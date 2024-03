Dabiz Muñoz entra en la polémica y salta a defender la tortilla de Betanzos: “Os veo confundiditos”

La opinión de Dabiz Muñoz sobre la tortilla de patatas española (Instagram / pixabay)

La tortilla de patatas es uno de los platos más conocidos de la gastronomía española. A pesar de su sencillez, con solo tres ingredientes indispensables, su elaboración se ha convertido ya en un verdadero arte y, sobre todo, en un ferviente debate gastronómico. Algunos la prefieren más hecha, otros, casi cruda. Algunas la prefieren con cebolla, otros siºn ella. Incluso hay quien las hace rellenas. Todo el mundo tiene una forma preferida de comer esta deliciosa tortilla española, también los chefs de alta cocina.

Dabiz Muñoz, tres veces galardonado como mejor cocinero del mundo, tiene clara cómo es su forma preferida de disfrutar de esta sencilla delicia, como demostraba en un vídeo que, recientemente, se ha viralizado en diversas redes sociales. El chef de tres estrellas Michelín miraba a cámara mientras disfrutaba de una tortilla hecha al estilo de Betanzos, elaborada por el cocinero betanceiro José Manuel Crespo, Crispi. Los dos concuerdan en que la tortilla española es sin cebolla, pero las críticas de los internautas llegaron por otra razón: la textura poco cuajada del huevo de esta tortilla.

Los comentarios de la publicación se llenaban entonces de críticas, bromas y gestos de sorpresa ante la consistencia del huevo de esta tortilla de Betanzos. Esta versión, elaborada en la ciudad gallega de Betanzos desde hace décadas, se distingue por utilizar un huevo poco cocinado, que en el plato de Muñoz es casi crudo.

Este detalle suscitaba comentarios sarcásticos y críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionaban la calidad y autenticidad del plato. “Eso no es ni tortilla, es sopa de huevos con patatas”, señalaba un usuario de Instagram. “Existe la tortilla poco hecha y luego la guarrada esa que os coméis”, añadía otro. Algunos otros optaban por el humor: “¿Cuándo se le echan los fideos?”, “Estos discutiendo si cebolla o sin cebolla, pero yo creo que en algún punto de la receta había que ponerla al fuego…”.

Ahora, un usuario de X, antes Twitter, ha devuelto este vídeo a las redes añadiendo su propia opinión: “si yo he visto esta aberración, vosotros también”, a lo que Muñoz respondió rompiendo una lanza en favor de la receta y defendiendo la forma de elaborar esta tortilla. “Algún día descubriréis la increíble, estratosférica, única e inigualable tortilla de Betanzos”, una receta “maravillosa y deliciosa” que cuenta “con más de 100 años de historia”. “La cual por cierto no he inventado yo, que os veo confundiditos”, finalizaba el mensaje el chef.

Sin duda, la tortilla al estilo de Betanzos, se ha convertido en una de las recetas más de moda en bares y restaurantes de todas las clases, precios y provincias. Esta forma de elaborar la clásica tortilla de patatas ha traspasado las fronteras de la localidad coruñense de Betanzos, llegando ya a triunfar en toda España.

Las tortillas de Betanzos se caracterizan por ser poco gruesas, ligeramente doradas por fuera y muy melosas por dentro, con el huevo poco hecho, hasta el punto de presentarse casi líquidas. Para cocinar una tortilla de Betanzos solo se necesitan huevos de corral, patatas gallegas o kennebec, un aceite de oliva virgen extra y sal (sí, se hace sin cebolla). La tortilla de Betanzos es extremadamente jugosa, y por ello para elaborarla se utiliza una proporción de huevos mayor que la que se utiliza en la receta de tortilla de patatas de toda la vida.