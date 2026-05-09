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Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

El ministro del Interior ha comparecido un día después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha

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Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (REUTERS/Isabel Infantes)
Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (REUTERS/Isabel Infantes)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido ante la prensa 24 horas después de la noticia de que dos guardias civiles murieron tras colisionar dos embarcaciones que perseguían una narcolancha en la costa de Huelva. El ministro ha transmitido su pésame a las familias y, al ser preguntado por la situación de la lucha contra el narcotráfico, ha sostenido que, durante sus años al frente de Interior, han “puesto más medios que nunca”.

Durante su comparecencia, Marlaska ha respondido a las críticas del PP y subrayado la magnitud de los recursos desplegados desde 2018, año en que asumió la cartera de Interior. Según el ministro, desde que llegó al Ministerio, el Gobierno ha incrementado un 20% los efectivos y ha renovado los medios materiales destinados a combatir las organizaciones criminales en el Campo de Gibraltar y el resto del país

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El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

Refuerzo de efectivos y medios materiales

El ministro de Interior, tras defender la inversión realizada en los últimos años, ha detallado en que se ha aprovechado. “Hemos adquirido más de 20 embarcaciones. Una de las dos, el ‘Antas’, que ayer se vio involucrada en el accidente con otra embarcación de la Guardia Civil, es una de las más modernas que se han entregado para luchar contra narcolanchas”. Además, Marlaska ha destacado la adquisición de “más vehículos, más medios de todo tipo para la lucha contra el narcotráfico”.

Según datos oficiales que ha dado Marlaska, durante los últimos ocho años se han llevado a cabo más de 45.000 operaciones relacionadas con el narcotráfico y se ha detenido a más de 30.000 personas. El ministro ha querido resaltar las dos operaciones que ayer, en torno a una hora antes de la noticia del accidente en Huelva, presentó ante los medios. “Una se había desarrollado en el Atlántico, en alta mar, con la cooperación y colaboración de otros países con un resultado importante. Y otra donde se ha hecho la mayor incautación de cocaína”, con “más de 30 toneladas” en un solo barco.

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Grande-Marlaska ha remarcado que actualmente, en la Guardia Civil de la zona sur de España, “las plantillas están cubiertas a más de un 92%”, señalando que cuando entraron al Gobierno, cogiendo el relevo del PP; “estaban en un 64%”. Cuando hemos llegado al Gobierno en 2018, estaban en un setenta y cuatro, setenta y cinco por ciento. “La gente sabe que está trabajando con medios y apoyo suficiente”, ha apuntado.

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva (Ministerio del Interior)

Marlaska se apoya en los datos

El ministro ha reconocido la preocupación de las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales, pero ha defendido el esfuerzo realizado en los últimos años. Grande-Marlaska ha asumido que “todas las tragedias no pueden evitarse”, aunque ha afirmado que “siempre hay margen de mejora”. El ministro ha añadido que “la lacra y luchar contra las organizaciones criminales es una cuestión de absoluta complejidad”.

Grande-Marlaska ha finalizado su intervención invitando a la oposición a confrontar los datos oficiales sobre la evolución de la lucha contra el narcotráfico, señalando que “me puedo sentar con cualquier ministro anterior a mí para poder valorar y poner encima de la mesa datos. Datos que todos los medios de comunicación tenéis porque están, son datos oficiales de todo lo invertido, de todas las operaciones desarrolladas”.

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