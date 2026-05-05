Tip de ortografía del día: brote de hantavirus en un crucero, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Con motivo del brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico, a continuación se ofrecen unas claves de redacción para las noticias relacionadas.

Los nombres comunes o vernáculos de los virus se escriben con minúscula , por lo que, en frases como «Alerta por Hantavirus en un crucero», lo apropiado habría sido «Alerta por hantavirus en un crucero». Las denominaciones en latín que se aplican a los niveles taxonómicos del género y superiores, acompañadas casi siempre de voces como género o familia en textos periodísticos, se escriben en cursiva y con la primera letra en mayúscula: «Es un virus perteneciente a la familia Hantaviridae ».

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Los nombres propios de las embarcaciones se escriben con mayúsculas iniciales en las palabras significativas y no necesitan ningún tipo de resalte . Así, en «Se negocia el desembarco masivo del ‘MV Hondius’ en Canarias», lo adecuado habría sido escribir «Se negocia el desembarco masivo del MV Hondius en Canarias».

La construcción que significa ‘al o en el interior de una nave o, por extensión, de un medio de transporte’ , según el Diccionario panhispánico de dudas , es a bordo , en dos palabras y no abordo , que es un sustantivo poco usado equivalente de abordaje (aparte de una forma personal del verbo abordar ): «Confirmaron que habrían fallecido tres personas a bordo de un crucero» y no «Confirmaron que habrían fallecido tres personas abordo de un crucero».

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La voz cuarentena está recogida en el Diccionario de la lengua española con el sentido de ‘aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas, animales o cosas’, en el que no se especifica la duración . Por tanto y a pesar de provenir de la voz cuarenta , no tiene por qué implicar este número de días exactos: «Cuarentena de 15 días a bordo si el crucero afectado por hantavirus llega a Canarias».

Los nombres propios de los accidentes geográficos se escriben con mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan , según la ortografía académica. Así, lo adecuado es escribir islas Canarias, con el sustantivo islas en minúscula. Conviene recordar que el nombre propio de la comunidad autónoma española es solo Canarias .

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Al igual que en el caso de las islas, en esta denominación el nombre océano se escribe con minúscula por ser un sustantivo genérico y la mayúscula se reserva para el nombre propio: océano Atlántico .

Tanto la grafía alta mar como la forma altamar son válidas . El Diccionario panhispánico de dudas considera preferible escribir este nombre en una sola palabra, de acuerdo con su pronunciación habitual. En cualquier caso, con ambas formas se emplea el artículo femenino : la altamar , la alta mar .

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Es posible emplear los adjetivos zoonótico y zoonósico en relación con las enfermedades o infecciones que pueden transmitirse de los animales a las personas : «La infección zoonótica/zoonósica que ha dejado tres muertos en un crucero con destino a Canarias».

Aunque ambas denominaciones son válidas para referirse a este país, se recomienda optar por Sudáfrica , pues la variante con erre, Suráfrica , es minoritaria . Por otra parte, la grafía adecuada de una de las ciudades de este país es Johannesburgo y no se recomiendan las formas Johanesburgo o Johannesburg .

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El verbo evacuar puede conjugarse siguiendo el modelo de averiguar o el de actuar , por lo que son igualmente válidas las formas evacuo , evacuas , evacua , evacuan , con diptongo y evacúo , evacúas, evacúa y evacúan , con hiato y tilde en la u .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.