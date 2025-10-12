La reina Letizia recupera la esperanza en el Día de la Hispanidad con un espectacular vestido verde de tweed y pendientes de esmeraldas de Tous

Spain's King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Princess Sofia attend a military parade to mark the country's National Day, in Madrid, Spain, October 12, 2025. REUTERS/Ana Beltran

Este 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad con el tradicional homenaje a la Bandera y desfile militar de las Fuerzas Armadas, seguido por la recepción en el Palacio Real de Madrid. Por primera vez desde 2020, la infanta Sofía se ha sumado a este acto junto a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor. La jornada ha dejado imágenes memorables, no solo por la solemnidad de la ceremonia, sino también por el impecable estilo de la reina, quien ha vuelto a captar todas las miradas con un vestido verde esmeralda.

El color verde ha sido un favorito de Letizia en ocasiones anteriores durante la Fiesta Nacional, pero esta vez ha optado por una tonalidad más intensa. Su vestido, de cuello a la caja y manga francesa, presenta una cintura ligeramente entallada y una falda trapecio con corte midi, confeccionado en tweed con sutiles líneas negras. El diseño se complementa con un cinturón fino que acentúa su silueta, y ha sido acompañado por unos pendientes largos de esmeralda que la firma Tous le regaló en 2022 por su 50 cumpleaños. La reina también ha llevado su anillo de Coreterno y un bolso negro de Carolina Herrera, modelo Victoria Insignia, junto a unos elegantes slingbacks negros de tacón medio que combinaban sobriedad y comodidad.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La familia real ha llegado puntualmente a la Plaza de Cánovas del Castillo a bordo de un histórico Rolls Royce. La sobriedad del momento se rompió con la aparición de la reina, cuyo vestido ha aportado un toque de color y luminosidad a un día nublado en Madrid. Este año, la climatología ha permitido que el desfile se desarrollara sin contratiempos, ofreciendo a los ciudadanos y a los medios la oportunidad de apreciar con detalle los uniformes militares y los atuendos de la familia real.

La princesa Leonor, por su parte, ha vuelto a vestir su uniforme de gala de la Academia General del Aire, consolidando su papel como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Su hermana menor, la infanta Sofía, ha optado por un vestido negro con lunares blancos y una capa negra, mostrando una estética clásica y elegante. La estampa familiar completa, con los reyes y sus hijas, dejó imágenes llenas de complicidad y orgullo, destacando la armonía entre tradición y modernidad.

La imagen de la elegancia

Doña Letizia ha demostrado, una vez más, su maestría en el manejo de la imagen institucional. Cada gesto, mirada y movimiento es estudiado para comunicar autoridad sin rigidez, combinando su rol de reina con el de madre. Su presencia discreta pero firme resalta entre los uniformes, banderas y saludos militares, proyectando seguridad y estilo sin necesidad de grandes gestos.

La elección del verde esmeralda no solo refleja su gusto por los colores vibrantes, sino también una estrategia visual: resaltar sobre el entorno y atraer la atención sin recurrir a excesos. La combinación de líneas depuradas, corte clásico y accesorios elegantes convierte su atuendo en un referente de la moda institucional contemporánea, donde la elegancia se traduce en presencia y actitud.