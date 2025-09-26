España

Dónde comer en Toledo: restaurantes en todos los rangos de precio y para todos los gustos en la bella ciudad de las tres culturas

Desde lomo a la orza y carcamusas hasta tapas de cocina fusión; la ciudad de Toledo esconde en sus calles auténticas joyas gastronómicas que apelan a una visita

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Panorámica de la ciudad de
Panorámica de la ciudad de Toledo (Adobe Stock)

En una fusión de historia, arte y tradición, la ciudad de Toledo es uno de los destinos más impresionantes de España. Se la conoce como la ‘Villa de las Tres culturas’, pues durante gran parte de su historia, cristianos, judíos y musulmanes convivieron dando lugar a uno de los patrimonios más ricos de nuestro país. Así, gracias a esta combinación de tradiciones y costumbres, se puede contemplar un conjunto monumental único en el que destacan espacios tan emblemáticos como la Catedral Primada, el Alcázar y la Sinagoga de Santa María la Blanca.

Su cocina es otra de las razones que motivan la visita, con restaurantes llenos de tradición en los que la gastronomía manchega encuentra su mejor versión. Aquí, los platos más tradicionales como la orza o las carcamusas se reinventan, trayéndolos a la actualidad con sabores y técnicas que convierten cada visita en una experiencia. El tapeo y la cocina internacional más informal también tienen hueco en la ciudad imperial, así como grandes restaurantes con innovadoras propuestas de alta cocina.

Cocina tradicional manchega

  • La Orza (C/Descalzos, 5)

En pleno barrio de la Judería, junto a la Iglesia de Santo Tomé, la casa del Greco y la sinagoga del Tránsito, se encuentra La Orza, todo un clásico toledano que rinde homenaje a la tradición manchega y al mejor producto local. Fundado en 1998, este acogedor espacio de paredes de piedra y mesas de madera ofrece una experiencia culinaria exquisita con platos como perdiz estofada a la toledana con arroz meloso, alcachofas confitadas con chipirones y huevas de trucha o, por supuesto, lomo de orza. (Precio: 50 - 60 €)

Restaurante La Orza, en Toledo
Restaurante La Orza, en Toledo (Web del restaurante)
  • Restaurante El Peñón (Cl/ Carrera, 31)

A este restaurante sencillo, ubicado a la entrada de la ciudad, se va a disfrutar de su barra de raciones y su menú del día, ambos con platos tradicionales entre los que brillan carnes a la brasa y a la plancha. Más allá de eso, también los platos de cuchara son una auténtica joya, también sus raciones como carcamusas, venao en salsa, ensalada de ventresca o revuelto de picadillo de ciervo. (Precio: 20 - 40 €)

  • Taberna Skala (Cuesta de la Sal, 5)

Esta taberna en pleno casco histórico, a 200 metros de la catedral y en una estrecha calle cuesta arriba, es, sin duda, uno de los lugares más míticos donde comer en Toledo comida rica y tradicional a buen precio. Oreja, callos, croquetas caseras, torreznos, carcamusas toledanas... En definitiva, guisos y tapas de toda la vida, sin pretensiones pero con mucho sabor. (Precio: 10-20 €)

Para darse un homenaje

  • Víctor Sánchez-Beato (Alamillos del Tránsito, 9)

En el corazón de la judería toledana, el restaurante del chef Víctor Sánchez-Beato ha revolucionado la escena culinaria local con su propuesta de alta cocina. Con 1 Sol Repsol a sus espaldas y la recomendación de la Guía Michelin, este local, abierto desde hace poco más de tres años, se ha convertido en uno de los favoritos de los vecinos y visitantes. Este establecimiento, ubicado en el interior del Hotel Pintor El Greco, destaca por su barra de cocina en directo, una idea del chef inspirada en el estilo japonés que pudo descubrir en sus viajes al país nipón. En ella, los comensales pueden observar cómo se preparan sus platos, la mayoría de ellos inspirados en la cocina tradicional manchega. (Menú degustación: 62,50 €)

Restaurante Víctor Sánchez-Beato, el favorito
Restaurante Víctor Sánchez-Beato, el favorito de los comensales en Toledo (Web del restaurante)
  • La Clandestina de las Tendillas (C/ Tendillas, 3)

Recientemente galardonado con 1 Sol Repsol, La Clandestina ocupa un antiguo obrador de mazapán y es una suma de espacios entre los que se encuentran un salón con chimenea, una bodega abovedada y un jardín privado con higueras centenarias. Su carta y su menú reinterpretan el recetario manchego, gusto actual de su chef, Jose Manuel Gallego. Con una trayectoria que incluye estancias en El Bohío y Azurmendi, Gallego aporta su toque a platos que fusionan tradición y modernidad. (Menú de mercado: 30 € / Menú degustación: 50 €)

La Clandestina, Toledo (Web del
La Clandestina, Toledo (Web del restaurante)

Un picoteo diferente

  • Taberna El Botero (C/ Ciudad, 5)

Esta taberna situada al lado de la catedral es ideal para ir el fin de semana con amigos, a disfrutar de innovadores tapas y platos para compartir acompañados de su buena selección de vinos. Las opciones van desde panipuris de ensaladilla rusa o samosas de ropa vieja hasta tacos de oreja o tostas de tartar de ciervo con queso manchego. Otra de las opciones es disfrutar de su degustación de tapas, con la que poder probar un poco de todo por un precio cerrado de 45 euros. (Precio: 30 - 40 €)

  • Alfileritos 24 (C/ Alfileritos, 24)

En la planta baja del restaurante se encuentra su taberna, un lugar diferente situado en pleno casco histórico, a escasos 50 metros de la Plaza de Zocodover. Este templo del tapeo triunfa con una sencilla carta de platos para compartir, como ensaladilla, croquetas cremosas o ciervo adobado, también bocados diferentes como rollitos crujientes de cochinita pibill con salsa picantona o hamburguesa de pollo krispie. (Precio: 20 - 30 €)

Taberna Alfileritos 24 (Web del
Taberna Alfileritos 24 (Web del restaurante)
  • Cervecería El Trébol (C/ de Sta. Fe, 1)

Una cervecería mítica para tapear que tiene en su interior restos de la muralla islámica. Su tapa estrella es la bomba de patata rellena de carne, pimiento, ali-oli y tomate picante, que se acompaña de pulgas con diferentes rellenos y otras tapas frías y calientes. Además, es un lugar ideal para disfrutar de una buena cerveza artesana, pues tienen una amplia gama de Lager, Pale Ale, IPA o doble fermentación. (Precio: 10 - 20 €)

Cocina internacional en Toledo

  • Totoro Sushi (C/ Real del Arrabal, 13)

Esta pequeña taberna japonesa es uno de los mejores sitios de Toledo para disfrutar de la cocina nipona, un lugar donde tomar sushi, ensaladas de algas y cerveza japonesa, también especialidades como temakis de atún y roll de cangrejo. (Precio: 10 - 20 €)

  • Amor de mis amores (C/ Núñez de Arce, 11)

Este restaurante mexicano es uno de los mejor puntuados de toda la ciudad, un lugar en el que los platos más típicos del país azteca se disfrutan con actuaciones en directo. Micheladas, totopos con guacamole, tinga de pollo, tacos de cochinita pibil, empanadas, tarta de elote... (Precio: 10- 20 €)

