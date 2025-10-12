España

Yolanda Díaz arrasa en el Día de la Hispanidad con un elegante vestido de corte recto, ondas suaves y maquillaje natural

Cientos de figuras políticas se han reunido en Madrid este 12 de octubre para celebrar el día de la Fiesta Nacional

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen en el 12 de octubre (EFE).

Este 12 de octubre, España celebra su Fiesta Nacional con el habitual homenaje a la Bandera y el desfile militar de las Fuerzas Armadas, seguido por la recepción en el Palacio Real de Madrid. Por primera vez desde 2020, la infanta Sofía ha acompañado a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y a la princesa Leonor, completando la estampa familiar que ha vuelto a acaparar todas las miradas. Además, la reina ha vuelto a brillar con un vestido verde esmeralda, demostrando por qué su estilo sigue siendo un referente de la moda internacional.

Junto con los miembros de los cuerpos de seguridad, los representantes institucionales se han sumado un año más a la festividad. Entre ellos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, quien no ha dejado a nadie indiferente con un vestido negro de manga larga y corte recto, sin adornos ni artificios, que transmitía sobriedad y autoridad serena. Sus únicos complementos fueron unos pendientes dorados discretos, dejando el protagonismo al conjunto y a su actitud.

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen en el 12 de octubre (EFE).

Díaz ha optado por un beauty look igualmente contenido y pulido: melena suelta con ondas suaves, maquillaje natural con un labial frambuesa que destaca sobre la neutralidad del vestido, cejas definidas y mirada marcada. Su presencia proyectó estabilidad y control, reforzando la idea de que la imagen pública puede ser un instrumento de comunicación política sin sacrificar la coherencia estilística.

El desfile ha reunido a las máximas autoridades del Estado: el presidente Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armegol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Entre los miembros del Gobierno, las vicepresidentas María Jesús Montero, Sara Aagesen y Díaz han destacado por sus elecciones de vestuario, equilibrando sobriedad y elegancia funcional. Montero ha lucido un abrigo en tonos naranja con estampado de espigas, Aagesen ha apostado por un vestido azul marino de silueta lápiz, mientras que Díaz ha reafiermado su gusto por la sencillez en negro.

María Guardiola e Isabel Díaz
María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, de Victoria Colection. (EFE).

Figuras políticas elegantes de la jornada

Otras figuras políticas también han hecho notar su estilo: Diana Morant ha elegido un conjunto blanco de dos piezas con detalles de plumas, Elma Saiz y Pilar Alegría han apostado por el rojo intenso, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha desentonado respecto a años anteriores con un vestido azul navy de corte entallado y cuello barco de Victoria Colection. María Guardiola ha combinado falda azul con blazer blanca cruzada, y Margarita Robles se ha inclinado por un estampado fruncido de manga larga.

Como cada 12 de octubre, Madrid se convierte en el escenario donde tradición, protocolo y moda institucional se encuentran. Entre uniformes, banderas y saludos militares, la familia real y las principales autoridades del país ofrecen una lección de estilo y presencia. La reina Letizia ha vuelto a demostrar que la elegancia no depende de la ostentación, sino de la coherencia, la actitud y la elección de colores y cortes. Su vestido verde esmeralda se suma a la lista de estilismos memorables que consolidan su influencia en la moda oficial, mientras que las políticas exhiben cómo el vestuario puede reforzar autoridad, formalidad y cercanía al mismo tiempo.

