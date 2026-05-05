La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias consigue su primer residente en la segunda jornada de adjudicación MIR

David Pastor ha sido el primer residente en elegir la recién creada especialidad. (Montaje Infobae)

David Pastor se ha convertido en el primer residente de Medicina de Urgencias y Emergencias que tendrá España. La especialidad, creada en julio de 2024, convocaba sus primeras plazas del MIR este 2026 y el leonés ha sido el primero en elegirla. Pastor pasará los próximos cuatro años formándose en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, centro que ha seleccionado para su residencia.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) se ha acercado a la sede del Ministerio de Sanidad, donde tenía lugar la elección de plazas del MIR, para conocer y felicitar al primer residente de la tan esperada especialidad. “Para Gijón. Enhorabuena y gracias”, han comentado en sus redes sociales.

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La especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias era una reclamación histórica de los urgenciólogos de todo el país, que la reclamaban desde 1988. Con la aprobación de esta formación, el Gobierno pretende dar respuesta al déficit de urgenciólogos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se esperaba que los primeros residentes llegasen en 2025, pero los retrasos en su plan formativo alargaron la espera hasta la convocatoria de 2026, donde se han sacado 82 plazas de formación.

David Pastor, residente de primer año en Medicina de Urgencias y Emergencias. (SEMES)

Durante la primera jornada de elección de plazas, el 4 de mayo, los puestos de Urgencias y Emergencias quedaron vacíos, frente a especialidades como Dermatología o Cirugía Plástica, que llenaron su cupo con los primeros 700 aspirantes. Ha habido que esperar hasta el número de orden 824 para conocer a Pastor, el primer residente de Urgencias y Emergencias de toda España.

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El leonés ha hecho su elección pasadas las 10:30 horas de la mañana. Según ha comentado el joven a Redacción Médica, las urgencias hospitalarias eran su principal interés como salida profesional. Antes, los médicos interesados en trabajar en urgencias debían formarse en Medicina Familiar y Comunitaria, una ruta que el propio aspirante contempló ante la incertidumbre de la nueva especialidad. Finalmente, ha ocupado la primera de las 82 plazas disponibles. Pastor comenzará su residencia el próximo viernes 5 de junio.

Agotadas las plazas de Dermatología y Cirugía Plástica

Un año más, fue la especialidad de Dermatología la primera en agotarse. Sus 140 plazas se llenaron en el número de orden 486, unos 100 puestos antes respecto al 2025. Fue, además, la elección de Elena xxxx, que obtuvo la mejor nota en los exámenes de acceso. La joven se formará en los próximos años en el Hospital Clínic de Barcelona.

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El resto de las 10 primeras plazas quedaron repartidas entre Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario 12 de Octubre; Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el Centro Hospitalario Torrecárdenas; Medicina Interna en el Hospital Universitario Virgen del Rocío; Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el Hospital Universitario Virgen de Las Nieves; Aparato Digestivo en el Hospital Universitario del Río Hortega; Cardiología en el Hospital Clínic de Barcelona; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario La Paz; Cardiología en el Hospital Universitario La Paz y Cirugía Plástica, Estética Y Reparadora en el Hospital Universitario La Paz.

Cirugía Plástica ha sido la segunda especialidad en llenar todas sus plazas en la primera jornada de adjudicaciones del MIR, tan solo 53. En este caso, fue el aspirante número 623 el que se llevó el último de los puestos, destinado en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona.

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