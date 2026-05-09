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La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

En las últimas semanas, España ha protagonizado algunas de las operaciones antidroga más relevantes de su historia

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Fragata de la Armada Española
Fragata de la Armada Española

La Armada Española ha reforzado su presencia en la lucha contra el narcotráfico y ha liderado un amplio operativo de vigilancia marítima junto a las fuerzas de seguridad. El despliegue movilizó fragatas, buques, aeronaves y unidades de Infantería de Marina para patrullar rutas habituales del tráfico ilícito. Según informó la propia institución, la operación consiste en incrementar la seguridad de los espacios marítimos españoles y anticipar movimientos de organizaciones criminales.

El éxito de la operación depende de la coordinación entre el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa y el Mando de Operaciones de la Guardia Civil. El intercambio de información en tiempo real entre los distintos mandos y agencias permite ganar agilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones preventivas contra el narco.

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El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

Papel militar en el despliegue contra las drogas

La Armada ha empleado recursos avanzados de vigilancia y patrulla, integrando capacidades navales y aéreas para cubrir el mayor número posible de rutas empleadas por el narcotráfico. El refuerzo de la vigilancia no solo contribuye a disuadir posibles intentos de tráfico, sino que incrementa la capacidad de anticipación frente a nuevas amenazas.

Ha asumido el mando de las tareas en el mar desde su cuartel general en Cartagena. El esfuerzo principal lo ha asumido una fragata equipada con un helicóptero y un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina. También se ha desplegado un Buque de Acción Marítima con un dron Scan Eagle y un Buque Multipropósito con otra unidad de Infantería de Marina especializada.

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La coordinación entre los distintos componentes ha permitido mejorar la vigilancia en áreas clave del litoral y las islas, empleadas habitualmente para el ingreso de sustancias ilegales. El Mando Operativo Aéreo (MOA) contribuyó con la gestión de una aeronave D-4, desplegada desde la Base Aérea de Gando, mientras que en tierra se sumaron helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), preparados para actuar en puntos sensibles de las Islas Canarias.

Así fue el asalto de la Armada francesa a un buque con miles de kilos de cocaína en aguas cercanas a la Polinesia (Armada de Francia)

Operaciones contra el narcotráfico recientes

En las últimas semanas, España ha protagonizado algunas de las operaciones antidroga más relevantes de su historia. Destacan especialmente dos grandes intervenciones conocidas como “Alfa-Lima” y “Abisal”. En estas acciones, las fuerzas de seguridad, en colaboración internacional, lograron incautar un total de más de 40.000 kilos de cocaína y detuvieron a cerca de 80 personas. La operación ‘Abisal’ supuso el mayor alijo de cocaína jamás requisado en un barco en España, con más de 30.000 kilos hallados en un buque en Canarias. Esta nave tenía vínculos con la famosa Mocro Mafia, una organización criminal de origen holandés.

La operación Alfa Lima, realizada entre el 13 y el 26 de abril en el Atlántico, involucró a fuerzas de España, Portugal, Italia, Europol y la DEA. Se desplegaron 10 medios navales, cuatro aéreos y vehículos no tripulados. El balance fue de 54 detenidos y la incautación de 10.906 kilos de cocaína, 8.499 de hachís y 21 de marihuana, además de embarcaciones, vehículos, gasolina y un arma de fuego. Entre los implicados en la operación estaba la Armada Española.

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