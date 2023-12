Fusilado, su cadáver destrozado a patadas y colgado por los pies: así murió Mussolini, el episodio que evocó Abascal para hablar de Sánchez

De izquierda a derecha, los cadáveres de Bombacci, Gelormini, Mussolini, Petacci, Pavolini y Starace. Otras fuentes afirman que el hombre a la izquierda de Mussolini es Starace. (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Las palabras son artefactos rara vez inocentes en política. Santiago Abascal parece ser el primer sorprendido con la repercusión de unas palabras pronunciadas a 10.000 kilómetros de Madrid, entrevistado por el diario Clarín en Buenos Aires con motivo de su viaje para la toma de posesión, allí llamada asunción, de Javier Milei como presidente de Argentina. En una extensa respuesta, el dirigente termina diciendo que “habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgar de los pies” a Pedro Sánchez. A las horas, el PSOE había condenado, pero también el PP, presionado para romper con su socio de investidura y de gobierno en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. Estábamos ante una escalada verbal incluso tratándose de Vox.

Abascal acabó haciendo público el audio íntegro de la entrevista para asegurar que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y lamentando que su sonoridad hubiera orillado por unas horas el debate en torno a la ley de amnistía o, recordaron también desde sus filas, que un grupo terrorista como Hamás haya alabado al presidente por amonestar públicamente a Benjamin Netanyahu en su visita a Israel. Así lo expresó este lunes por la noche Pepa Millán, portavoz del grupo parlamentario, en ‘La Noche en 24 Horas’, en Televisión Española, en lo que parecía la resaca de la polémica, a la que se refirió el propio Sánchez en la presentación de su nuevo libro. Pero la polvareda aún no ha terminado.

Quizá porque en la mente de todos, como la secuencia del asesinato de John F. Kennedy en Dallas, o más recientemente como el final de Sadam Husein, ahorcado, hay imágenes terribles que no escapan de la memoria. Una de ellas es la de Benito Mussolini colgado por los pies, en la plaza pública, tras ser fusilado. Es la imagen que, voluntariamente o no, evocó Abascal, que no recula; que, insiste, “solo ha recordado la suerte de algunos dictadores”, justificó hace unas horas Ignacio Garriga, portavoz del partido. “Si lo que pretenden es que pidamos perdón, les insto a que no pierdan el tiempo”, anticipó Millán, que sugirió: “Si uno ve el vídeo, se da cuenta de que se trata de una frase formulada desde la metáfora y desde el sentido figurado”. El vídeo es el siguiente:

Audio íntegro de la respuesta a 'Clarín' en la que Santiago Abascal hace la referencia a que los españoles querrán "colgar de los pies a Pedro Sánchez".

Milei vs. “derechita cobarde”

Mussolini fue capturado por partisanos junto a su amante, Clara Petacci, fusilado junto a ella y a otros dirigentes fascistas, arrojados sus cuerpos a la Piazzale del Loreto, en Milán, y colgados, todos, por los pies, como reses, de unos ganchos de carnicería enclavados en las vigas de una estación de servicio en construcción, recuerda y relata esta completa historia en Infobae. Los cadáveres fueron colgados a las 9 de la mañana de ese 29 de abril de 1945, después de que una multitud se desquitara con ellos y los vandalizara. La cara de Mussolini había sido destrozada a patadas. Permanecieron allí durante cinco horas, hasta que soldados del Ejército de los Estados Unidos los descolgaron y llevaron a la morgue.

El dictador, líder del Partido Nacional Fascista, intentaba huir a Suiza mientras los Aliados avanzaban por Italia y la resistencia intensificaba sus esfuerzos. Su intento fue en vano. Bajo el régimen de Mussolini se torturó, encarceló sin juicio y ejecutó; promulgó leyes raciales, lideró guerras de agresión incluso con el uso de armas químicas, cometiendo atrocidades contra la población civil; estableció campos de concentración y trabajo forzado con condiciones infrahumanas; se alió con la Alemania nazi; ejerció la represión política, la censura y la propaganda. Y Abascal decidió poner a Sánchez, recién investido presidente del Gobierno tras elecciones en virtud de una mayoría parlamentaria, ante el espejo de “otros dictadores”, como Mussolini, recordando su final.

Con todo, la polémica está distanciando a Vox de PP. Los de Abascal ya escenificaron y aseguraron una ruptura de relaciones, críticos por la, consideran, tibia posición del PP en relación con los acuerdos de Sánchez para continuar en el poder. Abascal regresa de un “entrañable reencuentro” con Milei, ganador sin paliativos con una estrategia en la que ha señalado un sistema que no funciona y se ha ofrecido como solución con un lenguaje y unas promesas tajantes. Cuando menos, Abascal ha logrado desmarcarse, señalando a Alberto Núñez Feijóo poco menos que como aliado del presidente tras leer la condena a sus palabras: “Son los nostálgicos de la derechita cobarde. Mejor un muro frente al golpe que sentarse con los golpistas a negociar políticas, comisiones y sillones. La estafa al pueblo español; eso condenamos nosotros”.