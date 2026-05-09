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Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

El club se ha visto obligado a tomar medidas disciplinarias y ha impuesto una multa de 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. (Europa Press)
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. (Europa Press)

En Valdebebas ya no se habla de fútbol. A menos de 48 horas de que ruede el balón en el Clásico que podría coronar al FC Barcelona como campeón de liga, el vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. La crisis ha explotado y ahora solo se habla de peleas, sanciones y filtraciones que no han hecho más que fracturar un vestuario que, hace menos de dos años, volvía a ser campeón de Europa.

Pero son ya dos temporadas seguidas sin visitar Cibeles y los hombres de Álvaro Arbeloa han protagonizado más escándalos fuera del campo que dentro. Vinícius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Ceballos, Carreras, Rüdiger y ahora Valverde y Tchouaméni se suman a una larga lista que explica la frustración de la plantilla.

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Tanto es así que el club se ha visto obligado a tomar acciones inmediatas contra los dos últimos protagonistas con una sanción de récord: 500.000 euros, algo que supondrá un pellizco para los sueldos del uruguayo y el francés, pero que sienta un precedente y, sobre todo, evidencia el cansancio de la directiva y la afición al respecto.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

La paranoia del ‘topo’

Por todos es conocido que el Real Madrid es un gigante. No solo a nivel deportivo, sino también como empresa y, por supuesto, a nivel mediático. Eso obliga a Florentino Pérez a construir un “escudo” que rodea todo lo que tenga que ver con sus trabajadores, incluidos los futbolistas.

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Sin embargo, la mecha estaba encendida y corría por la cuerda sin que nadie pudiera pisarla. El miércoles, durante un entrenamiento en Valdebebas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte cruce de reproches. Una confrontación por la temporada, la tensión acumulada, viejas rencillas... Todo salió a la luz.

Al día siguiente, los dos futbolistas volvieron a verse las caras en el vestuario. Y la chispa estalló. Hubo gritos, empujones y forcejeos. Valverde acusó al francés de haber filtrado a la prensa la discusión de ayer. Según el capitán, en uno de estos encontronazos perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza con una mesa. El resultado fue una visita al hospital y dos semanas de baja (3 partidos) por un traumatismo craneoencefálico.

Ambos futbolistas ya se han disculpado con sus compañeros, cuerpo técnico, club y afición y han lanzado un comunicado en sus redes sociales aportando su punto de vista a la situación.

Sin embargo, no es el único episodio violento que sacude al vestuario. Unos días antes, Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger tuvieron sus más y sus menos en otro entrenamiento y desde entonces, el lateral no ha vuelto a ser titular con el Real Madrid.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. (Europa Press)
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. (Europa Press)

Xabi Alonso como posible detonante

Pero para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que retroceder varios meses atrás, antes de la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. Xabi Alonso aterrizó el verano pasado después de haber hecho historia con el Leverkusen. Su objetivo era modernizar el equipo, reforzar la disciplina táctica y reducir ciertos privilegios dentro del vestuario.

La primera gran fractura pública se vio en el Clásico del Bernabéu. Aunque el Real Madrid se impuso al FC Barcelona, la tensión ya se palpitaba. Vinícius fue sustituido y reaccionó con gestos visibles de enfado. Días más tarde se disculpó con todos, menos con su entrenador.

Valverde tampoco aceptó bien su rol como lateral derecho debido a las bajas. Es más, sería el propio Tchouaméni quien le habría recriminado la destitución del donostiarra después de la derrota en la Supercopa de España frente al eterno rival.

El entrenador Xabi Alonso (Europa Press)
El entrenador Xabi Alonso (Europa Press)

Arbeloa: cuatro meses al borde del abismo

Fue entonces cuando Florentino decidió apostar por Arbeloa, quien venía de dejar en puestos de play-off al Castilla. Sin embargo, su debut en el “Albacetazo” en Copa del Rey, las derrotas que alejaban al Real Madrid de la carrera por la liga y la eliminación en Copa del Rey han hecho que ya se piensen en cambios de cara al verano.

Mientras tanto, el técnico, al igual que Xabi, no ha podido evitar los conflictos personales dentro del vestuario. Carvajal tardó nueve partidos en recuperar la titularidad pese a las bajas defensivas. Dani Ceballos terminó tan enfrentado con él que pidió formalmente no volver a tener contacto verbal, y Camavinga, Fran García, Mastantuono, Gonzalo o Asencio se han ido distanciando del entrenador ante la falta de minutos.

Y ahora aparece el problema de Mbappé. Arbeloa nunca ha hablado directamente del francés, pero sí ha dejado alusiones fáciles de interpretar para la estrella: “No hemos construido el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin”, llegó a decir. Al mismo tiempo, ‘Kiki’ estaba con su novia Ester Expósito en la costa de Cerdeña.

Álvaro Arbeloa. (Europa Press)
Álvaro Arbeloa. (Europa Press)

El Clásico de por medio

Y el domingo, el Real Madrid visita el Camp Nou con once puntos menos que el FC Barcelona, lo que significa que, a falta de tres jornadas, los de Hansi Flick podrían volver a levantar un título frente a su eterno rival, en su estadio y terminando de romper definitivamente el vestuario blanco.

El Barça necesita empatar o ganar. Lo tienen que hacer sin Lamine Yamal. Pero el Madrid también suma las bajas de Valverde, Mendy, Carvajal, Militao y Mbappé entre algodones. Será el último partido importante esta temporada para el Real Madrid, pudiendo marcar un precedente histórico tras 125 años de historia, pero en Valdebebas no se habla de ello. Todo el mundo habla de sobrevivir el domingo.

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