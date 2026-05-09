La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

Entrada del Hospital Clínic de Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

El Hospital Clínic de Barcelona ha sido designado para recibir a la mujer residente en Cataluña identificada este viernes como contacto directo en un caso de hantavirus vinculado al fallecimiento de una ciudadana neerlandesa afectada por la enfermedad.

El director asistencial del Clínic, Toni Castells, detalló ante los medios este sábado: “No tiene síntomas, así que tiene consideración de contacto, no de paciente”. La mujer aún no ha sido trasladada al hospital, aunque el centro sanitario ya ha preparado una habitación de aislamiento para su posible ingreso preventivo.

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Al llegar, se le realizará una prueba PCR tanto en sangre como en saliva. Si el resultado inicial es negativo, la prueba se repetirá a los siete días. Los profesionales sanitarios explican que el periodo de incubación del hantavirus abarca entre tres y seis semanas, y que durante ese tiempo se mantendrán la cuarentena y el control médico correspondiente.

*en ampliación

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