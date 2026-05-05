España

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

El edificio está cerca del Castillo Gala Dalí y forma parte de una de las zonas con mayor valor patrimonial

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Un castillo en Baix Empordà
Una casa diferente en Girona por 990.000. (Idealista)

En el corazón del Baix Empordà, concretamente en el municipio de Corçà (Girona), una propiedad única acaba de salir al mercado inmobiliario, llamando la atención tanto de curiosos como de potenciales compradores. Se trata de una antigua masía catalana que, tras una profunda transformación en la década de 1980, se convirtió en una auténtica fortaleza de inspiración medieval, con todos los elementos que evocan un castillo: murallas, almenas, un foso y una torre de defensa.

El inmueble, actualmente a la venta por 990.000 euros, suma 528 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de cinco hectáreas y destaca como una de las oportunidades más originales de la provincia de Girona. La ubicación de la propiedad añade aún más atractivo a la oferta. Está situada a pocos minutos de Púbol, localidad famosa por albergar el Castillo Gala Dalí, y forma parte de una de las zonas con mayor valor patrimonial y paisajístico de Cataluña.

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El acceso a la finca se realiza a través de un camino empedrado flanqueado por cipreses, que conduce hasta la entrada principal. Allí, un puente de hierro forjado cruza el foso, que hoy funciona como piscina, y anticipa el carácter singular del conjunto, preparado para quienes buscan una residencia con historia y personalidad. El edificio principal se levanta sobre la estructura original de la masía, pero fue concebido para recrear la estética y la funcionalidad de un castillo defensivo.

La muralla almenada ofrece privacidad, mientras la torre sirve como punto de observación y símbolo del carácter fortificado de la vivienda. Todo el diseño interior y exterior está pensado para evocar épocas pasadas, aunque el inmueble fue construido hace menos de medio siglo, integrando la tradición rural catalana con guiños evidentes al mundo medieval.

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Espacios exteriores y detalles arquitectónicos

La finca destaca por sus jardines temáticos y elementos que refuerzan su carácter medieval. El foso, convertido en piscina, rodea parte del inmueble y ofrece un espacio de ocio singular. Los jardines están organizados en distintas áreas que evocan estilos y épocas diferentes, permitiendo disfrutar de múltiples ambientes en un mismo terreno. Entre los elementos más llamativos se encuentra un mirador octogonal de madera, accesible por un pequeño puente, que proporciona vistas panorámicas del entorno natural que rodea la propiedad.

Estos son algunos tesoros medievales en España

El acceso principal, con su camino empedrado y el puente de hierro forjado, da paso a la muralla almenada, reforzando la sensación de estar entrando en una fortaleza histórica. Estos detalles, sumados a la torre de defensa, sitúan la vivienda como una de las más originales del Baix Empordà y la convierten en un proyecto ideal para quienes buscan una residencia con identidad y potencial para futuras mejoras.

Distribución interior y posibilidades de rehabilitación

La vivienda principal se distribuye en dos plantas bien diferenciadas. En la planta baja se encuentran varias salas de estar, una cocina y un dormitorio con baño privado. La planta superior alberga tres dormitorios adicionales, dos de ellos con baño en suite y uno con terraza privada, que ofrece acceso directo a la piscina y vistas abiertas al paisaje. Esta distribución permite una vida cómoda y flexible, adaptándose tanto a familias como a quienes deseen recibir invitados o plantear el inmueble como alojamiento turístico.

Una de las estancias del castillo en venta de Girona
El interior de la vivienda, listo para rehabilitarse. (Idealista)

Actualmente, la propiedad requiere una rehabilitación integral, lo que implica una inversión adicional para quienes deseen devolverle todo su esplendor. Sin embargo, el enclave, la calidad de los materiales originales y la singularidad de su arquitectura representan una oportunidad poco habitual en la zona. Esta masía reconvertida en castillo medieval no solo destaca por su aspecto visual, sino también por el potencial que ofrece para convertirse en un hogar con carácter o en un atractivo proyecto de inversión inmobiliaria.

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