La llegada del crucero del hantavirus a Canarias moviliza a 23 países en un dispositivo a contrarreloj para evitar contagios: así desembarcarán y se repatriará a los pasajeros

Bocana del Puerto de Granadilla por la que se espera que entre el buque de bandera holandesa MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. (Ramón de la Rocha/EFE)

Han pasado más de tres días desde que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó de Cabo Verde. Tras la larga espera, este domingo se llevará a cabo el dispositivo de desembarco, traslado y repatriación de los pasajeros y parte de la tripulación de la embarcación, que salió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril, hace ya más de un mes.

La muerte de tres personas ―un hombre neerlandés; su esposa, que falleció en Sudáfrica; y una mujer alemana cuyo cadáver permanece a bordo― y la confirmación de varios contagios ha provocado que en la última semana gran parte de la atención política y mediática de España se traslade al navío.

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Canarias —concretamente la zona del puerto de Granadilla (Tenerife) y el aeropuerto de Tenerife Sur— ya está preparada para acoger el dispositivo, que implica a los Gobiernos de 23 nacionalidades, así como a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha seguido de cerca las actualizaciones del brote.

España coordina un complejo plan sanitario en Tenerife para el desembarco, traslado y repatriación segura de pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo, que será complejo porque se necesita hacer en el menor tiempo posible antes de que las condiciones meteorológicas y del mar impidan que se produzcan los desembarcos, estará coordinado por la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director de la OMS, Tedros Adhanom.

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Durante días, el Gobierno de España, el Ejecutivo canario, la OMS, la Unión Europea, Países Bajos y los distintos países que cuentan con ciudadanos entre el pasaje o la tripulación del barco han mantenido multitud de reuniones para elaborar un operativo con distintos pasos en el que primarán, según señalan, las garantías de seguridad y la intención de que se lleve a cabo en el tiempo estrictamente necesario.

Paso 1. Desembarco

Una de las peticiones del Gobierno de Canarias, que desde el Ejecutivo central afirman que ya se valoraba, es que el crucero MV Hondius no atracase en el puerto de Granadilla, sino que fondeara. Así, tras elegirse el lugar específico, se ha procedido a prohibir la navegación marítima a menos de una milla náutica del buque y en el interior del puerto por motivos de seguridad.

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Antes de que se produzca el desembarco de los primeros pasajeros, dentro del crucero se confirmará que todas las personas continúan siendo asintomáticas a través de encuestas epidemiológicas.

La evacuación no se llevará a cabo hasta que el avión que se encargará de trasladar a los ciudadanos de un país en concreto esté listo. Es decir: en pista, preparado para despegar en cuanto a cuestiones técnicas y repostaje y con la puerta abierta para que los pasajeros puedan subir en cuanto lleguen al aeródromo. Solo entonces, tal y como han señalado en repetidas ocasiones desde el Gobierno, se comenzará el descenso del barco.

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El crucero MV Hondius frente a la costa de Cabo Verde. (AFP)

En una rueda de prensa, García ha destacado que la previsión es que los primeros en desembarcar sean los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius (13 pasajeros y 1 tripulante), así como el epidemiólogo de la OMS de África, que se considera un contacto y, por tanto, será trasladado a Madrid con el grupo para las pruebas y la cuarentena pertinentes.

Al bajar del buque en pequeños grupos de nacionalidades, de manera ordenada y escalonada, los pasajeros subirán a las zodiacs. Con ellos, además de la mascarilla FFP2 que deberán portar tanto las personas que desciendan del barco como los operarios del dispositivo, los pasajeros solamente podrán llevar un pequeño equipaje de mano cerrado en una bolsa con lo imprescindible: documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y pertenencias.

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Las zodiacs se encargarán de trasladarlos hasta la dársena del puerto preparada para continuar con el dispositivo en tierra.

Paso 2. Traslado del puerto al aeródromo

De la dársena, los pasajeros irán directamente a un transporte burbuja, un autobús, que les conducirá a la pista del aeropuerto de Tenerife Sur, donde ya estará esperando el avión encargado de la repatriación. Durante el trayecto, que dura entre 10 y 12 minutos, serán escoltados por las fuerzas de seguridad. Este vehículo les llevará directamente al pie de escalerilla del avión y todos los operarios implicados seguirán las medidas acordadas por la OMS, la Comisión Europea y el Gobierno de España.

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Distancia del puerto de Granadilla al aeropuerto de Tenerife Sur. (Google Maps)

Tanto desde los distintos ministerios como desde la OMS y Protección Civil, han reiterado en multitud de ocasiones que ni en este punto del operativo ni en el resto hay riesgo de contacto con la población local. Todas las zonas por las que pasarán los pasajeros y la tripulación estarán aisladas y perimetradas.

“Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen. Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco”, señaló este sábado el director de la OMS, en una inusual carta dirigida a la población de Tenerife, en la que le agradecía su “solidaridad”.

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Paso 3. Repatriación

Para llevar a cabo la repatriación de los pasajeros que no pertenecen a España, los distintos gobiernos pueden haber enviado sus propios medios aéreos (como es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Irlanda, entre otros) o haber solicitado ayuda para el traslado.

Puesto de mando instalado este viernes en el puerto de Granadilla con motivo de la llegada del crucero MV Hondius. (Miguel Barreto/EFE)

En este último caso, la Unión Europea ha enviado dos aviones de rescate y se han organizado planes de contingencia para los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que no hayan podido enviar transporte aéreo.

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La ministra de Sanidad especificó hace unos días que los pasajeros y la tripulación serán repatriados incluso si tienen síntomas, a no ser que necesitasen atención urgente, para lo que está preparada la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife.

Aunque durante días ninguna de las personas a bordo del barco ha presentado síntomas compatibles con el hantavirus, adelantándose a posibles situaciones, el Gobierno de España solicitó un avión medicalizado por si fuese necesario. Igualmente, desde el Ministerio de Sanidad y Protección Civil han señalado que están en contacto constante con el interior del crucero, por lo que, de producirse esto, se sabría con antelación.

En el caso de los españoles y el epidemiólogo de la OMS de África, serán trasladados en avión militar a Torrejón de Ardoz, en Madrid. Tras esto, serán enviados al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla.

La cuarentena por hantavirus de pasajeros del 'MV Hondius' será en el Hospital Gómez Ulla. (Europa Press)

Paso 4. ¿Qué pasará con el barco?

Uno de los puntos que ha causado mayores críticas por parte del Gobierno de Canarias es la gestión de la embarcación tras el desembarco. 30 tripulantes no serán repatriados, sino que permanecerán a bordo para trasladar el buque a su destino final: Países Bajos.

La embarcación partirá en cuanto se hayan bajado todos los pasajeros y tripulantes que deben ser desembarcados y cuando se resuelvan el repostaje y el avituallamiento. Será en el país neerlandés donde se procederá a la desinfección del crucero, ya que tiene bandera de esta nación, y donde será desembarcado el cadáver de la mujer alemana fallecida a bordo, al igual que sus pertenencias.

Paso 5. Pruebas y cuarentena

Cada país se encargará de realizar las pruebas pertinentes para evitar el contacto entre las personas desembarcadas del barco con la población local y comprobar si portan el hantavirus.

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

En el caso de España, la Comisión de Salud Pública aprobó el viernes por unanimidad del conjunto de las comunidades autónomas el protocolo de manejo de personas desembarcadas del buque afectado por el brote de hantavirus. Este —que ya ha sido puesto en marcha tras detectarse dos contactos en nuestro país con la mujer neerlandesa que falleció en Sudáfrica tras intentar embarcar en un vuelo de la aerolínea KLM a Países Bajos— se desarrollará en el Hospital Gómez Ulla, al que los pasajeros, el tripulante y el epidemiólogo accederán por un circuito cerrado.

En este protocolo se recogen tres categorías. En primer lugar, contacto: todos los españoles, puesto que no han presentado síntomas, son considerados ‘contactos’ por el momento (y no contagiados), pero deberán guardar una cuarentena obligatoria que se realizará en habitaciones individuales y sin visitas. A su llegada se les realizará una prueba PCR que se repetirá a los siete días. Además, se les tomará la temperatura dos veces al día.

En segundo lugar, si alguno desarrollase síntomas (como fiebre, diarrea, dolores musculares o vómitos, entre otros), pasaría a considerarse contagio sospechoso. En este caso, sería trasladado a una habitación de aislamiento con presión negativa, se le haría una PCR en sangre y suero y un frotis nasofaríngeo si presentase síntomas respiratorios.

Vista del pasillo principal de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Si las pruebas diesen negativo en hantavirus, se repetirían a las 24 horas; si volviesen a dar negativo y no hubiese un diagnóstico alternativo, se realizarían nuevas pruebas en aislamiento cada 48 horas.

En tercer lugar, si las pruebas diesen positivo, se trataría entonces de un contagio confirmado, por lo que pasaría a la UATAN hasta su recuperación clínica. En diversos momentos, desde el Gobierno de España han señalado que ninguno de los españoles ha manifestado estar en contra de la cuarentena.

En todo este proceso se tendrá “especial cuidado” con la situación psicológica de los afectados, haciendo un seguimiento psíquico y emocional de los pasajeros del crucero MV Hondius que pasen la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de los pasajeros españoles un dispositivo de atención psicológica continuada que incluye un servicio de atención telefónica 24 horas y acompañamiento por parte de un psiquiatra desde que desembarquen hasta su llegada a Madrid.