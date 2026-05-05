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Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos

Una serie de medidas de emergencia han sido implementadas mientras equipos de rescate trabajan en la zona, luego de registrarse víctimas fatales y múltiples lesionados tras el estallido en la localidad de Changsha

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Una explosión en China dejó 26 muertos en una fábrica de fuegos artificiales, según imágenes de la televisión estatal.

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una provincia del centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos, informaron el martes los medios estatales, lo que provocó la paralización de toda la fabricación de fuegos artificiales cerca del lugar.

La explosión se produjo el lunes por la tarde en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, según informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

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Según el diario estatal China Daily, la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, ciudad a nivel de condado administrada por Changsha, una importante potencia en la fabricación de fuegos artificiales en el país.

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China deja una veintena de muertos
Vista aérea nocturna de un área con múltiples edificios destruidos o en llamas, humo naranja y azul elevándose, y escombros dispersos en el suelo oscuro
Vista aérea nocturna muestra la devastación y múltiples incendios activos en las instalaciones de 华盛烟花制造燃放公司 tras una fuerte explosión. (AP News)

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, declaró en una rueda de prensa que la operación de búsqueda y rescate en el lugar de los hechos prácticamente ha concluido, pero que la verificación de las víctimas y su identificación aún están en curso.

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Chen afirmó que el gobierno local expresó sus condolencias a las víctimas y pidió disculpas a la sociedad, incluyendo a las familias y a los heridos.

“Sentimos un dolor inmenso y un profundo remordimiento”, dijo.

Los bomberos trabajan en el lugar de una explosión en una fábrica de fabricación de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China. 5 de mayo de 2026. cnsphoto via REUTERS
Los bomberos trabajan en el lugar de una explosión en una fábrica de fabricación de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China. 5 de mayo de 2026. cnsphoto via REUTERS

Ding Weiming, secretario del partido en la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, declaró que en el lugar había una gran cantidad de productos o productos semielaborados que se incendiaron, provocando explosiones continuas y esporádicas.

Según explicó, las grandes cantidades de pólvora almacenadas en el almacén también ponían en peligro la seguridad de los equipos de rescate, mientras que el derrumbe de muros, columnas y el techo en la zona de la fábrica creó ruinas, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

Según informaron los medios locales, se ha ordenado a todos los fabricantes de fuegos artificiales y petardos de Liuyang que detengan la producción.

Vista aérea de un área devastada por una explosión, mostrando edificios destruidos, escombros, humo blanco y camiones de bomberos en una zona arbolada
Vista aérea muestra el extenso daño causado por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, con bomberos trabajando entre escombros y humo. (AP News)

Las imágenes aéreas difundidas el martes por la cadena estatal CCTV mostraron columnas de humo blanco elevándose en ciertas zonas del lugar, con instalaciones derrumbadas o dañadas.

Cientos de rescatistas fueron desplegados en el lugar y las autoridades evacuaron a los residentes de las zonas de peligro, alegando los altos riesgos que suponían dos almacenes de pólvora negra cercanos al lugar de la explosión, según informó la agencia Xinhua.

Las autoridades están investigando la causa de la explosión y la policía ha detenido al responsable de la empresa, según informó Xinhua.

Dos bomberos con cascos y mascarillas apuntan una manguera con un potente chorro de agua hacia un gran incendio que emite un resplandor naranja en la noche
Bomberos combaten un incendio masivo en una fábrica de fuegos artificiales en China, donde una explosión causó al menos 26 muertos y decenas de heridos. (AP News)

El presidente chino, Xi Jinping, instó a redoblar los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y rescatar a los heridos. Asimismo, pidió a las autoridades que investigaran rápidamente la causa y exigieran responsabilidades con rigor, según el informe. Xi también ordenó una evaluación de riesgos y un control de peligros eficaces en sectores clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para prevenir otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como la pulverización y la humidificación para eliminar posibles peligros.

También desplegaron varios robots para ayudar en la operación de búsqueda y rescate.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China. 5 de mayo de 2026. cnsphoto via REUTERS
Los bomberos trabajan para extinguir un incendio tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China. 5 de mayo de 2026. cnsphoto via REUTERS

Liuyang tiene una larga tradición en la producción de fuegos artificiales. La organización Guinness World Records afirma que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, se atribuye a Li Tian, ​​un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang de China, entre los años 618 y 907 d. C.

Según Guinness, Li descubrió que al colocar pólvora en tallos huecos de bambú cerrados se producían fuertes explosiones y que, al unir petardos, se creaban los tradicionales petardos de Año Nuevo para ahuyentar a los malos espíritus.

En febrero, China informó de dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el período del Año Nuevo Lunar.

(con información de AP)

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