La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas ante el orgullo de los reyes

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas (RTVE)

La princesa Leonor ha debutado este sábado en Vigo en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 con uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, una presencia que la sitúa por primera vez en la gran parada militar anual no solo como heredera al trono, sino como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

El desfile central recorrerá 1,1 kilómetros por la avenida de Samil y reunirá a 3.756 militares a pie, 71 aeronaves, 109 vehículos militares, 32 motocicletas, 130 caballos y seis perros militares. La jornada ha arrancado al mediodía con la llegada de los reyes Felipe y Letizia y de la princesa al palco presidencial.

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Vigo se convierte así en el epicentro institucional y militar de España con una celebración que moviliza a más de 3.000 militares, decenas de aeronaves, vehículos blindados y a la cúpula del Estado. La participación de Leonor multiplica la expectación en una edición que proyecta una de las imágenes más potentes del año para la monarquía. La joven ha llegado junto a sus padres y ha saludado a las autoridades, quitándose por un momento los guantes por protocolo.

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas (RTVE)

El uniforme de la princesa Leonor

La heredera acude al acto central tras varios meses centrada en la recta final de su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Completa allí el tercer y último curso de su formación en los tres ejércitos. Leonor viste el uniforme de gala y etiqueta regulado para los alumnos de la Academia General del Aire. Lo hace como alumna del Ejército del Aire y del Espacio, el cuerpo en el que cursa ahora su formación militar, el último tramo.

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El uniforme incluye una chaqueta entallada de cuello cerrado en color azul, con abotonadura dorada en el frente y el escudo del arma aérea. El pantalón es recto y del mismo tono, mientras que la gorra incorpora visera negra y el emblema del Ejército del Aire rodeado por dos ramas de laurel. En las solapas de la guerrera luce el escudo esmaltado de la AGA de San Javier. Sobre el pecho porta el Rokiski, el emblema del Ejército del Aire formado por dos alas estilizadas de metal dorado unidas en el centro.

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas ante el orgullo de los reyes (RTVE)

También lleva un cordón dorado que cuelga de la hombrera derecha y distingue a los estudiantes militares en las academias. Al estar en su último año formativo, muestra en las bocamangas las divisas doradas de su empleo actual como alférez alumna. En el lado izquierdo del pecho porta los pasadores de las condecoraciones que ya posee: la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, el Mérito Militar y el Mérito Naval. No es la primera vez que acude a un acto militar con uniforme, porque ya se ha dejado ver en citas como el 12 de Octubre o la Pascua Militar.

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La conexión de Leonor con Galicia, tras su paso por la Escuela Naval Militar de Marín, reforzó la candidatura viguesa. El resultado es una imagen inédita: tropas marchando junto al Atlántico con la heredera ya integrada en el acto central del calendario castrense. Sin embargo, han ocurrido varios contratiempos como la cancelación del desfile aéreo y los problemas para izar la bandera. Aún así, el rey Felipe VI ha mostrado una gran complicidad con la princesa Leonor con un orgullo natural en su mirada.

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas ante el orgullo de los reyes (RTVE)

*En ampliación