Una camarera que avisó a su jefe de que se iba en 15 días cobra mal una consumición y el superior le dice que se lo descontará de su liquidación

Camarera trabajando (Freepik)

Los conflictos no cesan en el sector de la hostelería en España. Jornadas interminables, salarios bajos, condiciones abusivas y malos tratos por parte de clientes y empleadores son el día a día de los camareros y camareras. Ante esta situación, cada vez son más los que deciden denunciar públicamente los abusos del sector.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siente años siendo el principal altavoz de las demandas de los trabajadores de la hostelería en España. Sus perfiles en Instagram, TikTok y X publican a diario las situaciones a las que se enfrentan los camareros y camareras en todo el país.

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Una compi, que ya dio su preaviso de 15 días porque no aguanta en esa empresa, cometió este error en hora punta y con poco personal, ahora intentan descontárselo a ella”, cuenta Jesús Soriano en una de sus últimas publicaciones en X. A estas palabras les acompaña una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre la trabajadora y su superior.

Al principio de la imagen se puede apreciar una fotografía de un ticket con un importe total de 42,5 euros. Junto a la foto, que el jefe le envió a la empleada, puede leerse el siguiente mensaje. “Te adjunto un ticket de la semana pasada que fue mal cobrado. ¿Lo abonas estos días o te lo descuento en la liquidación?”, escribe el jefe.

En un primer momento, la empleada decidió pedirle que se lo descontara de la liquidación. Sin embargo, después de una hora, cambió de opinión. “Perdona que me he informado y nosotros no tenemos quebranto de moneda, con lo cual no se podría descontar ese cobro de mi nómina”, le dijo a su superior. Sin embargo, la situación no cambió: continuaba estando obligada a abonar el importe de la consumición.

Conversación de una empleada con el jefe (Captura de 'Soy Camarero' en X)

Las dudas de la empleada y la reacción de los usuarios

La publicación de Soriano ha superado las 60.000 reproducciones en la red social X en menos de 24 horas. De este modo, han sido muchos los usuarios que han manifestado su indignación sobre el asunto. Además, algunos han denunciado la dudosa legalidad de la actuación del empresario. “Lo de devolver el error en el cobro es ilegal, es una multa de haber prohibida por el art. 58.3 del Estatuto de los Trabajadores”, apunta el usuario de X Luis F. Pallarés.

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Por otro lado, la camarera, sobrepasada por la situación, se estaba planteando renunciar al trabajo en el mismo momento en el que le enviaba los mensajes a Soy Camarero. Sin embargo, tenía dudas sobre lo que podría llegar a pasar si tomaba esta decisión. ”Si yo renuncio ahora, ¿podría quitarme del finiquito los días que me quedan, aun sabiendo que me debe días?”, preguntaba. Desafortunadamente, la realidad es que la normativa ampara a su superior. Las empresas tienen potestad para descontar del finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya incumplido. No obstante, el usuario ivovaladares ha propuesto una posible alternativa: “Puede poner una baja laboral que corresponda al tiempo del preaviso, si no se le descontará en el finiquito”.