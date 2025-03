El producto que seguramente tienes en casa y es “uno de los peores jamás creados en el sector de la alimentación”, según un nutricionista: “Un 54,3% de sal”

Miodrag Borges (@microbiotadesdecero) y la imagen de un plato caliente.

El nutricionista canario Miodrag Borges, conocido por sus intervenciones divulgativas en medios de comunicación y redes sociales (@microbiotadesdecero), se ha propuesto ampliar la letra pequeña de productos que a fuerza de verlos en casa tomamos por familiares, sin habernos detenido a leer su composición. El 67% de los españoles no lee las etiquetas de los alimentos. Los tiempos han cambiado y en una mirada desde 2025 hay algunas que llaman poderosamente la atención, vaya eso a condicionar o no que sigamos comprando. Cuando menos, dispondremos de más información y consciencia de lo que estamos aportando a nuestro cuerpo.

En uno de los vídeos que más relevancia ha tenido en su canal en TikTok, Borges comparece con un bote de cristal ante él, que se dispone a llenar con los ingredientes de “uno de los peores productos que jamás se han creado en el sector de la alimentación” y que, “lo creas o no, has utilizado con total seguridad”. “De hecho -añade-, es bastante probable que ahora mismo esté en tu casa”. Y comienza con la receta, con el principal de los elementos, que es la sal. Nada menos que un 54,3% de sal. “Pues bueno, ahí va algo más de medio bote”, comenta.

Y sigue con glutamato monosódico, almidón de maíz (en torno a un 10%), grasa vegetal de palma (8%). Y anuncia el momento cumbre: “Llega la chicha, llega lo bueno”. Se refiere al pollo, al tratarse de un producto basado en el pollo. Un 6%. “Y, finalmente -continúa-, aromas en cantidades mínimas. Y ojo, que entre cebolla, perejil, tomate, apio, puerro y alguna verdura más, entre todos juntos suman algo menos de un 1%”. Al fin, desvela de qué se trata: “Aquí tienes tu pastilla de caldo Avecrem de pollo. ¿Crees que merece la pena? Yo lo tengo claro".

Conocida la impresión de Borges, titulado en Dietética, Sociología y en Comportamiento del Consumidor, obliga indicar cómo Gallina Blanca ofrece este producto, cómo lo promociona para su venta. Acudiendo a su web, lo destaca -el caldo de pollo Avecrem- como “el único con pollo de corral”, con “más variedad de verduras y aceite de oliva virgen extra”. Este último elemento lo contiene en menos de un 0,1%, según el propio portal.

Recalca que “los pollos de corral reciben una alimentación de al menos el 70% a base de cereales y viven en un hábitat con mejores condiciones de vida y con salida libre al exterior". Asimismo, “Avecrem está elaborado sin conservantes, sin colorantes y sin grasas hidrogenadas y es bajo en grasa, ya que contiene solo 0,2 mg en el producto listo para consumo”. “No te la juegues con el sabor de tus recetas, si es Avecrem, ¡se nota!“, termina el reclamo.

Recientemente, otra experta, Laura Caorsi, hizo lo propio con otro producto de la marca Gallina Blanca, ella con un sobre de sopa de ave con arroz. En el empaquetado, el consumidor puede ver un pollo entero y con buen aspecto acompañado de verduras frescas. “Pues esta sopa -aclara Caorsi- tiene un flamante 0’9% de pollo“.

No obstante, la marca no hace nada que no le esté permitido, y la propia Caorsi, también periodista, lo subraya: ”Es legal. Lo que está regulado es que, si en la parte de delante destacas con palabras o imágenes la presencia de un ingrediente, tiene que estar detrás especificada la cantidad de ese ingrediente”.

Efectos del consumo excesivo de sal

Uno de los grandes problemas, si no el principal, que Miodrag Borges pone al caldo avecrem de pollo es su proporción de sal. En cantidades moderadas, la sal es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que regula el equilibrio de los fluidos, facilita la contracción muscular y es crucial para la transmisión de impulsos nerviosos. Sin embargo, su consumo excesivo puede tener efectos negativos, principalmente debido a su alto contenido de sodio.

El exceso de sal en la dieta está asociado con varios problemas de salud. Uno de los principales es el aumento de la presión arterial, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. Además, una ingesta elevada de sal puede dañar los riñones, ya que estos órganos se encargan de filtrar el exceso de sodio en el cuerpo. También se ha relacionado con el desarrollo de osteoporosis, ya que el exceso de sodio puede aumentar la excreción de calcio a través de la orina, debilitando los huesos.

Otro de los efectos negativos es la retención de líquidos, lo que puede provocar hinchazón y sobrecargar al sistema cardiovascular. Además, una dieta alta en sal puede generar una mayor sensación de sed, lo que lleva a consumir más líquidos y a una mayor carga sobre los riñones. Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), el uso recomendado de sal debe mantenerse por debajo de los 5 gramos diarios.