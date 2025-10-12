España

La princesa Leonor estrena uniforme en el desfile del 12 de octubre: impecable y formal, la hija de Felipe VI honra al Ejército del Aire

La princesa de Asturias ha vestido este 12 de octubre de 2025 el uniforme oficial del Ejército del Aire para actos de especial relevancia

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Sofía y Leonor en el
Sofía y Leonor en el desfile de la Fiesta Nacional. (Infobae España)

Este 12 de octubre, España celebra su día más grande: el día de la Fista Nacional. La casa real recibe en Madrid el desfile militar de los cuerpos de seguridad de nuestro país, en un palco presidido por Felipe VI y la princesa Leonor, como futura mando supremo de las fuerzas armadas. A su lado, la reina Letizia y la infanta Sofía acompañan una ceremonia que reunirá también a políticos y miembros de la cultura española más tarde en una recepción en el Palacio Real.

Mientras que la reina Letizia ha optado por un elegante vestido verde y la infanta ha escogido un vestido negro con pequeños lunares blancos y una capa negra, la heredera al trono ha acudido al acto portando su actual uniforme militar. Y es que la princesa de Asturias se encuentra actualmente estudiando su tercer año de formación militar en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier, Murcia.

Los reyes Felipe y Letizia
Los reyes Felipe y Letizia acompañados de la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) presiden el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La nieta del rey emérito ha vestido por primera vez en un acto militar el uniforme oficial del Ejército del Aire para actos de especial relevancia, que se rige por las normas establecidas en el Boletín Oficial del Estado. Ataviado con una gorra de plato azul rematada con el emblema del Ejército del Aire, flanqueada por ramas de laurel y la guerrera azul de aviación con solapas cerradas al cuello con un rombo decorativo en cada punta y el emblema de la Academia General del Aire, acompañado de dos alas estilizadas en forma de paloma unidas en metal dorado.

La chaqueta presenta unas hombreras con botones dorados sellados con el mismo emblema, mientras que guantes blancos y varias condecoraciones completan el conjunto. Entre ellas destacan la Orden de Carlos III, la Cruz del Mérito Militar, la Cruz del Mérito Naval, la Orden de Cristo y el cordón rojo que identifica a los alumnos de la Academia, junto con un rectángulo bordado con su nombre “Borbón Ortiz” y la estrella de seis puntas que señala su rango de alférez alumna.

Spain's King Felipe, Queen Letizia,
Spain's King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Princess Sofia attend a military parade to mark the country's National Day, in Madrid, Spain, October 12, 2025. REUTERS/Ana Beltran

Día de la Hispanidad marcado por la complicidad

El uniforme se completa con pantalones azul aviación y zapatos negros de cordones y una presentación impecable. Y es que la vestimenta no solo simboliza la pertenencia de Leonor al Ejército del Aire, sino también su compromiso con la formación integral que prepara a la futura jefa de las Fuerzas Armadas del país.

Por su parte, el rey ha optado en homenajear al anterior ejército de su hija, y, siguiendo la tradición que mandar que cada 12 de octubre porte un uniforme militar diferente, ha elegido a la Armada. Antes de comenzar el desfile de los cuerpos de seguridad, la familia se ha situado en la Tribuna Real, donde don Felipe y la princesa a su derecha han escuchado el Himno Nacional, mientras que la infanta y la reina se han posicionado detrás de ellos. Minutos antes, Felipe VI y su hija han depositado la corona de laural a pie de mástel en honor a los soldados que han dado su vida por España.

Temas Relacionados

Princesa LeonorFelipe VICasa Real EspañaDía de la HispanidadFiesta Nacional EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Conoce las mejores horas del

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

El tradicional desfile militar ha pasado por algunas de las calles centrales y más conocidas de Madrid

Fiesta del 12 de Octubre,

La reina Letizia recupera la esperanza en el Día de la Hispanidad con un espectacular vestido verde de tweed y pendientes de esmeraldas de Tous

La mujer de Felipe VI ha acudido al desfile de las Fuerzas Armadas con un look que ha dado mucho que hablar

La reina Letizia recupera la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

Una casera trata de desalojar a su ex suegro, que se ha quedado a vivir en su piso, pero este dice que no reside allí: un detective prueba lo contrario

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1