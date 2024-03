Receta de andrajos de Jaén, un guiso tradicional de carne de conejo con tortas de harina

Guiso de conejo tradicional (Eduardo Lopez/Shutterstock)

Una prenda de vestir vieja, rota o sucia o un jirón de tela gastada es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un andrajo. También las dos primeras definiciones que la Real Academia Española da para este término. Pero unos andrajos, en algunas zonas del sudeste español, es mucho más; una receta deliciosa propia del invierno que es una de las más tradicionales de la gastronomía de esta zona.

Los andrajos son un plato popular que se prepara en las cocinas de Albacete, Jaén, Granada, Murcia y Almería, un guiso que se caracteriza por su preparación con carne de caza, normalmente conejo de monte, aunque también se pueden encontrar variaciones con bacalao o almejas.

La clave, sin embargo, no es la proteína que se elija. Lo importante de esta receta está en los andrajos, que no es otra cosa que una masa de agua y harina muy fina que se corta en trozos triangulares y se añade al guiso cuando está terminado. Precisamente esta pasta, nuestra particular versión de la tradicional italiana, es el ingrediente que da nombre a la cazuela. La mezcla de harina, sal y agua se mezcla, se amasa y se estira en forma de torta fina que se trocea, haciéndola jirones que se incorporan al guiso en el último momento para que se cocinen en el caldo y le proporcionen espesor. Su similitud con trozos de tela viejos y rotos es lo que bautiza al guiso con este peculiar nombre.

Esta receta de influencia manchega guarda parentesco con otros clásicos como la gachamiga, las tortas de gazpacho, las migas al pastor, las gachas manchegas, el lomo de orza o la pipirrana. Para elaborarla, debemos partir de un sofrito sencillo de cebolla, ajo, pimiento y tomate, encargado de darle sabor a nuestro guiso. A partir de ahí, el conejo y los andrajos darán contenido a este delicioso plato de cuchara.

Receta de andrajos de Jaén con conejo

Tiempo de elaboración: 1 hora y 20 minutos

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

1 conejo

1/2 cebolla

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Comino molido

Pimentón

1 pimiento choricero

1 tomate maduro

Agua

1/2 kilo de patatas

Hierbabuena fresca

Aceite de oliva virgen extra

250 g de harina

125 ml de agua

Sal

Elaboración: