Argentina se celebra el Día de la Diversidad Cultural Americana; en Uruguay, el Día de las Américas; y en Chile, el Día del Descubrimiento de Dos Mundos. Estas celebraciones destacan la importancia de los pueblos indígenas y la hermandad entre los países hispanohablantes.

Visita al Archivo Histórico de la Armada (AHA).