El mejor momento para hacer ejercicio y reducir el nivel de azúcar en sangre, según un estudio

Dos personas hacen deporte en el mejor momento del día. (Freepik)

Numerosas evidencias demuestran que el deporte es un factor indispensable para cuidar la salud y prevenir enfermedades cardiacas o crónicas como ciertos tipos de cáncer. Esta actividad, realizada diariamente, ayuda a mantener el cuerpo en forma y también mejora la salud mental. Estas dos variables resultan imprescindibles para una persona sana y no importa cuándo se salga a hacer ejercicio, ya que lo importante es motivarse para realizarlo.

Sin embargo, la diabetes tipo 2 o la obesidad necesitan de un aporte extra para que el deporte sea más efectivo y ayude a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) ha demostrado que la actividad física por la tarde favorece el metabolismo de la glucosa, es decir, ayuda a mantener unos niveles estables.

¿Por qué es mejor por la tarde?

Una persona haciendo ejercicio por la tarde. (Pixabay)

Los científicos que han publicado su estudio en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, se han servido de la cronobiología para saber cuál es el mejor momento para realizar ejercicio y controlar los niveles de glucosa. Esta es una rama de la biología que estudia los ciclos internos del cuerpo y cómo se relacionan con los externos, por ejemplo, el día y la noche. A través de esta ciencia han podido descubrir cómo afecta la jornada vespertina de ejercicio al azúcar en sangre.

La investigación o se realizó con 23 personas sanas, que realizaban deporte por la mañana y por la tarde de manera aeróbica y anaeróbica. A estos se les realizó un análisis de sangre antes y después del ensayo para obtener los resultados. Francisco Tinahones, investigador de IBIMA, señaló que la actividad física por la tarde transforma la sensibilidad de la insulina y el uso de la glucosa según los ritmos circadianos, que se producen a lo largo del día. Esto podría consolidar los tratamientos personalizados médicos para todas aquellas personas que necesiten reducir sus niveles de azúcar para mejorar su salud.

No obstante, estudios previos también habían demostrado que realizar deporte durante la jornada vespertina o nocturna ayuda con la presión arterial o el colesterol. Pese a todas estas evidencias, el equipo malagueño ha señalado que se necesitan ensayos clínicos a gran escala y a largo plazo para observar los resultados hasta ahora obtenidos.

Varias personas realizan deporte en la naturaleza. (Pixabay)

La mañana mejor para perder peso

Otras investigaciones han demostrado que si el objetivo es perder peso, lo mejor es realizar deporte por la mañana. Esto se debe, principalmente, a la relación existente entre el cuerpo y los factores externos. Según los expertos, esto estaría causado por los cambios de energía y la regulación del apetito.

Para quienes busquen reducir su peso por su salud debido a problemas como la obesidad, este factor, junto a una dieta adecuada, resulta crucial. Pero, además, no todo el deporte se debe limitar a los momentos del día, sino a las características personales de cada uno. Entre ellas destaca el estado psicológico y físico, ya que no todos llevan el mismo ritmo ni motivación realizando ejercicio.