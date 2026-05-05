Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Cualquier relación laboral en el mercado de trabajo está regulada por un conjunto de normas que buscan equilibrar la posición entre empresas y trabajadores. Estas leyes no solo ordenan la contratación y la extinción de los contratos, sino que también establecen garantías mínimas destinadas a evitar situaciones de indefensión económica cuando finaliza una relación laboral. Dentro de este marco, surgen con frecuencia dudas e interpretaciones erróneas sobre lo que corresponde percibir en el momento del despido.

Muchos trabajadores reciben la comunicación de su despido acompañada de la afirmación de que no cuentan con el derecho a cobrar ninguna cantidad adicional. Esta percepción, según el abogado Víctor Arpa, es más común de lo que parece y puede condicionar la reacción inmediata del empleado. “Te despiden, te dicen que es procedente y automáticamente piensas: vale, pues no me toca cobrar nada”, advierte Arpa en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa). Esta idea se repite con frecuencia y provoca que, en ocasiones, no se revisen correctamente las cantidades pendientes de cobro por parte del trabajador.

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El problema se agrava cuando esa interpretación inicial impide reclamar importes que sí corresponden legalmente. Para el letrado, el desconocimiento del sistema de liquidación laboral puede tener consecuencias económicas directas para el trabajador. Arpa enfatiza que, “si no sabes la diferencia ni reclamas, pierdes dinero que es tuyo”. La falta de información o la confianza excesiva en la comunicación por parte de la empresa contribuyen a que muchos derechos no se ejerzan en el momento oportuno.

No siempre corresponde indemnización, pero sí finiquito

En el ordenamiento jurídico español, la extinción del contrato implica distinguir entre dos conceptos esenciales: la indemnización y el finiquito. La primera depende de la causa del despido y no siempre procede, mientras que el segundo tiene carácter obligatorio en cualquier finalización de la relación laboral, con independencia de que el despido sea procedente, improcedente o se trate de una baja voluntaria.

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Un trabajador es despedido del empleo. (Adobe)

El finiquito engloba todos los conceptos económicos generados y no abonados hasta la fecha de cese. Esto incluye el salario correspondiente a los días trabajados del último mes, las vacaciones devengadas pero no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, entre otros posibles complementos pactados en el contrato o en el convenio colectivo aplicable.

Algunas empresas ‘se olvidan’ del finiquito

En determinados contextos empresariales, se mantiene la idea de que un despido calificado como procedente exime de cualquier obligación de pago adicional. Sin embargo, esta interpretación no se ajusta al marco legal vigente, ya que el finiquito responde a conceptos ya generados por el trabajo efectivamente realizado y no a la causa de la extinción del contrato.

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En la fase final de la relación laboral, el trabajador suele enfrentarse a la firma del documento de liquidación presentado por la empresa, un momento en el que se detallan las cantidades a percibir y se cierra formalmente la vinculación contractual. En ese punto, la revisión de los cálculos, conceptos incluidos y periodos reflejados adquiere especial relevancia dentro del proceso administrativo que acompaña al despido.