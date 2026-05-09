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Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

El auge de la construcción modular impulsa su demanda con opciones personalizables, menor impacto ambiental y costes reducidos frente a la crisis de acceso a la vivienda

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Imagen de archivo de una casa prefabricada
Imagen de archivo de una casa prefabricada

Las casas prefabricadas de madera en España se han convertido en una alternativa cada vez más popular frente a la construcción tradicional. Su rapidez de montaje, su eficiencia energética y unos costes generalmente más accesibles han impulsado su demanda tanto para primera vivienda como para segunda residencia mientras los precios siguen escalando en el mercado tradicional. Además, el interés por soluciones sostenibles ha reforzado su posición en el mercado inmobiliario.

Las casas prefabricadas de madera son viviendas construidas total o parcialmente en fábrica y posteriormente trasladadas al terreno donde se instalan. A diferencia de la obra convencional, su fabricación industrial permite reducir tiempos y optimizar costes. Existen varios tipos: las casas tipo kit, que se entregan desmontadas para su ensamblaje; las viviendas modulares, construidas por módulos completos; y las opciones llave en mano, que llegan listas para habitar. Todas comparten el uso de la madera como material principal estructural o de revestimiento.

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Precio de las casas prefabricadas de madera en España

El precio de estas viviendas puede variar significativamente en función del tamaño, la calidad de los materiales y el nivel de acabado. En términos generales, el coste medio ronda los 400 euros por metro cuadrado, aunque puede fluctuar según el fabricante y las especificaciones del proyecto.

  • Casas pequeñas (25–50 metros cuadrados): entre 15.000 euros y 35.000 euros
  • Viviendas medianas (60–100 metros cuadrados): entre 30.000 euros y 60.000 euros
  • Casas familiares (+100 metros cuadrados): desde 80.000 euros hasta 140.000 euros o más

A estos precios hay que añadir posibles costes adicionales como la cimentación, el transporte, los permisos urbanísticos y la instalación de suministros básicos, lo que puede incrementar notablemente la inversión final.

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Ventajas y desventajas: las opciones en España

En el mercado español existen varias empresas especializadas en casas prefabricadas de madera. Entre las opciones más habituales se encuentran empresas como Pineca, La Fábrica de Casas, Tu Fábrica de Casas, Mancubo o Eurocasas, que ofrecen catálogos con distintos estilos, tamaños y niveles de personalización.

Actualmente, el mercado de las casas prefabricadas de madera en España ofrece desde pequeños modelos económicos hasta viviendas familiares de gran tamaño. Uno de los fabricantes más conocidos es Pineca, que comercializa modelos como la FILL 60 metros cuadrados, una vivienda compacta pensada para segunda residencia, con precios desde unos 16.000 euros. En el segmento moderno destaca la CASA SHELBY 60 metros cuadrados, distribuida por Balticasa, con diseño contemporáneo y grandes ventanales. Su precio ronda los 28.000 euros.

El modelo BOSTON: la casa prefabricada de madera que conquista el mercado español. (Imagen: Pineca)
El modelo BOSTON: la casa prefabricada de madera que conquista el mercado español. (Imagen: Pineca)

Entre las viviendas familiares sobresale el modelo BOSTON, también de Pineca, con unos 114 metros cuadradros y precios desde aproximadamente 39.000 euros. Otra de las más populares es la VERA S, una casa de estilo nórdico con unos 132 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y gran porche exterior, disponible desde unos 45.000 euros.

Para quienes buscan viviendas más amplias y preparadas para residencia habitual, modelos como la KAYA 3, de más de 100 metros cuadrados, superan los 60.000 euros dependiendo de acabados y aislamiento.

Qué dice la ley sobre las casas prefabricadas

Para instalar una casa prefabricada de madera en España es obligatorio cumplir la misma normativa urbanística que para una vivienda tradicional. El primer requisito es que el terreno sea urbanizable o edificable, ya que en suelo rústico solo se permiten excepciones muy concretas y limitadas por cada ayuntamiento.

Antes de la instalación, es necesario solicitar una licencia de obra mayor en el ayuntamiento correspondiente. Para ello, se debe presentar un proyecto técnico firmado por un arquitecto, que garantice que la vivienda cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), especialmente en materia de estructura, aislamiento y eficiencia energética.

Una vez finalizada la obra, se requiere la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, que certifica que la vivienda es apta para vivir. Además, la casa debe inscribirse en el Registro de la Propiedad como inmueble. También pueden exigirse permisos adicionales para acometidas de agua, luz y saneamiento según la zona.

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