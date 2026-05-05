Mundo

Hantavirus en un crucero: dos nuevos casos, cinco bajo sospecha y la búsqueda contrarreloj de los pasajeros de un vuelo

Un operativo internacional se encuentra en marcha para identificar a las personas que viajaron en avión desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo junto a una mujer que falleció poco después en Sudáfrica

Guardar
El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes 4 de mayo de 2026, después de que tres personas murieran a bordo. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes 4 de mayo de 2026, después de que tres personas murieran a bordo. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes que trata de localizar a los pasajeros del vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, y del que fue evacuada una turista neerlandesa contagiada con hantavirus que falleció en un hospital sudafricano.

Por otro lado, la OMS confirmó también dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

PUBLICIDAD

El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Este martes aún seguía sin saberse con certeza dónde atracará el navío. Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, podría dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias.

PUBLICIDAD

Vista aérea con dron de un centro de salud privado en Sandton, donde un ciudadano británico está siendo tratado por hantavirus, en el municipio metropolitano de Johannesburgo, Sudáfrica. 4 de mayo de 2026. REUTERS/Thando Hlophe
Vista aérea con dron de un centro de salud privado en Sandton, donde un ciudadano británico está siendo tratado por hantavirus, en el municipio metropolitano de Johannesburgo, Sudáfrica. 4 de mayo de 2026. REUTERS/Thando Hlophe

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero.

Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves”, que siguen a bordo, detalló la OMS.

El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril “presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque”, explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

Algunas de las características citoarquitectónicas de una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de infección por hantavirus se observan en esta fotografía facilitada por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Fotografía facilitada por REUTERS
Algunas de las características citoarquitectónicas de una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de infección por hantavirus se observan en esta fotografía facilitada por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Fotografía facilitada por REUTERS

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años.

La mujer había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril “con síntomas gastrointestinales” y luego embarcó al día siguiente en un vuelo con destino a Johannesburgo, indicó la OMS. Murió el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó el lunes. “Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo“, añadió la OMS en un comunicado.

En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus.

“Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo” de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

hantavirus - Infobae

Equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas.

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en las Islas Canarias, están “siendo consideradas” para desembarcar a los pasajeros, señaló Oceanwide Expeditions en un comunicado el lunes.

La empresa afirmó que se estaban aplicando “estrictas medidas de precaución” y de “aislamiento”.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

hantavirusmuertecontagioOMS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

El ranking global exhibió fuertes movimientos impulsados por la suba de los mercados, con fortunas que alcanzaron niveles récord, cambios en el podio y una composición dominada exclusivamente por empresarios estadounidenses

Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos

Una serie de medidas de emergencia han sido implementadas mientras equipos de rescate trabajan en la zona, luego de registrarse víctimas fatales y múltiples lesionados tras el estallido en la localidad de Changsha

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos

EN VIVO: El Pentágono brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra en Irán

La presentación está prevista para este martes a las 8 de la mañana (hora del Este) y contará con la participación del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine

EN VIVO: El Pentágono brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra en Irán

Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz

Los nuevas agresiones con misiles y drones por parte de Teherán se produjeron después de que el presidente Donald Trump pusiera en marcha una nueva iniciativa para ayudar a los petroleros varados a atravesar la vía marítima

Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

El crudo Brent cayó 1,13 dólares y se ubicó en 113,31 dólares por barril, luego de superar el lunes los 114 dólares con un alza cercana al 6%. En paralelo, el precio del crudo estadounidense bajó 2,04 dólares hasta los 104,38 dólares por barril

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alcaldía de Sutatausa reveló las identidades de los nueve mineros que fallecieron tras quedar atrapados en una mina

Alcaldía de Sutatausa reveló las identidades de los nueve mineros que fallecieron tras quedar atrapados en una mina

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre quiénes se habrían beneficiado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Eso era una cosa interna”

Políticos de izquierda arremetieron contra Paloma Valencia por llamar al presidente de Ecuador: “Es un acto de traición a la patria”

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de mayo

Clima en Lima: ¿Hasta cuánto bajará la temperatura hoy, martes 5 de mayo, según el Senamhi?

INFOBAE AMÉRICA

“Aprendí por experiencia propia”: la historia de Gabriela Meléndez como partera profesional en Guatemala

“Aprendí por experiencia propia”: la historia de Gabriela Meléndez como partera profesional en Guatemala

Faltan 13,000 parteras en Guatemala y casi un millón en el mundo

Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

Cuba volvió a registrar más de 1.000 protestas en abril mientras la dictadura lanzó una campaña de lealtad obligatoria

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos

ENTRETENIMIENTO

“En la Zona Gris”: El elenco estelar de Henry Cavill y Jake Gyllenhaal enfrenta el golpe más peligroso al ritmo inconfundible de Guy Ritchie

“En la Zona Gris”: El elenco estelar de Henry Cavill y Jake Gyllenhaal enfrenta el golpe más peligroso al ritmo inconfundible de Guy Ritchie

“Nunca quise ser una estrella de rock”: Sting habló sobre su rechazo al estereotipo del rockstar

La canción de Los Beatles que marcó la carrera de Bruce Springsteen y nunca olvidó

La confesión de Noel Gallagher sobre uno de sus temas: “No me gusta. La escribí por error para el último álbum”

La sorprendente historia de Andy Serkis, el hombre que dio vida a Gollum y desafió los límites del cine digital