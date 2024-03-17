Suspiros de merengue, una receta dulce y sencilla elaborada con solo tres ingredientes

Suspiros de merengue, una receta dulce sencilla con solo tres ingredientes (WS-Studio/Shutterstock)

Guardar

Los suspiros de merengue o merenguitos lo tienen todo para ser el postre preferido de cualquier buen amante del dulce. Una textura suave diferente a cualquier otra; una forma y tamaño que nos permiten disfrutar de varios bocados sin empalagarnos; y una receta sencilla que todos podemos recrear en casa con solo tres ingredientes.

Para esta receta partiremos de un sencillo merengue francés, también llamado merengue básico. Esta receta se realiza batiendo claras de huevo hasta conseguir un punto de nieve y añadiéndole azúcar a continuación. Con esta mezcla, elaboraremos pequeñas formas que más adelante hornearemos en un horno a baja temperatura. El resultado es una pequeña delicia que se puede disfrutar por sí sola o como parte de otros dulces como el polvito canario.

Te puede interesar: El sencillo truco de José Andrés para darle un punto extra de sabor a un plato de pasta

A pesar de ser una receta sencilla y con pocos ingredientes, lo cierto es que elaborar un buen merengue tiene su truco. Hay algunos pasos clave en este proceso, como es por ejemplo el momento de añadir el azúcar a la masa. Lo ideal es añadirlo al final, una vez las claras ya estén montadas. La razón detrás de este orden es que el azúcar disuelve las proteínas y, si se añade antes de que se haya formado la espuma, las proteínas se unen con el azúcar y esto dificulta que se monte.

Otro de los errores más comunes a la hora de elaborar este postre ocurre en el momento del batido de las claras. Existen dos errores básicos a la hora de batir el merengue: el sobrebatido y la presencia de yema. Por un lado, si una vez hemos conseguido la textura ideal, creada por la unión del aire y la clara del huevo, seguimos batiendo, las burbujas de aire serían expulsadas por falta de espacio y acabarían formándose gránulos en la superficie del merengue. Por otro lado, la presencia de yema puede hacer más difícil la formación de espuma.

Te puede interesar: Los errores más comunes al almacenar chocolate en casa y por qué no debemos guardarlo en la nevera

Receta de suspiros de merengue

Tiempo de elaboración: 1 hora y 30 minutos

Raciones: 30 unidades

Ingredientes:

3 claras de huevo

200 g de azúcar glasé

1 pizca de sal

Elaboración:

Comenzamos batiendo con unas varillas eléctricas las claras de huevo con una pizca de sal hasta que alcancen un punto de nieve firme. Mientras continuamos batiendo, incorporamos poco a poco el azúcar glasé hasta que se mezcle completamente con las claras y la mezcla adquiera un aspecto brillante y sedoso. Transferimos la mezcla a una manga pastelera con una boquilla de estrella. Sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal, formamos los merengues manteniendo una distancia adecuada entre cada uno para permitir la circulación del aire caliente. Horneamos los merengues a 100 °C durante 40-60 minutos. El tiempo puede variar según el horno. Los merengues deben quedar completamente secos y sin tomar color tostado.