La princesa Leonor estrena uniforme en el desfile del 12 de octubre: impecable y formal, la hija de Felipe VI honra al Ejército del Aire

Sofía y Leonor en el desfile de la Fiesta Nacional. (Infobae España)

Este 12 de octubre, España celebra su día más grande: el día de la Fista Nacional. La casa real recibe en Madrid el desfile militar de los cuerpos de seguridad de nuestro país, en un palco presidido por Felipe VI y la princesa Leonor, como futura mando supremo de las fuerzas armadas. A su lado, la reina Letizia y la infanta Sofía acompañan una ceremonia que reunirá también a políticos y miembros de la cultura española más tarde en una recepción en el Palacio Real.

Mientras que la reina Letizia ha optado por un elegante vestido verde y la infanta ha escogido un vestido negro con pequeños lunares blancos y una capa negra, la heredera al trono ha acudido al acto portando su actual uniforme militar. Y es que la princesa de Asturias se encuentra actualmente estudiando su tercer año de formación militar en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier, Murcia.

Los reyes Felipe y Letizia acompañados de la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) presiden el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La nieta del rey emérito ha vestido por primera vez en un acto militar el uniforme oficial del Ejército del Aire para actos de especial relevancia, que se rige por las normas establecidas en el Boletín Oficial del Estado. Ataviado con una gorra de plato azul rematada con el emblema del Ejército del Aire, flanqueada por ramas de laurel y la guerrera azul de aviación con solapas cerradas al cuello con un rombo decorativo en cada punta y el emblema de la Academia General del Aire, acompañado de dos alas estilizadas en forma de paloma unidas en metal dorado.

La chaqueta presenta unas hombreras con botones dorados sellados con el mismo emblema, mientras que guantes blancos y varias condecoraciones completan el conjunto. Entre ellas destacan la Orden de Carlos III, la Cruz del Mérito Militar, la Cruz del Mérito Naval, la Orden de Cristo y el cordón rojo que identifica a los alumnos de la Academia, junto con un rectángulo bordado con su nombre “Borbón Ortiz” y la estrella de seis puntas que señala su rango de alférez alumna.

Spain's King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Princess Sofia attend a military parade to mark the country's National Day, in Madrid, Spain, October 12, 2025. REUTERS/Ana Beltran

Día de la Hispanidad marcado por la complicidad

El uniforme se completa con pantalones azul aviación y zapatos negros de cordones y una presentación impecable. Y es que la vestimenta no solo simboliza la pertenencia de Leonor al Ejército del Aire, sino también su compromiso con la formación integral que prepara a la futura jefa de las Fuerzas Armadas del país.

Por su parte, el rey ha optado en homenajear al anterior ejército de su hija, y, siguiendo la tradición que mandar que cada 12 de octubre porte un uniforme militar diferente, ha elegido a la Armada. Antes de comenzar el desfile de los cuerpos de seguridad, la familia se ha situado en la Tribuna Real, donde don Felipe y la princesa a su derecha han escuchado el Himno Nacional, mientras que la infanta y la reina se han posicionado detrás de ellos. Minutos antes, Felipe VI y su hija han depositado la corona de laural a pie de mástel en honor a los soldados que han dado su vida por España.