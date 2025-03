El ejercicio poco practicado que beneficia a la salud del cerebro y no perjudica a las rodillas

Caminar hacia atrás activa músculos clave como pantorrillas y cuádriceps (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caminar es una de las formas más sencillas y accesibles de ejercicio, pero en los últimos años ha emergido una práctica que, aunque parece poco convencional, está ganando adeptos: caminar hacia atrás. Aunque podría parecer un movimiento algo cómico o una moda pasajera en plataformas como TikTok e Instagram, esta actividad ha demostrado tener numerosos beneficios para la salud que van más allá de lo físico. Diversos estudios científicos y expertos en el tema han respaldado sus ventajas tanto para el cuerpo como para la mente, lo que hace que cada vez más personas se animen a incorporar este ejercicio en su rutina diaria.

Cuáles son los beneficios para la salud de caminar hacia atrás

Aunque caminar hacia atrás parece una actividad sencilla, los beneficios para la salud que ofrece son profundos y variados. Según un artículo de Men’s Health, caminar en reversa activa músculos que generalmente no se usan al caminar hacia adelante, como las pantorrillas, los cuádriceps y las espinillas, lo que mejora el equilibrio muscular y la estabilidad de las articulaciones. Este ejercicio permite que el cuerpo se ejercite de una manera más equilibrada, al utilizar partes del cuerpo que suelen quedar descuidadas por la marcha habitual.

Por otro lado, caminar hacia atrás también puede ser una excelente forma de mejorar la fuerza y la movilidad. Según National Geographic, al cambiar la carga de trabajo de las piernas, desplazándola hacia las caderas y las rodillas, este movimiento activa distintos grupos musculares que no se utilizan de la misma forma cuando caminamos hacia adelante. Este cambio en la mecánica del cuerpo promueve una mejor tonificación muscular y flexibilidad en áreas clave del cuerpo​.

Este ejercicio mejora el equilibrio y estabiliza las articulaciones según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayuda caminar hacia atrás a la salud del cerebro

El caminar hacia atrás no solo ofrece beneficios físicos, sino también cognitivos. Este ejercicio desafía al cerebro de una manera única, obligándolo a adaptarse a patrones de movimiento nuevos y poco habituales. Según un estudio publicado por la International Journal of Environmental Research and Public Health, caminar hacia atrás tiene un impacto directo en el funcionamiento cognitivo, mejorando la conciencia espacial y la coordinación. Este tipo de actividad mentalmente desafiante puede ayudar a agudizar la concentración y aumentar la función ejecutiva, es decir, la capacidad para planificar y tomar decisiones de manera más eficiente.

Este ejercicio también se asocia con mejoras en los tiempos de reacción y la memoria a corto plazo, debido al mayor nivel de atención que requiere el cuerpo para coordinar el movimiento hacia atrás. Al integrar esta práctica en una rutina también ejercita la mente, creando una sinergia entre el cuerpo y el cerebro que beneficia tanto a la salud física como mental.

Por qué caminar hacia atrás es menor perjudicial para las rodillas

Uno de los beneficios más relevantes de caminar hacia atrás es su impacto positivo en las rodillas, especialmente para aquellas personas que sufren de dolor articular o condiciones como la artritis. Según Men’s Health, caminar hacia atrás tiene un efecto de bajo impacto en las articulaciones, lo que significa que ejerce menos presión sobre las rodillas en comparación con caminar hacia adelante. Este movimiento inverso ayuda a aliviar la tensión articular mientras sigue siendo eficaz para fortalecer las piernas y aumentar la resistencia física.

Estudios señalan que caminar hacia atrás beneficia la memoria a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, National Geographic destaca que al caminar hacia atrás, la carga en las rodillas disminuye, mientras que los cuádriceps, músculos fundamentales para la estabilidad de la rodilla, se fortalecen. Caminar hacia atrás activa de manera distinta los músculos, tendones y articulaciones, lo que mejora la flexibilidad de la parte baja de la espalda y los isquiotibiales, reduciendo el dolor lumbar y mejorando el equilibrio y la estabilidad​. Este fortalecimiento de los músculos clave para la rodilla contribuye a la prevención de lesiones y al alivio de molestias articulares, haciendo que caminar hacia atrás sea una excelente alternativa para quienes buscan mejorar la salud de sus articulaciones sin el riesgo de sobrecargarlas.

Caminar hacia atrás tiene beneficios comprobados tanto para el cuerpo como para la mente. Al activar músculos infrautilizados, mejorar la coordinación y equilibrio, y aliviar la presión en las rodillas, esta práctica se perfila como una excelente opción para incorporar a cualquier rutina de ejercicio.