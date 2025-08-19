La nueva proteína natural que ha superado a la soja: también es de origen vegetal y es fácil de incluir en tu dieta

Imagen de diferentes proteínas vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soja texturizada es una de las opciones vegetales más usadas en el mundo. Suele ser elegida por su alto contenido proteico. La mayoría de personas creen que es el compuesto vegetal que más proteína tiene, sin embargo esto no es así.

La soja texturizada suele tener alrededor de 50 gramos por cada 100 gramos de peso. Esta es una cantidad muy alta, ideal sobre todo para los veganos o para aquellas personas que están enfocadas en ganar masa muscular.

Pese a que sea un alimento muy bueno, hay otro que tiene 55 gramos de proteína por cada 100 gramos de peso. Se trata de los guisantes texturizados, un producto mucho menos conocido por el público general que la soja texturizada.

Beneficios

El guisante texturizado es una opción que ha empezado a ganar fuerza en los últimos meses debido a su gran valor nutricional. Es un producto elaborado a partir de guisantes amarillos, una variedad mucho menos habitual en los supermercados. Este alimento texturizado se ha consolidado como alternativa vegetal a la carne debido a su alto contenido proteico y su versatilidad en la cocina.

Destaca por ser bajo en grasas saturadas, no contener colesterol y aportar hierro, un mineral esencial para el transporte de oxígeno en la sangre. Este alimento de origen vegetal incluye los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente nutricional muy completa.

Además es alta en fibra dietética, lo que es muy favorable para tránsito intestinal. Por otra parte, el guisante texturizado se utiliza como sustituto de productos cárnicos en hamburguesas, albóndigas, tacos y guisos, ya que su textura resulta similar a la carne.

Valor nutricional

Sus valores nutricionales son excelentes. Aunque estos pueden variar ligeramente según el fabricante, estos son sus componentes habituales cada 100 gramos:

Proteínas: 55 gramos

Carbohidratos: 15 gramos

Grasas: 5 gramos

Fibra: 20 gramos

Su proceso de fabricación

El proceso de fabricación del guisante texturizado consta de varias etapas técnicas que transforman el guisante en un producto de alto valor culinario y nutricional. Todo inicia con la extracción de proteínas, donde se emplean guisantes secos.

Posteriormente, estas proteínas extraídas se someten a un proceso industrial conocido como extrusión. Durante este, las proteínas pasan por máquinas que aplican calor y presión. Este tratamiento térmico y mecánico modifica la estructura molecular de las proteínas, reorganizándolas y otorgándoles una textura fibrosa, muy semejante a la que presentan productos cárnicos. La extrusión también elimina posibles microorganismos y permite moldear el producto en diferentes formas y tamaños.

El resultado es un alimento final seco, ligero y fácil de almacenar. Este guisante texturizado se comercializa normalmente en formato deshidratado. Para su uso en la cocina, se debe rehidratar en agua caliente durante algunos minutos, lo cual le permite recuperar volumen, textura y capacidad de absorber sabores de especias o caldos. Así, el guisante texturizado puede integrarse en una amplia variedad de recetas, reemplazando la carne en platos tradicionales y en preparaciones veganas o vegetarianas.