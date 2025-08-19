España

La nueva proteína natural que ha superado a la soja: también es de origen vegetal y es fácil de incluir en tu dieta

Puede sustituir a la carne en dietas veganas y tiene un gran valor nutricional

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Imagen de diferentes proteínas vegetales.
Imagen de diferentes proteínas vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soja texturizada es una de las opciones vegetales más usadas en el mundo. Suele ser elegida por su alto contenido proteico. La mayoría de personas creen que es el compuesto vegetal que más proteína tiene, sin embargo esto no es así.

La soja texturizada suele tener alrededor de 50 gramos por cada 100 gramos de peso. Esta es una cantidad muy alta, ideal sobre todo para los veganos o para aquellas personas que están enfocadas en ganar masa muscular.

Pese a que sea un alimento muy bueno, hay otro que tiene 55 gramos de proteína por cada 100 gramos de peso. Se trata de los guisantes texturizados, un producto mucho menos conocido por el público general que la soja texturizada.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Beneficios

El guisante texturizado es una opción que ha empezado a ganar fuerza en los últimos meses debido a su gran valor nutricional. Es un producto elaborado a partir de guisantes amarillos, una variedad mucho menos habitual en los supermercados. Este alimento texturizado se ha consolidado como alternativa vegetal a la carne debido a su alto contenido proteico y su versatilidad en la cocina.

Destaca por ser bajo en grasas saturadas, no contener colesterol y aportar hierro, un mineral esencial para el transporte de oxígeno en la sangre. Este alimento de origen vegetal incluye los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente nutricional muy completa.

Además es alta en fibra dietética, lo que es muy favorable para tránsito intestinal. Por otra parte, el guisante texturizado se utiliza como sustituto de productos cárnicos en hamburguesas, albóndigas, tacos y guisos, ya que su textura resulta similar a la carne.

Valor nutricional

Sus valores nutricionales son excelentes. Aunque estos pueden variar ligeramente según el fabricante, estos son sus componentes habituales cada 100 gramos:

  • Proteínas: 55 gramos
  • Carbohidratos: 15 gramos
  • Grasas: 5 gramos
  • Fibra: 20 gramos

Su proceso de fabricación

El proceso de fabricación del guisante texturizado consta de varias etapas técnicas que transforman el guisante en un producto de alto valor culinario y nutricional. Todo inicia con la extracción de proteínas, donde se emplean guisantes secos.

Posteriormente, estas proteínas extraídas se someten a un proceso industrial conocido como extrusión. Durante este, las proteínas pasan por máquinas que aplican calor y presión. Este tratamiento térmico y mecánico modifica la estructura molecular de las proteínas, reorganizándolas y otorgándoles una textura fibrosa, muy semejante a la que presentan productos cárnicos. La extrusión también elimina posibles microorganismos y permite moldear el producto en diferentes formas y tamaños.

El resultado es un alimento final seco, ligero y fácil de almacenar. Este guisante texturizado se comercializa normalmente en formato deshidratado. Para su uso en la cocina, se debe rehidratar en agua caliente durante algunos minutos, lo cual le permite recuperar volumen, textura y capacidad de absorber sabores de especias o caldos. Así, el guisante texturizado puede integrarse en una amplia variedad de recetas, reemplazando la carne en platos tradicionales y en preparaciones veganas o vegetarianas.

Temas Relacionados

VerdurasProteínasProteínaSojaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los medios británicos alertan sobre “la batalla perdida” de Carlos III contra el cáncer: “Le da a la botella para adormecer el dolor”

El medio ‘Radar Online’ ha revelado los nuevos hábitos del monarca para paliar las dolencias de su cáncer

Los medios británicos alertan sobre

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia esta situación de riesgo

Miles de edificios rurales en

Cinco recetas que se preparan con una sola sartén y en menos de 25 minutos

Estas recetas son auténticos salvavidas para aquellos días en los que no tenemos tiempo y queremos comer rico, sano y diferente

Cinco recetas que se preparan

El precio medio de la vivienda en España superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025

Algunos factores que explican esta tendencia a la alza son la moderación de los tipos de interés, la fortaleza de la demanda y la limitada oferta de obra nueva

El precio medio de la

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

También habrá incidencias en varias zonas de otros 18 municipios de la Comunidad de Madrid

Alerta en Madrid por cortes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de edificios rurales en

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

El Gobierno declara el martes la emergencia en zonas afectadas por los incendios forestales y Sánchez promete ayudas para la reconstrucción

La Justicia anula el cese de un preso que trabajaba en un taller de la prisión y obliga al centro a pagarle los salarios atrasados

El nuevo fármaco contra el cáncer que aumenta la eficacia de la quimioterapia: “Desactiva el mecanismo de defensa clave de los tumores”

ECONOMÍA

El precio medio de la

El precio medio de la vivienda en España superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025

Una experta en finanzas habla sobre el futuro de las pensiones en España: “En proporción, cada vez va a haber más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 agosto

DEPORTES

El tenista español Davidovich critica

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”

Fran García (Real Madrid) enseña a un youtuber su buffet favorito de Madrid y responde a las preguntas más disparatadas: “Yo soy muy pasional”

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati