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Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Subirse al coche tras dejarlo varias horas al sol es casi imposible sin aire acondicionado, pero ese alivio puede verse arruinado por un olor desagradable: el origen suele estar en el evaporador, pero puede evitarse con un truco sencillo

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Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo" (Montaje Infobae, Pexels)
Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo" (Montaje Infobae, Pexels)

Si no existiese el aire acondicionado, hay días en los que sería imposible coger el coche si este ha estado aparcado al sol. Uno intentaría respirar, pero el aire caliente suele sentar como un globo en la tráquea y sentir como si uno fuese un pez en un charco a medio secar y sin mucho más oxígeno que filtrar por la branquia. Pero si, al encender el aire acondicionado, acompaña al fresco un hedor a nevera vieja, casi que uno prefiere lo del pez. Pero tiene fácil solución.

“Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido, como a humedad, como a moho?“. Pues te voy a explicar cómo evitarlo”, plantea Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente de su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con más de 30.000 seguidores.

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Apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de detener el vehículo evitará que se generen malos olores (Pexels)
Apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de detener el vehículo evitará que se generen malos olores (Pexels)

El mal olor viene de agua estancada en el evaporador del aire acondicionado

“El mal olor se produce por lo siguiente, os lo cuento”, empieza a explicar el mecánico: “Dentro del salpicadero tenemos un radiador que se llama evaporador, donde va la fase final del gas, es decir, donde está el gas en estado gaseoso y a muy baja presión”. El gas se puede mantener en ese estado debido a que “ese radiador está muy, muy frío, muy cercano a los cero grados”, lo que hace que se produzca “mucha escarcha, ese liquidito que baja muchas veces hasta abajo del coche y nos deja un charco”. Ese agua, continúa explicando, “muchas veces se queda estancada en el mismo evaporador, en el mismo radiador que está aquí dentro y no desagua”. Y es ahí donde está el problema, ya que el agua estancada provoca que se produzcan humedades y “ese olor a moho tan nefasto y tan malo que tan poco nos gusta”.

Por suerte, es algo que puede resolverse: “La solución no es otra que cuando estemos cerca del sitio donde vayamos a llegar después de un viaje, un poco antes de llegar al trabajo o lo que sea, unos segundos, o unos minutos antes, más bien, lo que vamos a hacer es localizar el botón de AC - el botón que activa el compresor de aire acondicionado de nuestro coche - y lo vamos a apagar. No vamos a apagar el aire acondicionado, vamos a apagar el compresor de nuestro coche, pero el aire acondicionado sigue funcionando, solo que no va a tirar frío", explica.

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“Qué es lo que vamos a provocar con esto? Lo que vamos a provocar”, continúa el mecánico y creador de contenido, “es que deje de funcionar el evaporador y empiece a entrar aire caliente de fuera, de tal forma que esa escarcha que produce la humedad y los malos olores, lo que vamos a hacer es secarla, vamos a secar el evaporador y se va todo a desaguar por el desagüe”, explica.

Con esto, “lo que vamos a hacer va a ser evitar que se produzcan, que proliferen esos malos olores provenientes de la humedad. Muchos pensaréis que hace mucho calor, que ‘¿qué dice este charlatán?’, pero luego venimos a los talleres quejándonos de este mal olor. Así que de verdad, esto solamente es un consejo, ponedlo en práctica si queréis", concluye su publicación el mecánico y creador de contenido.

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