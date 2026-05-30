Alejandra Rubio recibe a sus primeros lectores en la Feria del Libro de Madrid, arropada por Carlo Costanzia padre e hijo: “No aspiro a un Premio Planeta”

Alejandra Rubio recibe a sus primeros lectores en la Feria del Libro de Madrid, arropada por Carlo Costanzia padre e hijo (Europa Press)

Alejandra Rubio ha vivido en la Feria del Libro de Madrid su primer contacto como autora con los lectores, una puesta de largo para realizar la primera firma de ejemplares de Si decido arriesgarme, su debut en la novela romántica, en una jornada que también ha confirmado la acogida inicial del libro. La escritora de 26 años ha firmado ejemplares el mismo día de la inauguración del encuentro literario en el parque del Retiro y su novela ya va por la segunda edición. La editorial ya ha previsto una nueva sesión de firmas después del estreno de este viernes.

Rubio ha llegado un poco antes de la hora fijada para la firma, pocas horas después del paseo de la reina Letizia por las casetas y los stands. Aunque estaba nerviosa, Carlo Costanzia ha explicado a la prensa que esa tensión inicial desapareció en cuanto comenzó a dedicar los primeros libros. La autora, que está embarazada de su segundo hijo, ha pasado buena parte de la tarde firmando y hablando con los lectores que se acercaban a su caseta. El acto ha supuesto su estreno como escritora en uno de los eventos culturales más concurridos de la capital.

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La agenda de promoción no termina en esta primera jornada. Su editorial ha organizado otra firma para el domingo 31, una nueva oportunidad para quienes no pudieron acudir al primer acto. Su pareja y padre de sus hijos, Carlo Costanzia ha vinculado esa segunda cita a la disponibilidad del público y del entorno de la autora. “El domingo habrá otra firma, vendrá más gente, gente que los viernes, por tema de curro, no puede venir”, ha señalado ante los reporteros.

Alejandra Rubio recibe a sus primeros lectores en la Feria del Libro de Madrid, arropada por Carlo Costanzia padre e hijo (Europa Press)

Las visitas de la firma de Alejandra Rubio

Esa explicación encaja con la ausencia de Terelu Campos en el estreno literario de su hija. La colaboradora de Telecinco trabaja en ¡De Viernes! cada semana y no ha podido acudir a su estreno, aunque tendrá más ocasiones para acompañarla. El apoyo familiar sí ha llegado por otra vía. Costanzia ha insistido en que la invitación al entorno familiar se había hecho con semanas de antelación. Después, según ha precisado a los micrófonos de los reporteros de Europa Press, cada uno hace lo que “puede o quiere”.

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Además de Carlo Costanzia, también ha estado presente Carlo Costanzia di Castiglione, padre de su pareja, desplazado desde Italia para arropar a Rubio en la firma. La presencia del suegro ha tenido un peso especial en la jornada porque se ha convertido en el primer miembro de la familia que asiste a uno de sus actos literarios. Carlo hijo ha subrayado ante la prensa que no ha habido diferencias con nadie: “Todos están invitados”.

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Alejandra Rubio en la Feria del Libro de Madrid

La propia Alejandra Rubio ha reconocido que no esperaba la respuesta que está recibiendo su debut. “Me siento en una nube”, ha confesado, antes de admitir que el recorrido inicial del libro “ha sido una sorpresa”. La autora ha optado por la cautela al hablar de sus siguientes pasos. Ha asegurado que no piensa todavía en una segunda novela y que ahora mismo está centrada en esta primera, pendiente solo de la reacción de sus lectores y lectoras. “No aspiro a un Premio Planeta”, ha dicho en tono de broma, haciendo hincapié en que es necesario una novela inédita para ello.

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El primer círculo de apoyo también ha respaldado públicamente el libro. Carlo Costanzia ha resumido su valoración con una fórmula rotunda: “Para mí es un 20 de 10”. Su comentario ha ido más allá del elogio de pareja. “Yo no soy mucho de este tipo de escritura, pero creo que es un libro que se lee muy ágil y desde el principio te engancha mucho. También, como hay partes de ella, o mías, también hace una peculiar ilusión”, ha contado, antes de añadir que se ha reconocido en dos personajes y bromear con algunos pasajes, como la alusión a las tazas sucias del café.

Alejandra Rubio con su novela 'Si decido arriesgarme'. (Planeta)

Junto a Carlo Costanzia padre e hijo también han pasado por la caseta varios amigos de la autora. Entre ellos han estado Paty Sánchez, hija del exfutbolista Quique Sánchez y nieta de Carmen Flores, y Álex Gibaja, amigo de Rubio desde la adolescencia. La firma de Rubio se ha celebrado en el Parque del Retiro, escenario de la apertura anual de la Feria del Libro de Madrid, inaugurada este viernes por la reina Letizia, donde Alejandra Rubio ha debutado con su novela romántica.

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