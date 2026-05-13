Kate Middleton se da un baño de masas en Italia, su primer viaje internacional tras su enfermedad: protegida por su colgante de la buena suerte

Kate Middleton en Italia, su primer viaje internacional desde su enfermedad (REUTERS)

La princesa Kate Middleton ha protagonizado su primer viaje oficial al extranjero tras su enfermedad, desplazándose a Reggio Emilia, en el norte de Italia, en una visita que ha sido interpretada como la vuelta internacional a la agenda pública de la princesa de Gales y una muestra de su compromiso con el Centro para la Primera Infancia de The Royal Foundation con el estudio de modelos educativos internacionales. Su presencia ha llamado la atención también por el detalle de los collares con charms, considerados por muchos como sus amuletos de la suerte.

La visita a Italia corresponde a la primera salida de la princesa de Gales fuera del Reino Unido por motivos de trabajo desde el año 2022. Su último gran viaje oficial tuvo lugar ese año, cuando, junto al príncipe Guillermo, viajó a Belice, Jamaica y Bahamas en representación de la reina Isabel II. Posteriormente, ambos acudieron a Boston a la entrega de los premios Earthshot. En 2023, fuera de actos oficiales, los príncipes asistieron en Jordania a la boda de los príncipes Hussein y Rawja, siendo este el compromiso internacional previo al anuncio de la enfermedad de Kate Middleton.

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El regreso de Kate Middleton a una actividad internacional supone un punto de inflexión en su agenda pública tras el diagnóstico de cáncer, enfermedad que motivó la cancelación de sus desplazamientos fuera de suelo británico. Desde entonces, la adaptación a nuevas rutinas laborales ha estado marcada por una presencia muy selectiva en eventos, especialmente en aquellos de gran impacto, mientras su actividad principal se ha concentrado en citas de Estado en el Reino Unido. La favorable evolución de su enfermedad ha permitido retomar viajes de alta visibilidad como este.

Kate Middleton en Italia, su primer viaje internacional desde su enfermedad (REUTERS)

El programa de la visita ha comenzado con la llegada de Kate Middleton a la Piazza Zamillo Prampolini de Reggio Emilia a última hora de la mañana del miércoles 13 de mayo, donde ha sido recibida oficialmente en el Ayuntamiento por el alcalde Marco Massari, con quien ha mantenido una reunión en dependencias municipales junto a representantes locales. Posteriormente, la princesa de Gales ha intervenido sobre la historia y las circunstancias culturales y educativas que han impulsado el desarrollo del enfoque “Reggio Emilia”.

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El ‘look’ de Kate Middleton en Italia

En cuanto a la indumentaria, la princesa ha elegido un traje azul de chaqueta y pantalón de Edeline Lee, bolso a tono, zapatos de tacón color cuero y melena suelta con ondas. A nivel de complementos, ha destacado especialmente la gargantilla al cuello con varios charms o colgantes, piezas asociadas tradicionalmente a la buena suerte y que a nivel patrio suele utilizar frecuentemente la reina Sofía.

El uso de estos collares no resulta casual: Kate Middleton ya los llevó hace justo una semana en un acto en la Universidad del Este de Londres. El pasado 6 de mayo de 2026, escogió un colgante de Daniela Draper con las iniciales de sus hijos George, Charlotte y Louis, y hoy en Reggio Emilia ha lucido de nuevo collares con varios abalorios y una gran perla de Monica Vinader, un charm que ya fue visto en 2022.

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Kate Middleton en Italia, su primer viaje internacional desde su enfermedad (REUTERS)

La decisión de portar estos charms durante un compromiso internacional se interpreta como una manifestación del valor simbólico que otorga Kate Middleton a estas piezas, consideradas sus amuletos personales. Con el viaje a Italia, la princesa ratifica su apuesta por el estilo que ha definido sus apariciones públicas recientes, cuidando tanto el impacto visual como el significado de los detalles en sus accesorios.

El viaje internacional de Kate Middleton

El desplazamiento de la futura reina consorte responde al interés por conocer de primera mano los enfoques internacionales en la educación de la primera infancia, cuestión que se sitúa en el corazón de la labor del Centro para la Primera Infancia de The Royal Foundation. Reggio Emilia fue seleccionada debido a la reputación de su modelo educativo, reconocido internacionalmente por su filosofía centrada en la creatividad, las relaciones y el entorno como ejes prioritarios del desarrollo del niño.

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Kate Middleton en Italia, su primer viaje internacional desde su enfermedad (REUTERS)

El programa de la visita ha comenzado con la llegada de Kate Middleton a la Piazza Zamillo Prampolini de Reggio Emilia a última hora de la mañana del miércoles 13 de mayo, donde ha sido recibida oficialmente en el Ayuntamiento por el alcalde Marco Massari, con quien ha mantenido una reunión en dependencias municipales junto a representantes locales. Posteriormente, la princesa de Gales ha intervenido sobre la historia y las circunstancias culturales y educativas que han impulsado el desarrollo del enfoque “Reggio Emilia”. Tras esta primera toma de contacto, ha saludado a miembros de la corporación municipal en la plaza.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.