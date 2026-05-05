Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

El siniestro se produjo momentos después de las 05:15

Un impactante choque triple se produjo esta mañana en el barrio porteño de Retiro, donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1A, quienes determinaron que el conductor de un auto de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia.

Al descender hacia la 9 de Julio, chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo, lo que provocó el impacto múltiple.

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