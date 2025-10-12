Desfile del 12 de octubre en imágenes: la familia real unida, la aparición de Pedro Sánchez y un borrego como “nueva” estrella

El rey Felipe VI pasa revista a la Guardia Real al inicio del desfile de las Fuerzas Armadas. (EFE/Chema Moya)

El Día de la Hispanidad está marcado por diferentes eventos. Uno de ellos es el desfile militar, que siempre deja imágenes para el recuerdo. El evento ha empezado a las 11 de la mañana y ha dejado varias estampas a destacar.

El ambiente ha estado marcado por la expectación y la presencia de ciudadanos de todas las edades, que han seguido el evento desde el primer momento del día. Las calles, engalanadas con banderas, han sido testigo de una participación multitudinaria, en la que han aparecido casi 4.000 militares, junto con 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados en el Día de la Fiesta Nacional.

La familia real reunida

Los reyes Felipe y Letizia acompañados de la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) presiden el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía se han vuelto a reunir en público, protagonizando una de las imágenes más esperadas del día. Después de meses centrada en su formación militar, la princesa Leonor ha reaparecido junto a su familia en un acto oficial, generando gran expectación.

Baraka, la estrella del desfile

Baraka, el borrego que desfila con la Legión. (EFE)

Baraka ha sido una de las sensaciones del día, sustituyendo a la mítica cabra de la Legión. Este cambio podría sentar un precedente en la tradición.

La reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE/Chema Moya)

La reina Letizia, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa Margarita Robles, han recorrido juntos parte del itinerario oficial del desfile, intercambiando impresiones en un ambiente protocolario.

Vista de la formación Mirlo. (EFE/ Chema Moya)

Las Fuerza Aéreas del Ejército sobrevolando el cielo. Pese a ello, el despliegue aéreo no ha sido el esperado por la situación meteorológica. Las nubes han provocado que tengan que cambiar el itinerario.

El rey Felipe y la princesa Leonor. (EFE/Chema Moya)

El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas. Durante ese tiempo, mantuvieron una conversación tranquila y discreta, en la que se percibía una conexión cercana y natural, a pesar de que ambos mostraban una actitud seria.

Soldados del Ejército desfilan en formación impecable con uniformes azul oscuro y detalles rojos. En la tribuna, el rey Felipe VI saluda acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y autoridades civiles y militares, en un acto solemne y protocolario.

La princesa Leonor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El presidente Pedro Sánchez, acompañado por la princesa Leonor y otras autoridades, observa el desfile militar. Leonor aparece saludando con respeto mientras dos soldados uniformados desfilan frente a ellos, en un ambiente solemne y formal.

Las presidentas autonómicas de Madrid y Extremadura en el desfile. (EFE)

María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, presidentas autonómicas, observan el desfile con atención. María Guardiola viste un conjunto blanco con cinturón oscuro, mientras que Ayuso lleva un vestido azul oscuro de hombros descubiertos. Ambas muestran expresiones serias y concentradas.

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen en el 12 de octubre (EFE).

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen conversan durante el acto del 12 de octubre. Montero, con expresión atenta, escucha mientras Yolanda Díaz, gesticulando ligeramente, interviene en la charla. Sara Aagesen también participa activamente, mostrando interés.

El Día de la Hispanidad ha reafirmado su importancia como símbolo de unidad y tradición en España. El desfile militar y la presencia de la familia real han sido protagonistas, junto con la participación de autoridades y ciudadanos.