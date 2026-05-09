Más de 2,4 millones de personas han pedido la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática: Argentina lidera las solicitudes

(Europa Press)

Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española a través de lo previsto por la ley de Memoria Democrática, según las últimas cifras recopiladas por la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, quien se ha referido a este proceso en una entrevista concedida este sábado a la Agencia EFE.

La cifra concreta de peticiones asciende a 2.450.000. La nacionalidad española ya se ha inscrito a nombre de alrededor de 306.000 personas, según los datos dados a conocer por Violeta Alonso. El proceso, abierto de forma temporal, admitió solicitudes durante dos años, y fue posteriormente prorrogado por un tercer año. El periodo de presentación de peticiones se cerró en octubre de 2025.

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Los requerimientos contemplados en la normativa exigen que los solicitantes sean descendientes de españoles nacidos fuera de España que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como resultado de sufrir exilio debido a causas políticas, ideológicas, de credo u orientación sexual. Así lo estipula la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. También existen otros supuestos reconocidos, como el de los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que se vieron privadas de la nacionalidad por contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española ha apuntado que el número de solicitudes denegadas es muy bajo, pues la mayoría de quienes inician el proceso cumplen los requisitos.

Sin embargo, la afluencia de solicitudes por esta vía legal ha supuesto una sobrecarga para la red consular española, que ya había experimentado presión por el aumento notable del número de ciudadanos españoles residentes fuera del territorio nacional. Según ha recordado Violeta Alonso a EFE, el número de españoles en el exterior ha pasado de 1,5 millones en 2010 a 3,2 millones en la actualidad, y se prevé que supere los cinco millones cuando concluya la tramitación de todas las solicitudes asociadas a la ley de Memoria Democrática. En este contexto, Alonso ha destacado la necesidad de “redimensionar” los recursos consulares para garantizar la correcta atención a todas las personas afectadas por el proceso.

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Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Argentina lidera las peticiones

Argentina figura como el país con un mayor volumen de peticiones gestionadas por la ley, concentrando el 40% del total, con cerca de 650.000 solicitudes únicamente en la demarcación de Buenos Aires. México, Sao Paulo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos) ocupan los siguientes puestos en número de expedientes remitidos, según la responsable del Consejo.

Alonso ha considerado que el gran número de solicitudes constituye “un éxito” de la ley de Memoria Democrática, ya que, en sus propias palabras para EFE, “para nosotros siempre han sido españoles, les faltaba el vínculo jurídico”. Al mismo tiempo, ha reclamado al Estado que dote de una respuesta administrativa adecuada “a este acceso a derechos”. Entre las iniciativas en curso, Alonso ha detallado que cuatro de las cinco oficinas consulares argentinas contarán en breve con el respaldo de una empresa externa dedicada a la recepción y digitalización de los expedientes pendientes, si bien la resolución e inscripción final corresponde a los consulados. El Consejo ha solicitado la extensión de este mecanismo a los demás países con mayor demanda.

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El Consejo General de la Ciudadanía Española aboga en paralelo por una reforma legislativa que dé estabilidad al acceso a la nacionalidad. Según la presidenta, sería preferible contar con una ley “estable” o con una modificación del Código Civil que recoja de manera permanente los derechos de los descendientes de españoles, abandonando el formato de medidas temporales que ha existido hasta ahora.

*Con información de EFE

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