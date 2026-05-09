Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Álvaro Arbeloa (REUTERS/Isabel Infantes)

Álvaro Arbeloa ha defendido públicamente a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde después de los incidentes que han protagonizado en las últimas semanas. Sus dos encontronazos durante entrenamientos han llevado al Real Madrid a abrir un expediente disciplinario y a imponerles una multa de 500.000 euros. Para el entrenador, la reacción del Real Madrid ha sido ejemplar y ha permitido que el asunto se resuelva de manera interna, sin necesidad de alimentar más polémicas.

En la rueda de prensa, el entrenador ha dejado claro que no va a exponer a sus futbolistas y ha considerado que el trato recibido por parte de algunos sectores no ha sido justo. El técnico ha destacado que tanto Valverde como Tchouaméni han reconocido su error, han asumido las consecuencias y han pedido disculpas. También ha señalado que la respuesta del club ha sido rápida y transparente, y ha pedido dejar atrás el episodio para centrarse en el futuro del equipo. Durante su intervención, Arbeloa ha insistido en que ninguno merecen la cantidad de críticas que han recibido.

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El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

“No merecen este trato”

“No voy a exponer a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos. No lo merecen por lo que han hecho por este club tantos años y por lo que me han demostrado estos cuatro meses. Por su esfuerzo, su compromiso y su amor por esta camiseta, estos cuatro meses yo no lo voy a olvidar”, ha afirmado el entrenador. Arbeloa ha subrayado que ambos futbolistas representan los valores del Real Madrid y ha destacado su orgullo por el trabajo que han realizado.

En cuanto a los detalles de la supuesta pelea, Arbeloa ha afirmado que “Valverde terminó con una brecha por mala suerte, no por lo ocurrido”. El técnico considera que es momento de pasar página, ya que los jugadores han mostrado arrepentimiento, han asumido las consecuencias y han entendido la importancia de ser un ejemplo dentro y fuera del campo.

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El capitán del Real Madrid no volverá a jugar en lo que queda de temporada por su pelea con Aurélien Tchouaméni.

Defensa del grupo y autocrítica

Arbeloa ha aprovechado la oportunidad para defender a toda la plantilla ante los rumores sobre conflictos internos. En las últimas semanas, se han publicado informaciones sobre roces entre otros jugadores y el cuerpo técnico, como Rüdiger y Carreras, o Carvajal y Ceballos con el propio entrenador. “No voy a permitir que se dude de la profesionalidad de mis jugadores. Es mentira que me hayan faltado el respeto o que no jueguen por desavenencias conmigo. Es absolutamente falso”, ha asegurado.

El entrenador también ha asumido la responsabilidad por los resultados del equipo y ha reconocido la dificultad del contexto. “Si hay que buscar un culpable, aquí estoy yo. Los jugadores se han equivocado y lo saben. Deben servir de ejemplo para todos”, ha declarado. Además, ha recordado que el equipo ha conseguido victorias importantes en partidos difíciles y ha reiterado que su principal objetivo es ayudar a sus jugadores a ganar más encuentros. De esta manera, Arbeloa cierra filas en torno a la plantilla e intenta dejar atrás una serie de episodios que para muchos analistas debería ser el detonante de un importante giro en el club.

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