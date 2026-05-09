Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares (Kike Rincón - Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó este sábado que las autoridades israelíes comunicaron al consulado de España en Tel Aviv la próxima liberación del activista hispano-palestino Saib Saif Abukeshek. Según Albares, la excarcelación se producirá “en las próximas horas”.

“Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España”, ha dicho. En un audio remitido a EFE por el Ministerio, Albares explica que, tras su liberación, Abukeshek será deportado a través de paso de Taba, en Egipto. El ministro ha asegurado que Exteriores está trabajando intensamente para que, en cuanto abandone territorio israelí, el activista hispano-palestino vuelva a España “lo antes posible” con su familia.

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El pasado 30 de abril, varias de las 50 embarcaciones que componían la flotilla Global Sumud fueron interceptadas en aguas internacionales, muy cerca de la frontera marítima con Grecia. Más de 170 activistas, 211 según la organización, quedaban entonces bajo custodia israelí.

Un día después, la mayoría de los activistas, entre los que se encontraban aproximadamente treinta personas con nacionalidad española, desembarcaron en el puerto de Atherinolakkos, en la isla griega de Creta. Abukeshek y Thiago Ávila - activista brasileño - sin embargo, no fueron desembarcados allí, sino que fueron trasladados a territorio israelí por las FDI para “ser interrogados”, según aseguró Oren Marmorstein en una publicación de X. Ambos activistas continúan allí todavía. Saif Abukeshek se encuentra “físicamente débil” tras comenzar una huelga de sed el miércoles, que se suma a la huelga de hambre que inició el mismo 30 de abril.

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*en ampliación