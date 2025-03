El 67% de los españoles no lee las etiquetas de los alimentos: por qué es importante hacerlo

Una joven lee el etiquetado de los productos (AdobeStock)

El 67,1% de los españoles reconoce que no lee las etiquetas de los alimentos de manera habitual. Así lo sostiene el I Estudio sobre el Uso y la Interpretación del Etiquetado de Alimentos, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), a propuesta del Grupo Gallo, a partir de una muestra de 4.640 españoles.

Las principales razones destacan la percepción de irrelevancia de la información que aportan (34,8%) y el tamaño reducido de la letra (33,3%), entre otras. En concreto, solo un 32,9% de los consumidores afirma consultar el etiquetado siempre o casi siempre, mientras que un 45,6% lo hace ocasionalmente, un 11,8% solo con ciertos productos y un 9,7% reconoce no leerlas nunca.

Junto a la creencia de que las etiquetas no ofrecen una información útil y el problema que supone su reducido tamaño, sobre todo entre las personas mayores, el 23,6% de quienes no leen las etiquetas refiere la falta de tiempo por la rapidez del día a día, el 13,3% la desconfianza que le generan y el 12,8% la dificultad para comprender la información.

“El etiquetado nutricional es una herramienta de información al consumidor y a la sociedad que tiene que ayudar a hacer una buena elección alimentaria. (...) Tenemos que modificar el etiquetado y buscar uno mejor porque muchos dicen que no lo consultan porque es irrelevante, no lo ven o no lo entienden. De poco sirve dar una herramienta si no saben cómo utilizarla, por lo tanto aún sigue siendo muy importante la educación nutricional”, ha señalado la presidenta de la FEN, Rosaura Leis, en rueda de prensa.

El grupo de personas que asegura leer siempre las etiquetas está compuesto en gran medida por mujeres (36,8%) y personas con alto poder adquisitivo (36,9%). Asimismo, reconocen dedicar tiempo a la lectura del etiquetado las personas que conviven con pareja, pero sin hijos (34,8%) y las que viven solas (33%). Las familias que conviven con pareja e hijos dedican un tiempo medio de entre cinco y 15 segundos (63,3%).

Mientras, el grupo de personas que admite no leer nunca el etiquetado lo forman los jóvenes de 18 a 25 años (22,3%), las personas mayores de 70 años (13,6%), aquellas con bajo poder adquisitivo (12,4%), las que solo tienen Estudios Primarios (13,8%) y los estudiantes (26,2%).

Por qué debemos leer el etiquetado de los alimentos

Las etiquetas de los alimentos proporcionan información detallada sobre los ingredientes que contiene un producto. Esto es crucial para quienes tienen alergias alimentarias o intolerancias, ya que les permite evitar ingredientes que podrían desencadenar reacciones adversas. Además, conocer los ingredientes ayuda a controlar la ingesta de ciertos componentes como grasas saturadas, azúcares y sodio, lo cual es vital para mantener una dieta equilibrada y saludable.

Las etiquetas proporcionan datos nutricionales precisos, incluyendo el contenido calórico y la cantidad de nutrientes esenciales como proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Estos detalles permiten a las personas tomar elecciones informadas sobre su alimentación, ajustando su dieta según sus necesidades específicas, ya sea para perder peso, mantenerse saludables o satisfacer requisitos dietéticos especiales.

Además, leer las etiquetas de los alimentos promueve la transparencia y la responsabilidad por parte de los fabricantes. Al conocer lo que realmente está en los productos que consumimos, podemos tomar decisiones conscientes que no solo afectan nuestra salud personal, sino también fomentan prácticas alimentarias más sostenibles y éticas a nivel global.

*Con información de Europa Press