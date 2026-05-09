España

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Las islas registran un precio medio de 3.441 euros por metro cuadrado en compraventa y 15,58 euros en alquiler, tras un fuerte encarecimiento impulsado por la inversión extranjera y la alta demanda

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Islas Canarias, España
Vista aérea de Gran Canaria. (Freepik)

El mercado de la vivienda en Canarias vive uno de los momentos de mayor dinamismo y presión de precios de los últimos años, tanto en venta como en alquiler. La comunidad se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para inversores, especialmente extranjeros, lo que ha impulsado el valor de los inmuebles.

Las cifras más recientes ofrecidas por Fotocasa sitúan el precio medio del metro cuadrado para la compraventa en 3.441 euros, tras un incremento interanual del 18,6%. El alquiler, por su parte, alcanza los 15,58 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al año anterior. Estos valores superan a la media nacional, que se encuentra en 3.089 euros para venta y 14,78 euros para alquiler.

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Actualmente, comprar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en Canarias implica un desembolso promedio de 275.257 euros. En el caso del alquiler, la renta mensual ronda los 1.270 euros. A pesar de este repunte, los precios canarios aún no alcanzan los máximos de comunidades como Madrid, donde el metro cuadrado de compraventa supera los 5.400 euros.

Dónde es más barato comprar en Canarias

Santa Cruz de Tenerife presenta el precio más alto para la compra de vivienda en Canarias, con un valor medio de 3.774 euros por metro cuadrado. En esta provincia, adquirir una vivienda tipo de 80 metros cuadrados supone una inversión aproximada de 301.886 euros. Por el contrario, Las Palmas registra el precio más bajo del archipiélago, con 2.898 euros por metro cuadrado en compraventa. En este caso, comprar una vivienda tipo cuesta alrededor de 231.825 euros.

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En alquiler, la diferencia es mínima: el precio por metro cuadrado se sitúa en 15,89 euros en Santa Cruz de Tenerife y en 15,88 euros en Las Palmas, con rentas medias mensuales cercanas a los 1.270 euros en ambas provincias.

La inversión extranjera impulsa la demanda

Los inversores internacionales tienen un peso notable en el mercado isleño. El 23,12% de las compras realizadas por extranjeros en España durante el último trimestre de 2025 se dirigieron a Canarias, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores. Este flujo de capital extranjero ha contribuido al incremento sostenido de los precios y ha modificado la dinámica de la demanda.

Agaete, en Gran Canaria (Adobe Stock).
Agaete, en Gran Canaria (Adobe Stock).

Durante 2025, se detectó un desplazamiento de la demanda desde la compraventa hacia el alquiler, fenómeno que responde tanto al encarecimiento de los precios de propiedad como a la presión inversora, según recoge Fotocasa. Este desequilibrio ha elevado la competencia por viviendas en régimen de alquiler, dificultando el acceso para residentes locales.

Ayudas y rentabilidad en el mercado canario

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, el Gobierno de Canarias ha activado la ayuda Hipoteca Joven Canarias. Este programa permite avalar hasta el 95% del valor del inmueble, lo que reduce la necesidad de ahorros previos para la entrada. En la isla de La Palma, existe también una ayuda específica para quienes buscan construir su primera vivienda.

La rentabilidad anual media de la vivienda en Canarias se estima en el 5,6%, según el análisis realizado por Fotocasa sobre el mercado de 2026. Este dato refleja el atractivo de la inversión inmobiliaria en el archipiélago, tanto para compradores nacionales como extranjeros.

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