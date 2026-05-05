Estados Unidos

El cierre de Spirit Airlines deja 17.000 empleados afectados

La decisión de la aerolínea de suspender operaciones impactó a miles de trabajadores y sus familias en Estados Unidos, con consecuencias económicas significativas para la región del sur de Florida

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La abrupta cancelación de operaciones de Spirit Airlines dejó a 17.000 empleados en Estados Unidos en incertidumbre laboral y sin acceso inmediato a beneficios médicos (Reuters)
La abrupta cancelación de operaciones de Spirit Airlines dejó a 17.000 empleados en Estados Unidos en incertidumbre laboral y sin acceso inmediato a beneficios médicos (Reuters)

La decisión de Spirit Airlines de cerrar operaciones dejó a cerca de 3.000 familias en el sur de Florida sin sustento y sumió en la incertidumbre a unos 17.000 empleados en todo Estados Unidos.

El sábado 2 de mayo, la noticia provocó desconcierto y angustia entre quienes hasta hace poco acudían a la sede de la compañía en Dania Beach como parte de su rutina diaria. Trabajadores como Alejandro López y Román, con más de una década en la empresa, compartieron que sienten la pérdida como algo familiar.

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“Uno siempre piensa que estas cosas pasan en otras compañías y no va a ocurrir en la tuya”, relató López a Diario Las Américas.

El reto inmediato es conseguir otro empleo en un sector saturado, con pocas opciones para absorber a tantos trabajadores. Muchos dependían no solo del salario, sino también de beneficios médicos vitales para sus familias.

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Afectados por el cierre de Spirit Airlines

El cierre de Spirit Airlines impactó con fuerza a la comunidad latina en el sur de Florida. Telemundo informó que 4.853 personas perdieron su empleo en la región, muchas con trayectorias de más de 10 años en la empresa.

Los testimonios recogidos en el Broward Career Resource Center en Hollywood muestran a exempleados buscando ayuda para rehacer su vida laboral. Algunos, como Román, señalaron que el volumen de despidos supera la capacidad actual del mercado laboral de la zona.

El sector aéreo de bajo costo en EE.UU. enfrenta turbulencias tras el cierre de Spirit Airlines por fuertes pérdidas y el fracaso en fusionarse con JetBlue (Reuters)
El sector aéreo de bajo costo en EE.UU. enfrenta turbulencias tras el cierre de Spirit Airlines por fuertes pérdidas y el fracaso en fusionarse con JetBlue (Reuters)

La falta de alternativas preocupa sobre todo a madres solteras y a quienes tienen familiares con enfermedades crónicas. “Spirit no es una compañía, Spirit es una familia”, enfatizó una trabajadora a Telemundo, sobre el lazo emocional perdido junto con el puesto de trabajo.

Reacción de empleados y autoridades

Spirit Airlines anunció el fin de sus operaciones de manera abrupta, cancelando todos sus vuelos en la madrugada del 2 de mayo. La decisión provocó caos en aeropuertos, con pasajeros varados y personal sin información clara sobre su futuro, según reportes de Diario Las Américas y la agencia de noticias AP.

En Dania Beach, exempleados se reunieron espontáneamente en la sede de la empresa para despedirse y compartir el dolor de la pérdida.

El impacto emocional y financiero del cierre de la aerolínea Spirit se refleja en testimonios de exempleados con más de una década en la empresa (Reuters)
El impacto emocional y financiero del cierre de la aerolínea Spirit se refleja en testimonios de exempleados con más de una década en la empresa (Reuters)

El ambiente, descrito como de desconcierto y preocupación en redes sociales, se evidenció en los testimonios de ejemplo. Yasmani Díaz, extécnico de la empresa, criticó la falta de un cierre digno y la rapidez con que Spirit cubrió su marca en la sede, como si nunca hubiera existido, según relató a Diario Las Américas.

Las dudas se extendieron al pago de salarios pendientes y la abrupta cancelación de seguros médicos. Muchos asistentes, aún vestidos con el uniforme de la aerolínea, expresaron temor ante la falta de información y la ausencia de una transición ordenada.

Detalles del cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines se fundó en 1983 y se consolidó como aerolínea de vuelos económicos en Estados Unidos. El cierre responde a una combinación de factores: aumento de los costos del combustible, competencia feroz en el segmento de bajo costo y la imposibilidad de concretar la fusión con JetBlue, bloqueada por el Departamento de Justicia.

Analistas y fuentes de la cadena de televisión CBS y la agencia de noticias AP señalaron que la aerolínea “no registraba ganancias anuales desde 2019” y acumuló pérdidas superiores a los “USD 2.500 millones” desde el inicio de la pandemia.

El anuncio repentino de Spirit Airlines causó caos en aeropuertos, pasajeros varados y una oleada de preocupación sobre salarios y seguros aún no abonados (Reuters)
El anuncio repentino de Spirit Airlines causó caos en aeropuertos, pasajeros varados y una oleada de preocupación sobre salarios y seguros aún no abonados (Reuters)

La administración de Donald Trump había considerado un rescate federal de “USD 500 millones”, pero no logró acuerdo con la empresa ni con los acreedores. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció un programa de ayuda de emergencia, con prioridad para entrevistas laborales y tarifas especiales para quienes presentaran comprobantes de Spirit Airlines, según reportó la cadena NBC y la agencia de noticias AP.

Dónde buscar ayuda y qué alternativas existen

Decenas de exempleados acudieron al Broward Career Resource Center para asesoría sobre beneficios de desempleo, actualización de currículums y nuevas oportunidades laborales. El centro da prioridad a personas afectadas por el cierre de Spirit.

Otras aerolíneas como American, JetBlue y United implementaron beneficios temporales y programas de admisión preferente tras el cierre de Spirit Airlines (Reuters)
Otras aerolíneas como American, JetBlue y United implementaron beneficios temporales y programas de admisión preferente tras el cierre de Spirit Airlines (Reuters)

Otras aerolíneas, como American, JetBlue y United, ofrecieron medidas de apoyo, desde beneficios temporales de viaje hasta procesos de solicitud de empleo preferentes. La recolocación de miles de trabajadores avanza lento para cubrir la urgencia de quienes dependen de un solo ingreso, especialmente en una región con alto costo de vida.

Cómo ven el futuro los trabajadores

La mayoría de los afectados expresa incertidumbre y temor por el futuro. Muchos desean seguir en la industria aérea, donde han desarrollado toda su carrera profesional.

Otros consideran recurrir a acciones legales, mientras esperan una revisión de lo ocurrido y una mejor comunicación por parte de las autoridades y la empresa.

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