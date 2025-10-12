España

Pedro Sánchez publica un vídeo por la Hispanidad defendiendo la “cultura y diversidad” y la derecha se revuelve porque no hay “ni una bandera de España”

“Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro”, ha asegurado el presidente del Gobierno

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

El vídeo publicado por Pedro Sánchez
El vídeo publicado por Pedro Sánchez (Captura de Twitter)

Cómo todos los 12 de octubres, este domingo España celebra el Día de la Fiesta Nacional, también conocido como el Día de la Hispanidad. Para celebrarlo, como todos los años, Madrid ha acogido el tradicional desfile militar, en el que se han reunido los representantes de Casa Real y políticos nacionales y de las comunidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que acudir una vez más rodeado de los abucheos de la gente que se agolpa rodeados de bandera de España entre el público, como pasa todos los años que el representante pertenece a la izquierda. Sin embargo, la polémica esta vez no se ha quedado solo en eso.

Esta mañana Sánchez ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, un vídeo para celebrar esta fecha, aludiendo a que se siente “orgulloso de ser español”. Con imágenes de ropas y bailes regionales o manifestaciones en defensa de Palestina y el feminismo ha mandado un mensaje del “orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales”.

“Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional”, ha añadido en la publicación.

Mensaje compartido por Pedro Sánchez
Mensaje compartido por Pedro Sánchez (Captura de Twitter)

Las respuestas de los usuarios

Las respuestas no han tardado en llegar y desde la derecha han decidido coger como crítica que en el vídeo no se ve ninguna bandera de España. “Tenemos un Presidente del Gobierno, que para felicitar la Hispanidad saca la bandera de Palestina en vez de la española", se ha podido ver en un mensaje de la misma red social.

Algunos usuarios han ido más lejos, llegando a llamarle “hijo de la gran puta”, refiriéndose a él como un “traidor” o asegurando que “está dejando el país hecho una mierda”.

Sin embargo, no todos los mensajes han sido de insulto y los hay que han destacado lo absurdo que es la situación de que los “fachas estén rabiando por el post de Pedro Sánchez porque no sale la bandera y el himno”. “Es lo que pasa cuando te apropias de la simbología de una nación para esparcir odio”, destaca el mismo usuario.

Isabel Díaz Ayuso: “Es lo que tenemos...”

Aunque esta polémica es algo anecdótico y nada nuevo en el panorama del país, si que ha llegado hasta la política. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada en Telemadrid al llegar al desfile sobre este tema.

Imágenes de la llegada de los Reyes al desfile del 12 de octubre y del salto de los paracaidistas con la bandera de España. (Europa Press)

El periodista se ha acercado a la presidente y le ha preguntado “no es por malmeter, pero esta mañana ha publicado un tuit el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un vídeo en el que felicita el día de la Fiesta Nacional y no se ve la bandera de España. Bueno, si acaso el escudo, porque se ve a una jugadora de la Selección Española, marcar un gol, pero sí que se ve la bandera de Palestina, la del movimiento LGTBI, que está muy bien, desde luego, pero sí es verdad que se echa en falta la de España y hoy es ¿no?“.

La respuesta de Ayuso ha sido escueta pero clara: “Digo yo, pero es lo que tenemos...”.

“No es por malmeter, pero…” Aquí dos minutos de propaganda en TeleAyuso. De Miguel Ángel Rodríguez, ni una pregunta. Normal que la presidenta dé saltitos de alegría“, han publicado desde el PSOE de Madrid acompañado por el vídeo de la entrevista.

