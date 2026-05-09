Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

El accidente de Marc Márquez en Francia. (X/MotoGP)

Marc Márquez se volvió a caer. Y esta vez, la caída puede significar algo más. Podría ser un antes y un después en su temporada tras coronarse como campeón del mundo en la anterior. El piloto catalán sufrió un violentísimo highside durante el Sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en Le Mans.

Iba séptimo a falta de dos vueltas para el final, pero el accidente ha destrozado su Ducati Desmosedici GP26 y confirmado el peor de los escenarios. Tras las pruebas médicas realizadas en el mismo lugar, Márquez fue declarado “no apto” para competir debido a una fractura en el quinto metatarso del pie derecho.

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La lesión le impedirá correr este domingo en Francia y también le obligará a perder el Gran Premio de Cataluña en Montmeló.

Marc Márquez sale volando de su Ducati. (X/MotoGP)

De una clasificación brillante al desastre

La jornada había comenzado de manera muy distinta para el piloto de Ducati. Márquez llegaba reforzado tras una gran actuación en la clasificación, donde pasó por la Q1 firmando incluso el récord de pista antes de asegurarse la segunda posición en la parrilla.

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Sin embargo, el Sprint pronto se convirtió en una carrera cuesta arriba. Una salida explosiva de Jorge Martín relegó al catalán, que empezó a perder posiciones progresivamente frente a Pedro Acosta, Fabio Quartararo y Joan Mir.

Las dificultades de Márquez para controlar la moto volvieron a hacerse evidentes. Incluso desde la retransmisión televisiva, Dani Pedrosa tuvo una sensación compartida dentro del paddock: “Un Marc que no parece Marc”, llegó a decir en los micrófonos de DAZN.

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El piloto español Marc Márquez, celebra la victoria en el Campeonato del Mundo de MotoGP. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Una caída que explica muchas cosas

El accidente llegó en la curva 14 de Le Mans. Cuando trataba de mantenerse en la pelea por la sexta posición, el piloto catalán perdió el control delantero de la Ducati y salió despedido por los aires en una espectacular salida por orejas.

El accidente fue estremecedor. Antes de ser catapultado, Márquez apoyó el pie derecho instintivamente sobre el asfalto. Mientras su moto daba varias vueltas de campana en la grava, el de Cervera se levantaba con visibles dificultades y abandonaba la pista cojeando, acompañado posteriormente por el doctor Ángel Charte hasta el centro médico.

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Allí se confirmaron las peores sospechas. Ducati emitió poco después un comunicado oficial: “Marc fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho”.

Marc Márquez sale cojeando de Le Mans. (X/MotoGP)

Otra lesión y otro problema

Pero el accidente de Le Mans no explica por sí solo el complicado momento que atraviesa Márquez. Tras la caída, el piloto confesó que llevaba tiempo arrastrando un problema físico mucho más profundo en el hombro derecho y que incluso ya tenía programada una operación tras el GP de Cataluña.

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“Ya había una cirugía programada después de Cataluña para el hombro derecho, porque esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal”, ha confesado Márquez. Y es que una antigua lesión sufrida en Indonesia aún sigue condicionando seriamente su rendimiento. “Después de Jerez vi que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien. Fuimos a los doctores y pudieron ver que, después de la caída de Indonesia, todo está perfecto, pero el famoso tornillo estaba en una posición diferente”.

Según ha explicado, ese desplazamiento afecta directamente al nervio radial cuando adopta la postura de pilotaje en MotoGP. “Ese tornillo me toca el nervio radial. Me hace fallar, me hace ser inconsistente, me hace tener caídas inesperadas”.

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El piloto español Marc Márquez (REUTERS/Bernadett Szabo)

Un Mundial cada vez más lejos

Con solo 57 puntos en la clasificación general y a 51 del líder Marco Bezzecchi, las opciones de pelear por un nuevo Mundial se reducen drásticamente. “Por eso todo el fin de semana iba muy calmado. Lo haremos todo de golpe. Me tengo que recuperar bien y, a partir de ahí, intentar seguir construyendo mi futuro”, ha concluido Marc Márquez.