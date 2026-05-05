Crimen y Justicia

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

El conductor, de un auto de aplicación de viajes, perdió el control del vehículo mientras transitaba la autopista Illia. Impactó contra otros dos coches que se encontraban detenidos en un semáforo

Guardar
El siniestro se produjo momentos después de las 05:15

Un impactante choque triple se produjo esta mañana en el barrio porteño de Retiro, donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo.

PUBLICIDAD

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1A, quienes determinaron que el conductor de un auto de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia.

Al descender hacia la 9 de Julio, chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo, lo que provocó el impacto múltiple.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChoqueAccidente9 de julioSAME

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a los dos jóvenes que le cortaron un dedo con un machete a un hombre en Santa Fe

La fiscalía les atribuyó tentativa de homicidio y robo agravado por el uso de armas y escalamiento, por lo que quedaron detenidos. La víctima y su madre sufrieron una violenta golpiza

Imputaron a los dos jóvenes que le cortaron un dedo con un machete a un hombre en Santa Fe

Un niño de 4 años se intoxicó con cocaína en San Juan y detuvieron a su papá

Testigos narraron que el hombre se encontraba “muy alterado” cuando llegó al hospital con su hijo. La mamá del niño presentó una denuncia contra su ex pareja por lesiones en la cabeza del menor

Un niño de 4 años se intoxicó con cocaína en San Juan y detuvieron a su papá

Mató a golpes a su cuñado en Rosario tras una discusión y quedó detenido

Ambos vivían en el mismo predio. Fue el hijo de la víctima quien alertó a las autoridades sobre lo que había sucedido

Mató a golpes a su cuñado en Rosario tras una discusión y quedó detenido

Ofrecieron una recompensa para capturar a un ex comisario de la Bonarense condenado por armar causas falsas

Se trata de Roberto Ignacio Aunati, quien fue encontrado responsable de los delitos de falsa denuncia reiterada, instigador de falso testimonio y privación de la libertad, uno de los casos llegó a extenderse por más de un mes

Ofrecieron una recompensa para capturar a un ex comisario de la Bonarense condenado por armar causas falsas

¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran en el juicio los forenses que le hicieron la autopsia a Diego

El debate oral se reanuda este martes con una audiencia clave para la acusación. Mostrarán a los jueces cómo estaba el cuerpo del Diez al morir y los signos que indican que no lo atendieron a tiempo

¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran en el juicio los forenses que le hicieron la autopsia a Diego

DEPORTES

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

La confesión de Nadia Podoroska luego de ganar su primer título tras su regreso al tenis: “No sabía si iba a poder volver”

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

Jugó en River, trabajó en una cabina de peaje y hoy está internado con ELA: “Algunos ex compañeros me ayudan con dinero”

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

TELESHOW

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba volvió a registrar más de 1.000 protestas en abril mientras la dictadura lanzó una campaña de lealtad obligatoria

Cuba volvió a registrar más de 1.000 protestas en abril mientras la dictadura lanzó una campaña de lealtad obligatoria

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos

EN VIVO: El Pentágono brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra en Irán

Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán