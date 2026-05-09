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Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

El inmueble ha sido puesto en el mercado por 3,5 millones de euros y ya se ha convertido en uno de los pisos más comentados del sector del lujo inmobiliario

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Emily en París Temporada 5
Imagen de archivo de la serie Emily en París (Netflix)

El éxito de las series de televisión ya no se limita únicamente a las plataformas de streaming. Algunas producciones han conseguido transformar cafeterías, calles y viviendas en auténticos lugares de peregrinación para los seguidores más fieles. Ese fenómeno vuelve ahora a cruzarse con el mercado inmobiliario después de que saliera a la venta el famoso apartamento donde se instala Emily Cooper en el arranque de la serie ‘Emily en París’, una de las producciones más populares de Netflix en los últimos años. El inmueble ha sido puesto en el mercado por 3,5 millones de euros y ya se ha convertido en uno de los pisos más comentados del sector del lujo inmobiliario.

La vivienda está situada en la emblemática Place de l’Estrapade, en pleno Barrio Latino de París. Se trata de una de las zonas con más encanto de la capital francesa, conocida por sus calles históricas, su ambiente universitario y su cercanía a algunos de los lugares más icónicos de la ciudad. Precisamente esa combinación entre tradición parisina y atractivo internacional ha contribuido a convertir el apartamento en un auténtico símbolo de la cultura pop reciente.

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El inmueble fue construido en 1830 y cuenta con más de 180 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones. Aunque el apartamento ha sido reformado para adaptarse a las necesidades actuales, todavía conserva buena parte de los elementos clásicos de la arquitectura parisina del siglo XIX. Entre ellos destacan los suelos de parqué, las paredes de piedra y una chimenea decorativa que refuerza el carácter histórico de la propiedad y su imagen de estilo parisino.

Además de su valor arquitectónico, uno de los principales atractivos de la vivienda es precisamente su conexión directa con la serie protagonizada por Lily Collins. El apartamento aparece en el primer capítulo de la ficción y sirve como punto de partida para la llegada del personaje a París. Desde entonces, muchos seguidores de la serie identifican inmediatamente la plaza y el edificio, que han ganado enorme popularidad entre turistas y aficionados a la producción de Netflix.

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Un inmueble de alto standing

El drama nunca fue tan chic... Ya llega la temporada 4 de Emily en París»: la parte 1 estará disponible el 15 de agosto y la parte 2, el 12 de septiembre.

La vivienda combina detalles clásicos con acabados contemporáneos. La cocina ha sido completamente modernizada y dispone de equipamiento actual, mientras que las grandes ventanas aportan abundante luz natural a todas las estancias. Otro de los elementos más llamativos son sus balcones de hierro forjado, muy característicos de la arquitectura parisina tradicional y que ofrecen vistas directas a la plaza donde se desarrollan varias escenas de la serie. Todo ello refuerza el atractivo del inmueble dentro del mercado del alto standing.

La ubicación también juega un papel fundamental en el valor de la propiedad. El apartamento se encuentra a pocos pasos de algunos de los lugares más conocidos de París, como La Sorbona o el Jardín de Luxemburgo. Esta cercanía a puntos históricos y culturales incrementa todavía más el interés de compradores internacionales que buscan residencias exclusivas en el corazón de la capital francesa.

El fenómeno de ‘Emily en París’ ha tenido además un importante impacto turístico en la ciudad. Desde el estreno de la serie, numerosos visitantes han recorrido los escenarios utilizados durante el rodaje, especialmente en barrios céntricos como el Barrio Latino o Saint-Germain-des-Prés. Restaurantes, plazas y cafeterías vinculadas a la ficción han experimentado un aumento de visitantes gracias al éxito internacional de la producción y al efecto de las redes sociales sobre el llamado turismo audiovisual.

La salida al mercado de este apartamento demuestra hasta qué punto determinadas propiedades pueden aumentar su valor gracias a su presencia en películas o series de gran éxito. En este caso, el inmueble no solo destaca por su tamaño, ubicación o características arquitectónicas, sino también por formar parte de una de las ficciones más reconocibles de Netflix en los últimos años.

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