España

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Situada en Sierra Blanca, la mansión destaca especialmente por su nivel de exclusividad y por un precio que alcanza los 20 millones de euros

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de la Villa Padierna Palace en Marbella (Europa Press)
Imagen de archivo de la Villa Padierna Palace en Marbella (Europa Press)

El mercado inmobiliario de lujo en la Costa del Sol sigue consolidándose como uno de los más exclusivos de Europa. En este contexto, las grandes villas situadas en las zonas más cotizadas de Marbella continúan atrayendo a compradores internacionales dispuestos a pagar cifras millonarias por privacidad, seguridad y vistas privilegiadas al Mediterráneo. Entre todas ellas, una propiedad situada en Sierra Blanca destaca especialmente por su nivel de exclusividad y por un precio que alcanza los 20 millones de euros, una cifra que refleja el auge del mercado premium en el sur de España.

Sierra Blanca está considerada desde hace años una de las urbanizaciones más lujosas de España. Situada en las colinas de Nagüeles, dentro de la conocida Milla de Oro de Marbella, esta zona combina tranquilidad y privacidad con una ubicación estratégica muy próxima tanto a Puerto Banús como al centro urbano marbellí. Todo ello ha convertido el enclave en uno de los puntos más demandados del mercado residencial de alto standing y en una referencia del lujo europeo.

PUBLICIDAD

La villa en cuestión representa precisamente ese concepto de lujo extremo asociado a la Costa del Sol. La propiedad cuenta con piscinas climatizadas, amplias zonas exteriores, vistas panorámicas al Mediterráneo y hasta diez baños, además de espacios diseñados para ofrecer el máximo confort y privacidad. Este tipo de inmuebles ya no compiten únicamente por tamaño o ubicación, sino también por ofrecer experiencias residenciales cada vez más exclusivas y adaptadas a clientes de alto patrimonio.

Uno de los grandes atractivos de Sierra Blanca es su entorno. La urbanización se encuentra elevada sobre la costa, lo que permite disfrutar de vistas abiertas al mar y a la ciudad. Además, la baja densidad urbanística aporta una sensación de privacidad difícil de encontrar en otras zonas del litoral mediterráneo. Este equilibrio entre naturaleza y proximidad a servicios es uno de los factores que más valoran los compradores internacionales que buscan una residencia en un entorno de máxima privacidad.

PUBLICIDAD

Un espacio de seguridad y exclusividad

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El precio medio de la vivienda en esta zona ronda actualmente los 7.883 euros por metro cuadrado, una cifra que refleja la enorme presión de la demanda y la escasez de oferta disponible. La presencia constante de compradores extranjeros, especialmente de alto poder adquisitivo, ha contribuido a mantener los precios en niveles muy elevados incluso en momentos de incertidumbre económica. Marbella continúa consolidándose así como uno de los destinos inmobiliarios más fuertes del continente gracias a su capacidad para atraer inversión de perfil internacional.

Más allá de la propia vivienda, Sierra Blanca ofrece un modelo residencial pensado para clientes que priorizan la seguridad y la discreción. La urbanización dispone de vigilancia privada las 24 horas y accesos controlados, algo especialmente valorado por empresarios, deportistas y grandes fortunas que buscan tranquilidad lejos de la exposición pública. Este tipo de servicios se ha convertido en un elemento casi imprescindible dentro del segmento de ultra lujo.

Otro elemento que impulsa el atractivo de la zona es la cercanía a colegios internacionales, restaurantes exclusivos y puertos deportivos de referencia. La conexión con Málaga y su aeropuerto internacional también facilita la llegada de residentes temporales y propietarios extranjeros que utilizan estas viviendas como segunda residencia o como inversión patrimonial. La combinación de servicios, conectividad y clima refuerza todavía más el posicionamiento de Marbella como destino de alto nivel.

El auge del mercado de lujo en Marbella también está relacionado con el posicionamiento internacional de la ciudad. En los últimos años, la Costa del Sol ha reforzado su imagen como destino premium, atrayendo tanto a compradores europeos como a inversores procedentes de Oriente Medio y América. Este interés ha elevado todavía más la competencia por las propiedades situadas en enclaves privilegiados como Sierra Blanca y ha impulsado el crecimiento de las operaciones de gran volumen.

En este tipo de operaciones, el lujo ya no se limita únicamente a acabados de alta gama o grandes superficies. Los compradores buscan viviendas capaces de ofrecer privacidad absoluta, eficiencia energética, bienestar y servicios personalizados. Piscinas interiores climatizadas, gimnasios privados, salas de cine o zonas de spa forman ya parte habitual de este segmento inmobiliario y elevan el valor de unas propiedades pensadas para un cliente cada vez más exigente y acostumbrado a estándares de máxima exclusividad.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaCompra de ViviendaViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

El inmueble ha sido puesto en el mercado por 3,5 millones de euros y ya se ha convertido en uno de los pisos más comentados del sector del lujo inmobiliario

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

España será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027

La designación fue anunciada por autoridades de la Fundación El Libro durante una ceremonia oficial con representación diplomática y cultural de Argentina y España

España será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027

Un biógrafo destapa la supuesta relación entre Sarah Ferguson y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, en la cárcel por transporte para ejercer la prostitución

Andrew Lownie asegura que la exduquesa de York y el artista eran “amigos con derecho a roce” y tenían encuentros en hoteles de lujo

Un biógrafo destapa la supuesta relación entre Sarah Ferguson y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, en la cárcel por transporte para ejercer la prostitución

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

El auge de la construcción modular impulsa su demanda con opciones personalizables, menor impacto ambiental y costes reducidos frente a la crisis de acceso a la vivienda

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Un perro cae al Sena y desata un rescate a contrarreloj: “Tiene miedo”

Un vídeo viral muestra cómo varios transeúntes unen esfuerzos e ideas improvisadas para rescatar a un perro atrapado en el río

Un perro cae al Sena y desata un rescate a contrarreloj: “Tiene miedo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”