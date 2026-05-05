Cuba volvió a registrar más de 1.000 protestas en abril mientras la dictadura lanzó una campaña de lealtad obligatoria

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.133 protestas y denuncias en Cuba durante abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó en abril 1.133 protestas, denuncias y expresiones críticas en todo el país, en un contexto de represión intensificada, tensiones con Estados Unidos y una campaña nacional impulsada por el régimen para exigir la firma de un documento de lealtad.

Según el informe mensual de la ONG, al que tuvo acceso Infobae, estas manifestaciones reflejan una sociedad marcada por el descontento ante la crisis de servicios básicos, el deterioro económico y el aumento de la inseguridad.

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La cifra de protestas y denuncias, aunque levemente inferior a la de marzo -que cerró con 1.245-, se produjo bajo condiciones similares a un toque de queda, con controles policiales y militares reforzados en calles, parques y barrios. El organismo independiente destacó que la represión política aumentó durante el mes, en medio del temor de la dictadura cubana a una eventual acción militar de Estados Unidos.

El reporte señaló que 305 de las protestas correspondieron a desafíos directos al Estado policial, cifra menor que los 556 registrados en marzo, aunque persistieron acciones presenciales y digitales que expusieron el riesgo de represalias. Entre estas destaca la protesta pública de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, quien durante ocho días denunció desde su balcón en Marianao los abusos cometidos por las autoridades antes de ser detenido y trasladado a la sede de la policía política.

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La mayoría de los desafíos al régimen se canalizó a través de redes sociales y medios independientes, donde ciudadanos denunciaron la militarización de espacios civiles, la existencia de presos políticos y la campaña obligatoria de firmas bajo la consigna "#MiFirmaPorLaPatria“. Diversos testimonios recogidos por el OCC relataron presiones en centros laborales y educativos para forzar la adhesión al documento, bajo amenaza de represalias.

Un cubano se negó a firmar el documento de lealtad al régimen (Crédito: El Toque)

Uno de los videos que circuló en redes mostró a un cubano negándose a firmar el documento de lealtad. “Yo no voy a firmar por un solo motivo. Porque el gobierno cubano en estos momentos no se preocupa por este pueblo tan hermoso”, declaró el hombre. El video se viralizó y expuso el rechazo a las condiciones de vida y a la campaña oficial.

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El informe también advirtió sobre el aumento de la inseguridad ciudadana, que pasó de la quinta a la segunda categoría más reportada, con 185 incidentes registrados frente a los 85 de marzo. El OCC documentó 41 muertes violentas y 21 asaltos, cifras que reflejan el agravamiento de la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar.

La respuesta del régimen cubano se tradujo en 176 actos represivos, incluyendo detenciones arbitrarias, citaciones, interrogatorios y restricciones a la comunicación. Entre los afectados figuran activistas, ex presos políticos del 11J (las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021), integrantes del grupo Damas de Blanco, influencers y opositores, quienes también denunciaron amenazas económicas y familiares, así como presiones para abandonar el país.

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En materia de servicios públicos, la ONG registró 153 protestas, en su mayoría motivadas por cortes eléctricos y falta de agua. La llegada de un barco ruso con 700.000 barriles de crudo permitió una mejora temporal en el suministro, especialmente en La Habana. Aun así, durante la primera mitad de abril se produjeron cacerolazos y bloqueos de calles por los prolongados apagones.

El apartado de alimentación, inflación y agricultura sumó 130 protestas, reflejando la creciente dependencia de donaciones internacionales y la reducción de la canasta básica subsidiada. El OCC citó datos del Food Monitor Program, según los cuales el 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos por la inflación y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar.

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Personas protestan en medio de un apagón en Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

En el área de salud pública, el informe registró 61 denuncias por la escasez de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la falta de recursos y personal. El observatorio documentó casos de tratamientos interrumpidos y negligencias médicas, algunas con resultado fatal, incluso en menores de edad.

El problema de la vivienda se mantuvo en la agenda con 19 protestas. El reporte alertó sobre el déficit de más de 900.000 unidades habitacionales y el mal estado del 40% de las existentes, además de derrumbes fatales y desalojos de familias vulnerables.

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El organismo independiente también señaló 104 conflictos sociales adicionales, vinculados a la ruina de instituciones emblemáticas, la emigración masiva, el trabajo infantil, muertes de reclutas en el servicio militar y el adoctrinamiento escolar.

El informe concluyó que la represión y el control social se mantuvieron en abril, mientras los conflictos estructurales del país se reflejan en cada vez más protestas y denuncias. La mayoría de los reportes apuntan a una crisis multidimensional que atraviesa todos los sectores de la vida cotidiana en Cuba.

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